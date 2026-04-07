Житомирщину накроет настоящая непогода: синоптики предупредили о желтом уровне опасности

Дарья Пшеничник
7 апреля 2026, 12:26
Ближайшая неделя в регионе пройдет под знаком переменчивой и холодной погоды, а ночные заморозки вновь дадут о себе знать.
Прогноз погоды для Житомирской области на неделю

Начало апреля в Житомире и области выдастся по-настоящему капризным. После нескольких относительно теплых дней регион накроет серия дождей, порывистый ветер и даже возвращение мокрого снега.

По данным Житомирского областного центра по гидрометеорологии, ближайшая неделя пройдет под знаком неустойчивой и холодной погоды, а ночные заморозки снова будут давать о себе знать на поверхности почвы, пишет Житомир.info.

Во вторник, 7 апреля, небо над городом будет облачным с кратковременными прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, который днем усилится до умеренного. Западный ветер будет достигать 15–20 метров в секунду, поэтому синоптики уже предупредили о желтом уровне опасности.

Температура ночью будет держаться на уровне 1–3 градусов тепла, днем поднимется до 7–9. В области ситуация аналогична, однако местами возможны заморозки до 0–2 градусов на почве.

Погода 8 и 9 апреля также не принесет весеннего тепла. Оба дня пройдут под плотной облачностью. Ночью вероятен мокрый снег, местами с дождем, а днем будут преобладать небольшие осадки. Ночные температуры будут колебаться от 1 до 6 градусов тепла, но заморозки на почве сохранятся. Днем столбики термометров поднимутся лишь до 4–9 градусов. Северо-западный ветер останется ощутимым, хотя и несколько слабее, чем в воскресенье.

Самым прохладным днем станет пятница, 10 апреля. Синоптики прогнозируют холодную, по-настоящему неприветливую погоду с периодическим небольшим дождем и мокрым снегом. Ночью температура опустится до 0–3 градусов, а днем поднимется лишь до 5–10 градусов тепла.

Весна в этом году снова демонстрирует свой характер, поэтому жителям области советуют не спешить убирать теплую одежду и быть внимательными на дорогах во время осадков и порывов ветра.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение недели в Тернопольской области ожидается прохладная, ветреная погода с незначительными осадками, что обусловлено влиянием тыловой части циклона, вторичных атмосферных фронтов и притоком арктического воздуха, сообщили синоптики.

Кроме того, после короткого периода почти летнего тепла Украину накрывает резкое похолодание — синоптики фиксируют смену воздушных масс и приход активного циклона "Rapunzel", который уже несет арктический воздух. В Черкасской области этот фронт проявится во второй половине дня 6 апреля кратковременными дождями, местами с грозами и порывами ветра до 15–20 м/с, после чего температура резко снизится.

Также во вторник, 7 апреля, в Ровенской области прогнозируют облачность с кратковременными дождями, а местами возможен и мокрый снег.

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

