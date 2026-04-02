В ЕС хотят получить гарантии безопасности от Украины: неожиданное заявление

В Эстонии считают, что Украина в настоящее время является самой эффективной и опытной военной силой.

В Эстонии считают, что Украина должна вступить в ЕС и НАТО



Европа нуждается в гарантиях безопасности от Украины

Интеграция Украины в ЕС и НАТО станет гарантией безопасности для всей Европы

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Европа нуждается в гарантиях безопасности от Украины и именно сейчас "исторический момент", чтобы интегрировать ее в ЕС и НАТО. Об этом он написал в X.

По его словам, интеграция Украины в ЕС и НАТО станет гарантией безопасности как для нее, так и для всей Европы.

"НАТО говорит не только о том, что мы должны предоставить гарантии безопасности Украине, но и о том, что наш регион нуждается в гарантиях безопасности от Украины, поскольку Украина сейчас является самой большой, самой эффективной и самой опытной военной силой в нашем регионе", — подчеркнул глава МИД Эстонии.

Он отметил, что решение оставить Украину в "серой зоне" даст России возможность продолжать свою агрессию на европейском континенте.

"Поэтому мы должны рассматривать это комплексно, ведь эти "серые зоны", нейтральные страны или буферные зоны, как бы мы их ни называли, — это лишь зеленый свет для Путина продолжать агрессию против Европы. Поэтому нам следует осознать, что это также и наша возможность", — добавил Тсахкна.

Кроме того, эстонский министр сказал, что Украина сейчас борется не только за себя и свою свободу, но и дает Европе время наладить свою структуру безопасности.

Может ли Россия вторгнуться в страны НАТО

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач говорил, что вероятность проведения Российской Федерацией провокаций в странах Балтии достаточно высока.

По его словам, в РФ сложились и внутриполитические предпосылки, и внешнеполитические условия, и условия безопасности, когда Россия, вероятно, будет пытаться проверить на прочность и НАТО, и Европейский Союз.

"Скорее всего, это может произойти уже в этом году. Речь идет не обязательно о полномасштабном вторжении, но вполне возможны локальные операции на отдельных участках – например, в Эстонии (в районе Нарвы или вблизи нее) или в Латвии", – считает он.

Как сообщал Главред, спецслужбы страны-агрессора России начали масштабную операцию по картографированию критической инфраструктуры Швеции. Кремль готовит почву для реальных диверсий и саботажа.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что Беларусь готова "достать" страны НАТО, если они будут рассматривать развернутый на белорусской территории российский ракетный комплекс "Орешник" как легитимную военную цель.

Кроме того, в ежегодной оценке угроз, опубликованной разведкой Литвы, говорится о том, что Россия наращивает военные подразделения у границ стран НАТО и может использовать их как основу для возможного будущего конфликта с Альянсом.

О личности: Владимир Горбач Владимир Горбач — исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе — избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

