Заморозки и мокрый снег: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

В четверг и пятницу, 9 и 10 апреля, в Харькове и области прогнозируются заморозки, мокрый снег и дожди. Об этом сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
В частности, в четверг, 9 апреля, прогнозируется облачная погода. Ночью будет небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-3° (заморозки), днем 6-11° тепла.
В пятницу, 10 апреля, прогнозируются облачная погода, небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-3° (заморозки), днем 6-11° тепла.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 9 апреля погода будет облачной и дождливой.
"С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь", - говорится в сообщении.
Ветер северо-западный, 1, 4 м/с. Температура воздуха днем 9 апреля будет +9° ... +11°.
Погода в Харькове 10 апреля также будет облачной и дождливой.
"Весь день в Харькове будет облачным. С утра и до позднего вечера будет идти дождь", - говорится в сообщении.
Ветер западный, 3, 5 м/с. Температура воздуха днем 10 апреля будет +4° ... +5°.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, погодные условия в Днепре и области существенно изменятся. По словам синоптиков, жителям региона следует готовиться к резкому похолоданию и ночным заморозкам.
Погода во Львовской области будет определяться прохождением атмосферных фронтов с северо-запада. Ожидается похолодание, осадки в виде снега и сильные порывы ветра.
Кроме того, начало апреля в Житомире и области выдастся по-настоящему капризным. После нескольких относительно теплых дней регион накроет серия дождей, порывистый ветер и даже возвращение мокрого снега.
Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.
Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.
