Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

От дождей до солнца: когда в выходные в Днепре погода сделает резкий разворот

Руслан Иваненко
2 апреля 2026, 20:35
Температура воздуха постепенно поднимется днем, но ощущение тепла будет менять влажность и ветер.
Солнце прогреет город в воскресенье до комфортабельных +15°C / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Кратко:

  • В Днепре суббота будет дождливой, воскресенье - ясной
  • Температура: +11…+17°C в субботу, +11…+15°C в воскресенье
  • Ветер слабый в субботу, усилится до 5,8 м/с в воскресенье.

На выходных, 4–5 апреля, жителей Днепра ожидает резкая смена погоды. По данным метеосервиса sinoptik , в субботу небо будет пасмурным и пройдут дожди, а уже в воскресенье солнце прогреет город до комфортных температур.

Прогноз на субботу

В субботу, 4 апреля, днем ​​в Днепре прогнозируется облачная погода. Ночная температура будет около +12...+13°C, утром термометры покажут +11°C. Высокую дневную температуру ожидают после обеда — до +17°C, однако высокая влажность и осадки могут испортить ощущение тепла.

видео дня

Максимальная вероятность дождя в 18:00 – 60%. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 741-744 мм рт. ст., ветер слабый – до 2,4 м/с.

Погода в Днепре 4 апреля / Фото: скриншот sinoptik

В народе о весенней погоде говорят: "В полдень сосульки пускают в снег слезы жгучие" и "Первый апрельский дождь воза золотого стоит". Эти приметы отражают характерную для апреля переменность погоды и уже начинающие ощущаться теплые лучи солнца.

Прогноз на воскресенье

Воскресенье, 5 апреля, принесет ясную и без осадков погоду. Ночью и утром ожидается +11°C, днем ​​воздух прогреется до +15°C. Ветер усилится до 5,8 м/с около 15:00, создавая легкое чувство прохлады. Влажность снизится до 40-65%, а атмосферное давление несколько возрастет - 746-749 мм рт. ст.

Погода в Днепре 5 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и весна будет хорошей. Если перелетные птицы летят дружными стаями, сезон будет теплым и урожайным, поэтому их возвращение всегда встречали на крыльце, кормили крошками хлеба, зернышками и семенами.

Чего ждать от погоды на Вербное воскресенье

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что на Вербное воскресенье погода в Украине будет преимущественно теплой и весенней. Осадки ожидаются только в южных областях, в то время как большинство регионов сможет насладиться сухой погодой.

По ее словам, похолодание придет уже с 7-8 апреля, когда температура воздуха постепенно снизится в большинстве областей. Таким образом Вербное воскресенье подарит украинцам комфортные условия для празднования и прогулок на свежем воздухе.

Погода – последние новости

Как сообщал Главред , в пятницу, 3 апреля, погоду во Львовской области будет определять северо-западная периферия Азорского антициклона. Несмотря на облачность, день будет теплым. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

В Житомире и области 2 апреля ожидается весенняя погода. Днем будет облачно с прояснениями.

2 апреля в Тернопольской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Температура днем ​​будет составлять 11…16°С.

О ресурсе: Sinoptik

Sinoptik.ua — один из самых популярных погодных сайтов в Украине, что дает прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.

Сайт включает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.

Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде – от Украинского гидрометцентра.

Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.

На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

Кроме того,

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра погода прогноз погоды погода на выходные Погода в Днепре
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять