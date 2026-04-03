Азорский антициклон несет потепление: когда Львовщину разогреет до +19

Руслана Заклинская
3 апреля 2026, 15:52
Львовская область окажется под влиянием гребня Азорского антициклона.
Прогноз погоды на Львовщине на 4 апреля / Фото: freepik.com

В субботу, 4 апреля, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. День будет преимущественно сухим и теплым. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории Львовской области будет преобладать облачная погода с прояснениями. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не ожидается. В ночные и утренние часы регион местами окутает слабый туман, что может несколько затруднить движение на дорогах.

Температура воздуха в области в ночное время будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. Однако днем весеннее солнце прогреет столбики термометров до приятных 12-17° тепла, а местами и до 19° выше нуля.

Ветер будет преобладать западного направления, со скоростью 9-14 м/с.

Погода во Львове 4 апреля

Во Львове суббота также будет облачной с прояснениями и без существенных осадков. В ночные и утренние часы возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 0–2° тепла, а днем воздух прогреется до 14-16° тепла.

Какая будет погода на Львовщине в выходные

В эти выходные погоду во Львовской области будет определять влияние гребня Азорского антициклона. Ожидается теплая погода без существенных осадков. Ветер будет преобладать западного направления, умеренный. Температура воздуха ночью будет снижаться до 2° мороза, а днем повысится до 19° тепла.

Погода во Львовской области с 3 по 8 апреля
Погода во Львовской области с 3 по 8 апреля / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Какая будет погода в Украине на выходных - прогноз

Первые апрельские выходные принесут украинцам настоящее весеннее тепло. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 4-5 апреля температура днем составит +12…+19°C.

В Киеве в субботу будет сухо, воздух прогреется до +15°C. В воскресенье ожидается солнечная погода с температурой около +14°C.

Впрочем, потепление будет недолгим. Уже с 7 апреля в Украину придет похолодание: днем температура снизится до +4…+9°C, а ночью возможны слабые заморозки.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 3 апреля в Тернопольской области ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Температура ночью составит +2…+7°, днем +10…+15°.

В Днепре на выходных, 4-5 апреля, ожидается смена погоды. В субботу будет облачно и дождливо, температура до +17°C, а в воскресенье - ясно и без осадков, до +15°C.

Кроме того, в Житомире и области в начале апреля ожидается теплая весенняя погода с переменной облачностью и местами небольшим дождем.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Последние новости

04:55

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

Реклама
23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Реклама
18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Реклама
12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

12:45

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

11:32

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

11:24

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

10:53

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

10:37

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

10:35

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

09:30

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

