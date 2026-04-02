От дождей до солнца: когда в выходные в Днепре погода сделает резкий разворот

Температура воздуха постепенно поднимется днем, но ощущение тепла будет менять влажность и ветер.

Солнце прогреет город в воскресенье до комфортабельных +15°C

Кратко:

В Днепре суббота будет дождливой, воскресенье - ясной

Температура: +11…+17°C в субботу, +11…+15°C в воскресенье

Ветер слабый в субботу, усилится до 5,8 м/с в воскресенье.

На выходных, 4–5 апреля, жителей Днепра ожидает резкая смена погоды. По данным метеосервиса sinoptik , в субботу небо будет пасмурным и пройдут дожди, а уже в воскресенье солнце прогреет город до комфортных температур.

Прогноз на субботу

В субботу, 4 апреля, днем ​​в Днепре прогнозируется облачная погода. Ночная температура будет около +12...+13°C, утром термометры покажут +11°C. Высокую дневную температуру ожидают после обеда — до +17°C, однако высокая влажность и осадки могут испортить ощущение тепла.

Максимальная вероятность дождя в 18:00 – 60%. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 741-744 мм рт. ст., ветер слабый – до 2,4 м/с.

Погода в Днепре 4 апреля / Фото: скриншот sinoptik

В народе о весенней погоде говорят: "В полдень сосульки пускают в снег слезы жгучие" и "Первый апрельский дождь воза золотого стоит". Эти приметы отражают характерную для апреля переменность погоды и уже начинающие ощущаться теплые лучи солнца.

Прогноз на воскресенье

Воскресенье, 5 апреля, принесет ясную и без осадков погоду. Ночью и утром ожидается +11°C, днем ​​воздух прогреется до +15°C. Ветер усилится до 5,8 м/с около 15:00, создавая легкое чувство прохлады. Влажность снизится до 40-65%, а атмосферное давление несколько возрастет - 746-749 мм рт. ст.

Погода в Днепре 5 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и весна будет хорошей. Если перелетные птицы летят дружными стаями, сезон будет теплым и урожайным, поэтому их возвращение всегда встречали на крыльце, кормили крошками хлеба, зернышками и семенами.

Чего ждать от погоды на Вербное воскресенье Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что на Вербное воскресенье погода в Украине будет преимущественно теплой и весенней. Осадки ожидаются только в южных областях, в то время как большинство регионов сможет насладиться сухой погодой. По ее словам, похолодание придет уже с 7-8 апреля, когда температура воздуха постепенно снизится в большинстве областей. Таким образом Вербное воскресенье подарит украинцам комфортные условия для празднования и прогулок на свежем воздухе.

Погода – последние новости

Как сообщал Главред , в пятницу, 3 апреля, погоду во Львовской области будет определять северо-западная периферия Азорского антициклона. Несмотря на облачность, день будет теплым. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

В Житомире и области 2 апреля ожидается весенняя погода. Днем будет облачно с прояснениями.

2 апреля в Тернопольской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Температура днем ​​будет составлять 11…16°С.

Читайте также:

О ресурсе: Sinoptik Sinoptik.ua — один из самых популярных погодных сайтов в Украине, что дает прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира. Сайт включает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру. Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде – от Украинского гидрометцентра. Украинская версия сайта была запущена в 2010 году. На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

