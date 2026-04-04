Похолодание и дожди накроют Житомирщину: как долго продлится непогода

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Житомире и области 4-5 апреля
- Когда в Житомирской области резко ухудшится погода
В Житомирской области первые апрельские выходные принесут теплую и сухую погоду, однако уже с понедельника область накроет холодный фронт с дождями и порывистым ветром. Об этом в комментарии "Суспильному" сообщила заведующая сектором метеопрогнозов Житомирского областного гидрометцентра Ираида Еленевская.
По ее словам, нынешняя весна возвращается к более привычному ритму после нетипично теплого марта.
"В выходные, 4 и 5 апреля, с погодой повезет, потому что на Украину зайдет "благоприятный" антициклон "РЕТЕR". И хотя северный ветер принесет довольно холодные ночи, днем солнце обеспечит комфортное тепло", — отметила синоптик.
В субботу, 4 апреля, в Житомире и области ожидается малооблачная и сухая погода. Ночь будет прохладной — в городе температура составит от +2 до +4 градусов, по области от нуля до +5. Днем воздух прогреется до +14…+16 в Житомире и до +17 в регионе. Будет дуть северо-западный ветер умеренной силы.
В воскресенье, 5 апреля, синоптическая ситуация останется стабильной: небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют. Ночные температуры поднимутся до +2…+7 градусов, а днем столбики термометров снова покажут от +12 до +17. Ветер сменит направление на западный, но останется слабым и умеренным.
Изменения начнутся 6 апреля. Утро еще пройдет без существенных осадков, однако в течение дня область накроют дожди — местами умеренные. Небо затянут облаками, а ветер усилится: северо-западные порывы будут достигать 15–18 метров в секунду. Температура ночью составит +2…+7 градусов, днем — от +10 до +15. По прогнозам синоптиков, похолодание задержится как минимум на неделю.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Тернопольской области на выходных будет малооблачной, сухой и теплой. Этому будет способствовать влияние Азорского антициклона.
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение выходных, 4 и 5 апреля, будет теплой, но местами возможны кратковременные дожди.
В то же время в Днепре прогнозируется облачная погода. Ночная температура составит около +12...+13 градусов, утром термометры покажут +11 градусов. Самая высокая дневная температура ожидается после обеда - до +17 градусов, однако высокая влажность и осадки могут испортить ощущение тепла.
Вас может заинтересовать:
- Тепло порадует украинцев на выходных, однако расслабляться рано: когда резко похолодает
- Азорский антициклон принесет потепление: когда Львовскую область согреет до +19
- Погода удивит: в Киеве ожидается резкое изменение температуры
Об источнике: "Суспільне"
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред