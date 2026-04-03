Азорский антициклон несет потепление: когда Львовщину разогреет до +19

В субботу, 4 апреля, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. День будет преимущественно сухим и теплым. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
На территории Львовской области будет преобладать облачная погода с прояснениями. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не ожидается. В ночные и утренние часы регион местами окутает слабый туман, что может несколько затруднить движение на дорогах.
Температура воздуха в области в ночное время будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. Однако днем весеннее солнце прогреет столбики термометров до приятных 12-17° тепла, а местами и до 19° выше нуля.
Ветер будет преобладать западного направления, со скоростью 9-14 м/с.
Погода во Львове 4 апреля
Во Львове суббота также будет облачной с прояснениями и без существенных осадков. В ночные и утренние часы возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 0–2° тепла, а днем воздух прогреется до 14-16° тепла.
Какая будет погода на Львовщине в выходные
В эти выходные погоду во Львовской области будет определять влияние гребня Азорского антициклона. Ожидается теплая погода без существенных осадков. Ветер будет преобладать западного направления, умеренный. Температура воздуха ночью будет снижаться до 2° мороза, а днем повысится до 19° тепла.
Какая будет погода в Украине на выходных - прогноз
Первые апрельские выходные принесут украинцам настоящее весеннее тепло. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 4-5 апреля температура днем составит +12…+19°C.
В Киеве в субботу будет сухо, воздух прогреется до +15°C. В воскресенье ожидается солнечная погода с температурой около +14°C.
Впрочем, потепление будет недолгим. Уже с 7 апреля в Украину придет похолодание: днем температура снизится до +4…+9°C, а ночью возможны слабые заморозки.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 3 апреля в Тернопольской области ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Температура ночью составит +2…+7°, днем +10…+15°.
В Днепре на выходных, 4-5 апреля, ожидается смена погоды. В субботу будет облачно и дождливо, температура до +17°C, а в воскресенье - ясно и без осадков, до +15°C.
Кроме того, в Житомире и области в начале апреля ожидается теплая весенняя погода с переменной облачностью и местами небольшим дождем.
Читайте также:
- Внезапная смена погоды: прогноз заметного потепления в Киеве
- Небольшое потепление уже близко: погода в Тернопольской области изменит характер
- Погода резко изменится: после теплых выходных Житомирскую область накроет непогода
Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.
