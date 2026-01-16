Секретный лагерь в Арктике: европейские солдаты готовятся к войне с РФ - Politico

Учения имитируют миссии, которые войска выполняли бы в случае активации статьи 5 НАТО.

Европейские солдаты в секретном лагере в Арктике тайно готовятся к войне с РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NATO, ua.depositphotos.com

Ключевые факты:

Британия наращивает силы в лагере "Викинг" в Норвегии

Арктика становится ключевой зоной безопасности НАТО

Норвегия обеспокоена ядерным потенциалом России на Кольском полуострове

В Норвегии набирает обороты военная подготовка европейских союзников. В лагере "Викинг", открытом в 2023 году после полномасштабного вторжения России в Украину, британские морские пехотинцы вместе с партнерами отрабатывают сценарии коллективной обороны НАТО, пишет Politico.

Учения имитируют миссии, которые могут стать реальностью в случае активации статьи 5 Альянса. По планам, численность военных в лагере весной достигнет 1500 человек, а уже в следующем году вырастет до 2000. Великобритания фактически удваивает свое присутствие в регионе, отмечает министр иностранных дел Иветт Купер.

Арктика становится ключевым узлом безопасности. Купер подчеркивает, что ее стабильность невозможно рассматривать отдельно от трансатлантической безопасности, ведь морские каналы и география региона напрямую влияют на обороноспособность Европы. В свою очередь глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде обращает внимание на непосредственную угрозу со стороны Кольского полуострова и Мурманска, где сосредоточен крупнейший в мире арсенал ядерного оружия и базы российских подводных лодок. По его словам, в случае кризиса этот регион мгновенно станет центром внимания, а уровень напряженности может стремительно возрасти. Именно поэтому Норвегия настаивает на постоянном военном присутствии и готовности к быстрому наращиванию сил.

На фоне войны в Украине Европа вынуждена распределять внимание и на другие вызовы. Дополнительным фактором нестабильности стала политика президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, которая отвлекает ресурсы и стратегические приоритеты союзников. В результате Арктика превращается в арену глобальной безопасности, где решается баланс сил между НАТО и Россией.

Кремль, вероятно, стоит за самой громкой диверсией в Германии - мнение эксперта

Главред писал, что в Германии в результате диверсии десятки тысяч жителей Берлина на несколько дней остались без электроэнергии. Ответственность за это взяла на себя Vulkangruppe, которая объявила себя анархической организацией. Однако в Германии довольно быстро обратили внимание на странные моменты в тексте их заявления.

Российский социолог Игорь Эйдман считает, что самая громкая диверсия этого года в Германии - дело рук российской агентуры. Возможно, в ней участвовали и какие-то реальные левые активисты, но они действовали под контролем российских властей, которые ими руководят и всячески помогают, в том числе составляют за них манифесты, оправдывающие диверсии и направленные на подрыв стабильности в Германии.

Диверсии РФ в Европе - последние новости

Напомним, Главред писал о подрыве железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин в ноябре 2025 года, который стал беспрецедентным актом саботажа, направленным непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения. Этот маршрут также имеет решающее значение для доставки помощи Украине.

В мае 2024 года СМИ писали, что разведки США и союзников фиксировали увеличение диверсий низкого уровня в Европе, которые являются частью кампании Кремля, направленной на подрыв международной военной поддержки Украины.

Накануне также чиновники в Европе сообщили, что российская военная разведка значительно нарастила свою активность в странах Европы и готовит новые диверсии.

