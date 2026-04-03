Будет сухо и тепло: синоптики озвучили приятный прогноз для Тернопольщины

На погоду в Тернопольской области повлияет Азорский антициклон.

Прогноз погоды в Тернопольской области

Погода в Тернопольской области в выходные будет малооблачной, сухой и теплой. Этому поспособствует влияние Азорского антициклона. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре гидрометеорологии.

Синоптики отмечают, что дневные максимумы температуры воздуха будут повышаться до 15 градусов тепла, а ночные минимумы будут колебаться около 4 градусов тепла.

Температура в Тернополе

Погода в Тернополе 4 апреля

В субботу в Тернопольской области будет малооблачно и без осадков. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов, днем ​​прогнозируется +12…+17 градусов.

По городу Тернополь температура ночью составит +2…+4 градуса, а днем ​​поднимется до +14…+16 градусов.

В то же время уровень опасности – зеленый, а значит – отсутствует.

Погода в Тернополе

Погода в Украине на выходных Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в следующие двое суток в Украине ожидаются изменчивые погодные условия, поскольку произойдет перестройка синоптической циркуляции. В частности, на смену области пониженного давления и атмосферным фронтам Центральной Европы поступит антициклон. По его словам, выходные начнутся с облачной и дождливой погоды, но уже в воскресенье по всей территории страны осадков не предполагается. "Температурный фон будет колебаться в пределах нормы, местами выше нормы на 2 – 4 градуса", - добавил он.

Как сообщал Главред, погоду во Львовской области будет определять поле повышенного атмосферного давления. Поэтому на территории области будет облачная погода с прояснениями.

Житомирскую область накроет облачная погода без осадков. Ночью температура будет колебаться около нуля, а днем ​​воздух будет прогреваться до +17 градусов.

В то же время в Днепре прогнозируется облачная погода. Ночная температура составит около +12...+13 градусов, утром термометры покажут +11 градусов. Высокая дневная температура ожидается после обеда - до +17 градусов, однако высокая влажность и осадки могут испортить ощущение тепла.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр гидрометеорологии - государственное учреждение, которое обеспечивает гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

