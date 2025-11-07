До границы с Польшей: стало известно, где построят вторую в Украине евроколею

На строительство Украина получила первые грантовые 73,5 млн евро

Вблизи Львова построят вторую евроколею в Украине / Коллаж: Главред, фото: Укрзализныця

На Львовщине начали строительство второй евроколеи в Украине

Протяженность пути составит около 80 км

Построить колею планируют до конца 2027 года

В Украине начали строительство второй евроколеи от границы с Польшей до Скнилова вблизи Львова. Протяженность пути составит около 80 км, а завершить строительство планируют до конца 2027 года.

На строительство пути Украина получила от Еврокомиссии первые грантовые 73,5 млн евро. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Этот проект - часть более широкой стратегии интеграции украинской железнодорожной системы в европейское транспортное пространство. Он будет способствовать развитию логистики, повысит эффективность торговли и укрепит физические связи между Украиной и основными транспортными коридорами ЕС", - отметил министр.

Он добавил, что два месяца назад открыли первую в современной истории Украины евроколею между Чопом и Ужгородом. Сейчас 9,5 тысяч пассажиров уже воспользовались этими маршрутами.

