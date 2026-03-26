Уже в 2026 году: РФ готовит военные операции в странах НАТО, подробности

Мария Николишин
26 марта 2026, 11:48
Горбач подчеркнул, что российское руководство не может существовать без войны.
Россия готовит провокации в странах Балтии / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • РФ может провести провокации в странах Балтии
  • Подготовительные действия похожи на те, что были в Крыму и на Донбассе
  • Локальные операции могут состояться уже в этом году

Вероятность проведения Российской Федерацией провокации в странах Балтии достаточно высока. В России уже происходят определенные действия, которые можно рассматривать как предпосылки или подготовку к такого рода наступлению или ограниченной провокационной операции. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Он отметил, что в России вынесли законопроект о "защите российских граждан за рубежом".

"Таких граждан немало в странах Балтии, особенно в Латвии. В то же время там продолжаются судебные процессы в отношении российских граждан, которых подозревают в подрывной деятельности. И под предлогом их "защиты" Россия фактически угрожает разрешить своим силовым структурам проводить соответствующие операции", — подчеркнул эксперт.

По его словам, второй момент связан с Эстонией — в частности, с темой так называемой Нарвской народной республики: символика, информационная активность в соцсетях, создание соответствующего контекста.

"Это напоминает подготовительные действия, которые мы уже наблюдали в Крыму и на Донбассе. Много лет назад мы это уже проходили, видели и можем в определенной степени прогнозировать дальнейшее развитие событий. Следующим этапом может стать военная операция. Я считаю, что она, если и не является неизбежной, то, по крайней мере, весьма вероятной", — подчеркнул Горбач.

Он добавил, что существовать без войны российское руководство не может, потому что империя может существовать, только когда расширяется, пусть даже понемногу.

Кроме того, по его мнению, для этого в РФ сложились и внутриполитические предпосылки, и внешнеполитические условия, и условия безопасности, когда Россия, вероятно, будет пытаться проверить на прочность и НАТО, и Европейский Союз.

"Скорее всего, это может произойти уже в этом году при Трампе до проведения выборов в США в ноябре, пока Трамп имеет полную монополию на власть и вряд ли будет вмешиваться или вступать в войну. Поэтому речь идет не обязательно о полномасштабном вторжении, но вполне возможны локальные операции на отдельных участках – например, в Эстонии (в районе Нарвы или вблизи нее) или в Латвии. Менее вероятными выглядят сценарии, касающиеся Литвы, Сувалкского коридора или Польши. Однако возможно все – от России можно ожидать чего угодно", – подытожил эксперт.

Расходы НАТО на оборону
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Угроза вторжения РФ в страны НАТО — что известно

Как сообщал Главред, страна-агрессор Россия может вести одновременно гибридные войны против Украины и стран Балтии, но сил на полномасштабные боевые действия на два фронта у Кремля нет.

Главнокомандующий Вооруженными силами страны, генерал Эйрик Кристофферсен заявлял, что хотя Россия сейчас не ставит целью полное подчинение Норвегии, контроль над норвежскими территориями может стать для Москвы стратегически необходимым в случае конфликта с НАТО.

В то же время Швеция назвала Россию своей главной угрозой. Отмечается, что все более рискованное поведение Москвы может спровоцировать опасную эскалацию.

Читайте также:

О личности: Владимир Горбач

Владимир Горбач — исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе — избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО страны Балтии российское вторжение Владимир Горбач
Реклама

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

"Стыдно признаться": Алина Гросу разоткровенничалась о беременности

"Стыдно признаться": Алина Гросу разоткровенничалась о беременности

Какие пять вещей подрывают доверие кошки: многие владельцы делают их каждый день

Какие пять вещей подрывают доверие кошки: многие владельцы делают их каждый день

"Полностью все вырезаем": Lida Lee рассказала о борьбе с раком

"Полностью все вырезаем": Lida Lee рассказала о борьбе с раком

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дворецкого за 23 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дворецкого за 23 секунды

Последние новости

13:25

Ким о будущем Вооруженных сил: Я сторонник контрактной армии

13:15

Спасет сад от болезней и вредителей: чем и когда опрыскивать деревья весной

13:11

Теплый период подходит к концу: уже совсем скоро в Украину ворвётся холод

13:07

"Спрашивают о любимых": Билык сделала неожиданный шаг для Дикусара

12:27

Украина - на грани финансовой катастрофы: НБУ предупредил о новом ударе по кошелькам

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
12:21

Россия выбрала новые цели для ударов по Украине: Зеленский раскрыл планы врага

12:11

Новый порядок мобилизации с 1 апреля: что изменится и кого вызовут в ТЦК первыми

12:08

Как стильно украсить пасхальный стол по-украински: шеф-повар дала совет

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 27 марта: Змеям - потери, Тиграм - претензии

Реклама
11:48

Уже в 2026 году: РФ готовит военные операции в странах НАТО, подробности

11:43

Когда сажать картошку в апреле 2026: точные даты по регионамВидео

11:35

Солнце и верёвка портят полотенца: как правильно сушить белье на улице

11:29

Не краффин и не панеттоне: какую паску спечь, чтобы удивить гостей

11:10

"Сбросил целых 20 килограмм": звезда "Зимородка" преобразился до неузнаваемости

11:07

Паска в 2026 году поразит своей ценой: сколько теперь стоят ингредиенты

10:58

"Люблю свою страну": турецкие власти выдали ордер на арест Ханде Эрчел

10:50

Оккупанты остались без снабжения: партизаны уничтожили важный объект

10:30

Россияне атаковали Днепр: горит многоэтажка, есть пострадавшиеФото

09:58

"Еще покажет нам": Педан раскрыл причины внезапного исчезновения Фреймут

09:57

Мерц заявил, что Украине больше не нужны ракеты Taurus, и назвал причину

Реклама
09:56

Отказался от переговоров: бойцы КОРД ликвидировали стрелка по копам в ОдессеФото

09:53

Звезду "Сватов" переехала машина: в каком состоянии путинистка

09:21

Паска на закваске, декор и мясные блюда: Мартыновская о пасхальных трендах 2026Видео эксклюзив

09:02

Эти даты изменят все: астрологи назвали самый удачный день апреля для каждого знака

08:52

Удар по нефтяной цепочке: дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ России

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 марта (обновляется)

08:18

Карта Deep State онлайн за 26 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:42

Под ударом порты и энергетика: РФ атаковала Измаил в Одесской областиФото

07:04

Трамп хочет закончить войну в Иране и перейти к новому вызову: что он задумал - WSJ

07:01

НАТО может распасться: Притула объяснил причинумнение

05:30

Уран уходит, и жизнь меняется: гороскоп для Тельцов на апрель 2026 года

04:34

Как сказать "волшебный пендель" на украинском - правильный вариант мало кто знаетВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дворецкого за 23 секунды

03:30

Откроется "золотое окно" возможностей: какие знаки зодиака поймают волну успеха

03:02

Какие пять вещей подрывают доверие кошки: многие владельцы делают их каждый деньВидео

02:40

Волочкова раскрыла детали дружбы с Пугачевой - Примадонна проигнорировала

02:22

Постный майонез без молока и яиц: как приготовить нежный соус за несколько минут

02:05

Бывшая жена Потапа рассказала о его состоянии сейчас

01:43

Мисс Украина-Вселенная рассталась с бойфрендом

01:42

На ключевом направлении противник изменил тактику атак: в ВСУ раскрыли цель

Реклама
00:54

"Полностью все вырезаем": Lida Lee рассказала о борьбе с раком

00:50

"У нас есть лидеры": Ребров раскрыл план на полуфинал плей-офф против Швеции

25 марта, среда
23:07

РФ пыталась шантажировать США и предлагала "сделку" по Украине - Зеленский

23:06

В Одессе водитель открыл огонь из автомата по полицейским: первые подробности

23:05

Крепкая позиция Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

23:00

Раскрыт сценарий войны РФ против стран Балтии — будет ли Кремль воевать на два фронта

22:44

Рассада вянет после пикировки: три основных условия успешной пересадкиВидео

22:04

Почему замороженные овощи могут быть полезнее свежих — советы диетологов

21:30

Угроза "красного" уровня: РФ готовит комбинированную атаку в ближайшее время

21:26

США поставили Украине ультиматум по Донбассу — что предлагают взамен

