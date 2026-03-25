Раскрыт сценарий войны РФ против стран Балтии — будет ли Кремль воевать на два фронта

Россия готовит гибридные действия против стран Балтии, имея ресурсы для локальных атак, что может изменить подход Запада к борьбе с агрессией, отметил эксперт.

Раскрыт сценарий войны РФ против стран Балтии

Страна-агрессор Россия может вести одновременно гибридные войны против Украины и стран Балтии, но сил на полномасштабные боевые действия на два фронта у Кремля нет. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, Россия заранее готовилась к проведению гибридных операций против стран Балтии. В частности, около двух лет назад был восстановлен и усилен Ленинградский военный округ, который активно развивали как в структурном, так и в ресурсном плане.

В то же время Горбач отметил, что имеющихся сил недостаточно для ведения полномасштабной войны, подобной той, что продолжается в Украине. Однако их вполне хватает для проведения ограниченных локальных операций, особенно с применением беспилотников, ракет и авиации, без массовых наступлений и значительных потерь личного состава.

"Для Украины это не означало бы существенной разгрузки фронта. Больший шанс для нас был бы в том, что Запад, в частности Европа, мог бы значительно активнее присоединиться к противодействию России, поскольку воспринимал бы это уже как непосредственное нападение на себя. И тогда мог бы вести себя гораздо решительнее в отражении РФ, в том числе и ее агрессии в Украине", — резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия усиливает свое военное присутствие вблизи границ стран НАТО и может использовать эти силы как основу для потенциального будущего противостояния с Альянсом. Об этом говорится в ежегодной оценке угроз, обнародованной литовской разведкой.

В то же время в Швеции Россию определили главной угрозой для безопасности, отметив, что все более рискованное поведение Москвы может привести к опасной эскалации.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, Россия существенно истощена войной против Украины и в настоящее время не способна создать масштабную военную угрозу для НАТО. Однако, несмотря на это, Кремль все еще может представлять вызов для принципов коллективной обороны Альянса.

О личности: Владимир Горбач Владимир Горбач — исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе — избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

