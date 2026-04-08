Заморозки и мокрый снег: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

В Харькове 9 и 10 апреля будет облачная и дождливая погода.

https://glavred.info/synoptic/zamorozki-i-mokryy-sneg-kakaya-pogoda-budet-v-harkove-v-blizhayshie-dni-10755251.html Ссылка скопирована

Какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

Вы узнаете:

Какая погода будет в Харькове 9 апреля

Какая погода будет в Харькове 10 апреля

В четверг и пятницу, 9 и 10 апреля, в Харькове и области прогнозируются заморозки, мокрый снег и дожди. Об этом сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

В частности, в четверг, 9 апреля, прогнозируется облачная погода. Ночью будет небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-3° (заморозки), днем 6-11° тепла.

видео дня

В пятницу, 10 апреля, прогнозируются облачная погода, небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-3° (заморозки), днем 6-11° тепла.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 9 апреля погода будет облачной и дождливой.

"С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь", - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, 1, 4 м/с. Температура воздуха днем 9 апреля будет +9° ... +11°.

Фото: sinoptik.ua

Погода в Харькове 10 апреля также будет облачной и дождливой.

"Весь день в Харькове будет облачным. С утра и до позднего вечера будет идти дождь", - говорится в сообщении.

Ветер западный, 3, 5 м/с. Температура воздуха днем 10 апреля будет +4° ... +5°.

Фото: sinoptik.ua

Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области. Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред