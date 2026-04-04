Похолодание и дожди накроют Житомирщину: как долго продлится непогода

https://glavred.info/synoptic/poholodanie-i-dozhdi-nakroyut-zhitomirshchinu-kak-dolgo-prodlitsya-nepogoda-10754285.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Житомире и области / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

видео дня

Какая будет погода в Житомире и области 4-5 апреля

Когда в Житомирской области резко ухудшится погода

В Житомирской области первые апрельские выходные принесут теплую и сухую погоду, однако уже с понедельника область накроет холодный фронт с дождями и порывистым ветром. Об этом в комментарии "Суспильному" сообщила заведующая сектором метеопрогнозов Житомирского областного гидрометцентра Ираида Еленевская.

По ее словам, нынешняя весна возвращается к более привычному ритму после нетипично теплого марта.

"В выходные, 4 и 5 апреля, с погодой повезет, потому что на Украину зайдет "благоприятный" антициклон "РЕТЕR". И хотя северный ветер принесет довольно холодные ночи, днем солнце обеспечит комфортное тепло", — отметила синоптик.

В субботу, 4 апреля, в Житомире и области ожидается малооблачная и сухая погода. Ночь будет прохладной — в городе температура составит от +2 до +4 градусов, по области от нуля до +5. Днем воздух прогреется до +14…+16 в Житомире и до +17 в регионе. Будет дуть северо-западный ветер умеренной силы.

В воскресенье, 5 апреля, синоптическая ситуация останется стабильной: небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют. Ночные температуры поднимутся до +2…+7 градусов, а днем столбики термометров снова покажут от +12 до +17. Ветер сменит направление на западный, но останется слабым и умеренным.

Изменения начнутся 6 апреля. Утро еще пройдет без существенных осадков, однако в течение дня область накроют дожди — местами умеренные. Небо затянут облаками, а ветер усилится: северо-западные порывы будут достигать 15–18 метров в секунду. Температура ночью составит +2…+7 градусов, днем — от +10 до +15. По прогнозам синоптиков, похолодание задержится как минимум на неделю.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Тернопольской области на выходных будет малооблачной, сухой и теплой. Этому будет способствовать влияние Азорского антициклона.

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение выходных, 4 и 5 апреля, будет теплой, но местами возможны кратковременные дожди.

В то же время в Днепре прогнозируется облачная погода. Ночная температура составит около +12...+13 градусов, утром термометры покажут +11 градусов. Самая высокая дневная температура ожидается после обеда - до +17 градусов, однако высокая влажность и осадки могут испортить ощущение тепла.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред