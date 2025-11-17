Подрыв железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин - это беспрецедентный акт саботажа, заявил Дональд Туск.

Главное:

Поврежден железнодорожный путь на участке Демблин-Варшава

Маршрут имеет решающее значение для доставки помощи Украине

В Польше поврежден железнодорожный путь на участке Демблин-Варшава утром в воскресенье, 16 ноября.

Это является беспрецедентным актом саботажа, заявил в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Подрыв железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин - это беспрецедентный акт саботажа, направленный непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения. Этот маршрут также имеет решающее значение для доставки помощи Украине. Мы поймаем виновных, кем бы они ни были", - отметил он.

Подробности взрыва на железной дороге

Ранее Туск сообщил о том, что в Польше поврежден участок пути на железнодорожной ветке.

"Я постоянно контактирую с министром внутренних дел относительно разрушения участка пути на маршруте Демблин-Варшава. Возможно, мы имеем дело с актом диверсии", - написал он в соцсети Х.

По словам Туска, никто не пострадал. Соответствующие службы проводят расследование.

Смотрите видео - подрыв железной дороги в Польше:

Диверсия РФ против Польши: мнение аналитиков

Россия и Беларусь, вероятно, разрабатывают планы диверсий на территории Польши, намереваясь впоследствии возложить ответственность на Украину. Об этом говорится в свежем отчёте Американского института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, российская внешняя разведка в тот же день распространила необоснованное утверждение о том, что Украина якобы готовит провокацию под чужим флагом против важных объектов польской инфраструктуры, чтобы позже обвинить в этом Москву и Минск.

О персоне: Дональд Туск Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

