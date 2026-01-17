Укр
"Путин готовится к противостоянию с НАТО": экс-глава разведки озвучил прогноз

Анна Косик
17 января 2026, 11:49
Кремль хочет устроить проверку для НАТО.
Путин не отказался от планов нападения на страны-члены НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Что сказал Товери:

  • Россия не может полноценно воевать против НАТО
  • РФ, вероятно, готовится к нападению на одну из стран Альянса
  • Кремль стремится проверить, сможет ли "сломать" НАТО

Страна-агрессор Россия истощена войной в Украине и не может создать для НАТО масштабную военную угрозу. Однако Кремль способен бросить вызов 5 статье. Об этом в интервью в эфире "Студия Запад" рассказал экс-глава военной разведки Финляндии, депутат Европарламента Пекка Товери.

По его словам, Россия готовится к длительной войне, на что указывает, в частности, и перевод экономики на "рельсы войны", в то время как все остальное в РФ страдает и приходит в упадок.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

"Они пытаются сформировать новые стратегические резервы, чтобы как можно быстрее подготовиться к возможному противостоянию с НАТО. Однако в последнее время Россия сталкивается со все более серьезными трудностями из-за мощной обороны Украины. Российские войска несут все большие потери", - подчеркнул бывший глава разведки.

Россия готовится к ограниченной операции против страны-члена НАТО

Кремль, несмотря ни на что, хочет попытаться провести небольшую операцию против одного из государств, входящих в НАТО, чтобы в дальнейшем шантажировать Альянс ядерными угрозами.

"Расчет прост - спровоцировать раскол и проверить, "сломается" ли НАТО и не встанет ли на защиту одного из своих членов. Именно к такому развитию событий они, вероятно, готовятся, и это вполне реалистичный сценарий в ближайшей перспективе", - добавил Товери.

Сколько продлится война РФ с НАТО - мнение эксперта

Главред писал, что по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, война между Россией и европейскими странами, если она начнется, будет более стремительной, чем в Украине.

А продолжительность войны будет зависеть от стратегических целей европейских стран. Если целью европейцев будет только освобождение оккупированных территорий и удержание собственных границ, то война может иметь ограниченную продолжительность. Но если страны НАТО и Европы примут решение продвигаться дальше - вплоть до Москвы, чтобы сломить режим Путина, война продлится до двух лет.

Война России против НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия может восстановить способность нанести серьезную военную угрозу НАТО быстрее, чем прогнозируют западные аналитики, особенно если боевые действия в Украине временно остановятся.

Ранее сообщалось, что в Норвегии набирает обороты военная подготовка европейских союзников. В лагере "Викинг" британские морские пехотинцы вместе с партнерами отрабатывают сценарии коллективной обороны НАТО. Учения имитируют миссии, которыемогут стать реальностью в случае активации статьи 5 Альянса.

Накануне Кирилл Буданов заявлял, что Россия планировала полностью подготовиться к нападению на европейские страны к 2030 году. Но сейчас Кремль скорректировал эти планы в сторону сокращения.

О персоне: Пекка Товери

Пекка Товери — финский политик и генерал в отставке. Товери служил в финской армии более 35 лет, в частности, занимал должности командира бронетанковой бригады (2011–2013), Западно-Финляндского военного округа (2014) и Егерского полка Гвардии (2015–2016); военного атташе в посольстве Финляндии в Вашингтоне, округ Колумбия (2016–2019); и, наконец, директора Разведывательного отдела Командования обороны (2019–2020), из которого он вышел в отставку в звании генерал-майора, пишет Википедия.

НАТО Владимир Путин российское вторжение
