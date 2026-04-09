10 апреля - Страстная пятница: что разрешено и запрещено делать в этот день

https://glavred.info/holidays/10-aprelya-strastnaya-pyatnica-chto-razresheno-i-zapreshcheno-delat-v-etot-den-10755425.html Ссылка скопирована

Страстная пятница: что разрешено и запрещено делать в этот день / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Страстная пятница, которая в этом году приходится на 10 апреля, - один из самых скорбных дней для христиан. По библейской традиции, именно в этот день был распят Иисус Христос на Голгофе. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Что значит Страстная пятница

"Страстная" означает страдание. В этот день верующие вспоминают путь Иисуса Христа на Голгофу, его распятие и смерть. В церкви - это символ жертвы ради спасения человечества.

видео дня

В этот день в храмах не служат Литургию. Совершаются три богослужения, читаются Евангелия о Страстях Христовых, выносится Плащаница.

Страстная пятница считается днем сурового поста, духовного очищения и глубочайшей скорби. В храмах не служат праздничных литургий, а верующие пытаются отказаться от мирских дел и развлечений.

Что запрещено в Страстную пятницу

Нельзя работать физически

В народе считалось грехом заниматься тяжелым трудом - строительством, работой на огороде или ремонтом. День должен быть посвящен молитве, а не повседневным заботам.

Нельзя веселиться

Поскольку это день скорби, то громкие празднества, музыка, развлечения под запретом.

Нельзя шить, резать, колоть

В народе верили, что любая резка или прокалывание в этот день символически повторяет страдания Христа.

Не стоит убирать и стирать

Все домашние дела пытались завершить до пятницы. Считают, что работать в этот день - неуважение к памяти о страданиях Иисуса.

Нельзя ссориться и злословить

Какие-либо конфликты в этот день не желательны. Следует сохранять спокойствие и чистые мысли.

Строгий пост

Многие верующие либо совсем отказываются от еды, либо придерживаются максимально простого рациона - хлеб и вода.

Что можно делать в Страстную пятницу

Этот день рекомендуется посвятить молитве, чтению Евангелия, размышлениям о своей жизни и раскаянию в грехах. По возможности стоит посетить церковную службу.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред