От дождей до солнца: когда в выходные в Днепре погода сделает резкий разворот

Кратко:
- В Днепре суббота будет дождливой, воскресенье - ясной
- Температура: +11…+17°C в субботу, +11…+15°C в воскресенье
- Ветер слабый в субботу, усилится до 5,8 м/с в воскресенье.
На выходных, 4–5 апреля, жителей Днепра ожидает резкая смена погоды. По данным метеосервиса sinoptik , в субботу небо будет пасмурным и пройдут дожди, а уже в воскресенье солнце прогреет город до комфортных температур.
Прогноз на субботу
В субботу, 4 апреля, днем в Днепре прогнозируется облачная погода. Ночная температура будет около +12...+13°C, утром термометры покажут +11°C. Высокую дневную температуру ожидают после обеда — до +17°C, однако высокая влажность и осадки могут испортить ощущение тепла.
Максимальная вероятность дождя в 18:00 – 60%. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 741-744 мм рт. ст., ветер слабый – до 2,4 м/с.
В народе о весенней погоде говорят: "В полдень сосульки пускают в снег слезы жгучие" и "Первый апрельский дождь воза золотого стоит". Эти приметы отражают характерную для апреля переменность погоды и уже начинающие ощущаться теплые лучи солнца.
Прогноз на воскресенье
Воскресенье, 5 апреля, принесет ясную и без осадков погоду. Ночью и утром ожидается +11°C, днем воздух прогреется до +15°C. Ветер усилится до 5,8 м/с около 15:00, создавая легкое чувство прохлады. Влажность снизится до 40-65%, а атмосферное давление несколько возрастет - 746-749 мм рт. ст.
Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и весна будет хорошей. Если перелетные птицы летят дружными стаями, сезон будет теплым и урожайным, поэтому их возвращение всегда встречали на крыльце, кормили крошками хлеба, зернышками и семенами.
Чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что на Вербное воскресенье погода в Украине будет преимущественно теплой и весенней. Осадки ожидаются только в южных областях, в то время как большинство регионов сможет насладиться сухой погодой.
По ее словам, похолодание придет уже с 7-8 апреля, когда температура воздуха постепенно снизится в большинстве областей. Таким образом Вербное воскресенье подарит украинцам комфортные условия для празднования и прогулок на свежем воздухе.
Погода – последние новости
Как сообщал Главред , в пятницу, 3 апреля, погоду во Львовской области будет определять северо-западная периферия Азорского антициклона. Несмотря на облачность, день будет теплым. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
В Житомире и области 2 апреля ожидается весенняя погода. Днем будет облачно с прояснениями.
2 апреля в Тернопольской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Температура днем будет составлять 11…16°С.
О ресурсе: Sinoptik
Sinoptik.ua — один из самых популярных погодных сайтов в Украине, что дает прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.
Сайт включает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.
Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде – от Украинского гидрометцентра.
Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.
На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.
