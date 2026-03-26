Уже в 2026 году: РФ готовит военные операции в странах НАТО, подробности

Горбач подчеркнул, что российское руководство не может существовать без войны.

Россия готовит провокации в странах Балтии

Главное из заявления эксперта:

РФ может провести провокации в странах Балтии

Подготовительные действия похожи на те, что были в Крыму и на Донбассе

Локальные операции могут состояться уже в этом году

Вероятность проведения Российской Федерацией провокации в странах Балтии достаточно высока. В России уже происходят определенные действия, которые можно рассматривать как предпосылки или подготовку к такого рода наступлению или ограниченной провокационной операции. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Он отметил, что в России вынесли законопроект о "защите российских граждан за рубежом".

"Таких граждан немало в странах Балтии, особенно в Латвии. В то же время там продолжаются судебные процессы в отношении российских граждан, которых подозревают в подрывной деятельности. И под предлогом их "защиты" Россия фактически угрожает разрешить своим силовым структурам проводить соответствующие операции", — подчеркнул эксперт.

По его словам, второй момент связан с Эстонией — в частности, с темой так называемой Нарвской народной республики: символика, информационная активность в соцсетях, создание соответствующего контекста.

"Это напоминает подготовительные действия, которые мы уже наблюдали в Крыму и на Донбассе. Много лет назад мы это уже проходили, видели и можем в определенной степени прогнозировать дальнейшее развитие событий. Следующим этапом может стать военная операция. Я считаю, что она, если и не является неизбежной, то, по крайней мере, весьма вероятной", — подчеркнул Горбач.

Он добавил, что существовать без войны российское руководство не может, потому что империя может существовать, только когда расширяется, пусть даже понемногу.

Кроме того, по его мнению, для этого в РФ сложились и внутриполитические предпосылки, и внешнеполитические условия, и условия безопасности, когда Россия, вероятно, будет пытаться проверить на прочность и НАТО, и Европейский Союз.

"Скорее всего, это может произойти уже в этом году при Трампе до проведения выборов в США в ноябре, пока Трамп имеет полную монополию на власть и вряд ли будет вмешиваться или вступать в войну. Поэтому речь идет не обязательно о полномасштабном вторжении, но вполне возможны локальные операции на отдельных участках – например, в Эстонии (в районе Нарвы или вблизи нее) или в Латвии. Менее вероятными выглядят сценарии, касающиеся Литвы, Сувалкского коридора или Польши. Однако возможно все – от России можно ожидать чего угодно", – подытожил эксперт.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Угроза вторжения РФ в страны НАТО — что известно

Как сообщал Главред, страна-агрессор Россия может вести одновременно гибридные войны против Украины и стран Балтии, но сил на полномасштабные боевые действия на два фронта у Кремля нет.

Главнокомандующий Вооруженными силами страны, генерал Эйрик Кристофферсен заявлял, что хотя Россия сейчас не ставит целью полное подчинение Норвегии, контроль над норвежскими территориями может стать для Москвы стратегически необходимым в случае конфликта с НАТО.

В то же время Швеция назвала Россию своей главной угрозой. Отмечается, что все более рискованное поведение Москвы может спровоцировать опасную эскалацию.

О личности: Владимир Горбач Владимир Горбач — исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе — избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

