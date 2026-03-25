Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Раскрыт сценарий войны РФ против стран Балтии — будет ли Кремль воевать на два фронта

Юрий Берендий
25 марта 2026, 23:00
Россия готовит гибридные действия против стран Балтии, имея ресурсы для локальных атак, что может изменить подход Запада к борьбе с агрессией, отметил эксперт.
Раскрыт сценарий войны РФ против стран Балтии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

О чем идет речь в материале:

  • Россия не готова воевать на два фронта
  • У врага есть силы для проведения локальных операций против стран Балтии

Страна-агрессор Россия может вести одновременно гибридные войны против Украины и стран Балтии, но сил на полномасштабные боевые действия на два фронта у Кремля нет. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, Россия заранее готовилась к проведению гибридных операций против стран Балтии. В частности, около двух лет назад был восстановлен и усилен Ленинградский военный округ, который активно развивали как в структурном, так и в ресурсном плане.

видео дня

В то же время Горбач отметил, что имеющихся сил недостаточно для ведения полномасштабной войны, подобной той, что продолжается в Украине. Однако их вполне хватает для проведения ограниченных локальных операций, особенно с применением беспилотников, ракет и авиации, без массовых наступлений и значительных потерь личного состава.

"Для Украины это не означало бы существенной разгрузки фронта. Больший шанс для нас был бы в том, что Запад, в частности Европа, мог бы значительно активнее присоединиться к противодействию России, поскольку воспринимал бы это уже как непосредственное нападение на себя. И тогда мог бы вести себя гораздо решительнее в отражении РФ, в том числе и ее агрессии в Украине", — резюмирует он.

вступление в НАТО инфографика
Какие страны и когда стали членами НАТО / Инфографика: Главред

Угроза наступления РФ на страны НАТО — что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия усиливает свое военное присутствие вблизи границ стран НАТО и может использовать эти силы как основу для потенциального будущего противостояния с Альянсом. Об этом говорится в ежегодной оценке угроз, обнародованной литовской разведкой.

В то же время в Швеции Россию определили главной угрозой для безопасности, отметив, что все более рискованное поведение Москвы может привести к опасной эскалации.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, Россия существенно истощена войной против Украины и в настоящее время не способна создать масштабную военную угрозу для НАТО. Однако, несмотря на это, Кремль все еще может представлять вызов для принципов коллективной обороны Альянса.

Другие новости:

О личности: Владимир Горбач

Владимир Горбач — исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе — избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО Владимир Горбач
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ пыталась шантажировать США и предлагала "сделку" по Украине - Зеленский

РФ пыталась шантажировать США и предлагала "сделку" по Украине - Зеленский

23:07Мир
В Одессе водитель открыл огонь из автомата по полицейским: первые подробности

В Одессе водитель открыл огонь из автомата по полицейским: первые подробности

23:06Украина
Угроза "красного" уровня: РФ готовит комбинированную атаку в ближайшее время

Угроза "красного" уровня: РФ готовит комбинированную атаку в ближайшее время

21:30Война
Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

Последние новости

23:07

РФ пыталась шантажировать США и предлагала "сделку" по Украине - Зеленский

23:06

В Одессе водитель открыл огонь из автомата по полицейским: первые подробности

23:05

Крепкая позиция Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

23:00

Раскрыт сценарий войны РФ против стран Балтии — будет ли Кремль воевать на два фронта

22:44

Рассада вянет после пересадки: три основных условия успешной пикировкиВидео

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
22:04

Почему замороженные овощи могут быть полезнее свежих — советы диетологов

21:30

Угроза "красного" уровня: РФ готовит комбинированную атаку в ближайшее время

21:26

США поставили Украине ультиматум по Донбассу — что предлагают взамен

21:17

Зачем синицы собирают окурки: неожиданное объяснение ученых шокирует

21:02

В Украине создадут новый рубеж ПВО — какие области Украины он будет защищать

20:53

Россия готовит операцию против систем водоснабжения в Украине - Зеленский

20:52

Синий цвет против белокрылки: как избавиться от вредителя без химикатов

20:22

Потепление врывается во Львовскую область: когда ожидать +18 градусов

20:21

"Искандеров" станет меньше: ВСУ обрели новые возможности для нанесения ударов

20:09

Почему чекисты носили кожаные куртки: от вшей до символа власти

19:57

Зачем хозяйки отрезают уголок губки для посуды: об этом трюке знают единицы

19:40

Направили в психбольницу: в РФ скончался 49-летний звезда сериалов

19:35

Самое ценное сокровище: что хранили женщины в сундуках, принадлежавших только имВидео

19:28

Новая тактика воздушного террора: почему РФ нанесла удар днём и сколько дронов готовит

19:11

Келлог нашел неожиданное сходство между Зеленским и Трампом - что он сказал

19:02

Бывший Лорак показался с красивой блондинкой и засветил нежности в постели

18:51

Как легко очистить батареи и повысить эффективность отопления: простой трюк

18:37

Мобилизация в городах будет по-новому - какие изменения готовятся и кого коснутся

18:20

"Стыдно признаться": Алина Гросу разоткровенничалась о беременности

18:19

В Днепре готовятся к повышению тарифов на проезд: когда и насколько поднимут цену

18:10

Вместо трассы — древний город: неожиданная находка археологов

18:04

Мирные переговоры были содержательными, но прогресса нет: в МИД назвали причину

17:25

Рада "заблокирована": депутаты устроили демарш и выдвинули условия — чем это грозит

17:10

Сад в марте: 4 крайне важных дела, которые нужно успеть сделать до конца месяца

17:07

Почему Пасха не у православных и католиков совпадает: все решает один нюанс

17:03

Как сказать по-украински "препятствовать": многие говорят неправильно

16:56

Гривня внезапно укрепилась, доллар и евро обвалились: курс валют на 26 марта

16:32

Будет почти +20 градусов: на Тернопольщине ожидается настоящее потепление

16:29

"Контингент не тот": Киркоров отказался петь для оккупантов

16:09

Почему водительские права в СССР не действовали в других городах - объяснение удивит

15:43

Украинцы скупают килограммами: цены на один продукт обвалились до минимума

15:43

"Прощай, друг": скончался известный украинский актер

15:25

Кого ждет самый важный месяц 2026 года: гороскоп на апрельВидео

15:20

Пасхальные яйца с вау‑эффектом: как сделать яркие крашенки за копейки

14:58

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

14:37

Владельцев разрушенного жилья освободили от оплаты коммуналки: принят закон

14:25

Лунный календарь стрижек на апрель 2026: что делать с волосами до Пасхи

14:22

Прилетел с территории РФ: дрон ударил по электростанции в Эстонии, что известно

14:20

Что на самом деле означают скрещенные руки: не всегда это признак недоверия

14:01

Силы обороны поразили российский боевой ледокол на Балтике

13:38

Как разморозить мясо за считанные минуты: блогерша поразила лайфхаком

13:37

Как проверить штрафы за парковку онлайн: в Украине запущен новый сервисВидео

13:00

Котенка отвергли за "некрасивую" внешность, но потом именно его выбрали и полюбили

12:52

Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

12:46

Садоводы жалеют об этом: названы цветы, которые лучше не сажать в садуВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять