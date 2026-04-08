LELEKA решилась "изменить песню" почти перед финалом Евровидения

Сама артистка также рассказала о чем она мечтает.

LELÉKA представила новое звучание песни

Представительница Украины на Евровидении-2026 в Вене LELEKA представила конкурсную версию песни Ridnym в сопровождении струнного квинтета и бандуры.

По информации Суспільного, к созданию этой версии песни был привлечен режиссер-постановщик Михаил Харченко. Музыкальное сопровождение выступления обеспечил струнный квинтет GRAFF. Также к ним присоединился бандурист Ярослав Джусь.

"Для меня особенно ценно представить песню в звучании, где присутствуют живые струнные. Ведь Ridnym — прежде всего оркестровое произведение, и когда-нибудь я запишу оркестровую версию. А пока мне интересно: как вам такая полуакустическая версия в сопровождении струнного квинтета и бандуры?" – отметила сама LELEKA.

На данный момент уже все 35 стран-участниц представили песни. Букмекеры обновили рейтинги потенциальных победителей Евровидения-2026. Больше месяца абсолютным лидером остается Финляндия - вероятность ее победы оценивают в 29%. В топ-5 лучших также входят Франция, Дания, Греция и Швеция.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Главред ранее писал о том, что певица-молчунья Анна Седокова, которая может предстать перед судом в деле о наследстве ее покойного бывшего мужа Яниса Тиммы, вышла на красную дорожку и опозорилась.

Ранее также двух участников нового сезона МастерШеф заподозрили в "непростой" дружбе, более того, этой парочке приписывают самый настоящий роман. Речь идет об участниках замужней за японцем Марией Мияке и Артуре Кондра.

Вас также может заинтересовать:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

