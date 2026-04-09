10 апреля - Страстная пятница: что разрешено и запрещено делать в этот день

Вы узнаете:
- Что значит Страстная пятница
- Что запрещено в Страстную пятницу
- Что можно делать в Страстную пятницу
Страстная пятница, которая в этом году приходится на 10 апреля, - один из самых скорбных дней для христиан. По библейской традиции, именно в этот день был распят Иисус Христос на Голгофе. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Что значит Страстная пятница
"Страстная" означает страдание. В этот день верующие вспоминают путь Иисуса Христа на Голгофу, его распятие и смерть. В церкви - это символ жертвы ради спасения человечества.
В этот день в храмах не служат Литургию. Совершаются три богослужения, читаются Евангелия о Страстях Христовых, выносится Плащаница.
Страстная пятница считается днем сурового поста, духовного очищения и глубочайшей скорби. В храмах не служат праздничных литургий, а верующие пытаются отказаться от мирских дел и развлечений.
Что запрещено в Страстную пятницу
Нельзя работать физически
В народе считалось грехом заниматься тяжелым трудом - строительством, работой на огороде или ремонтом. День должен быть посвящен молитве, а не повседневным заботам.
Нельзя веселиться
Поскольку это день скорби, то громкие празднества, музыка, развлечения под запретом.
Нельзя шить, резать, колоть
В народе верили, что любая резка или прокалывание в этот день символически повторяет страдания Христа.
Не стоит убирать и стирать
Все домашние дела пытались завершить до пятницы. Считают, что работать в этот день - неуважение к памяти о страданиях Иисуса.
Нельзя ссориться и злословить
Какие-либо конфликты в этот день не желательны. Следует сохранять спокойствие и чистые мысли.
Строгий пост
Многие верующие либо совсем отказываются от еды, либо придерживаются максимально простого рациона - хлеб и вода.
Что можно делать в Страстную пятницу
Этот день рекомендуется посвятить молитве, чтению Евангелия, размышлениям о своей жизни и раскаянию в грехах. По возможности стоит посетить церковную службу.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
