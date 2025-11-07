До границы с Польшей: стало известно, где построят вторую в Украине евроколею

Коротко:
- На Львовщине начали строительство второй евроколеи в Украине
- Протяженность пути составит около 80 км
- Построить колею планируют до конца 2027 года
В Украине начали строительство второй евроколеи от границы с Польшей до Скнилова вблизи Львова. Протяженность пути составит около 80 км, а завершить строительство планируют до конца 2027 года.
На строительство пути Украина получила от Еврокомиссии первые грантовые 73,5 млн евро. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
"Этот проект - часть более широкой стратегии интеграции украинской железнодорожной системы в европейское транспортное пространство. Он будет способствовать развитию логистики, повысит эффективность торговли и укрепит физические связи между Украиной и основными транспортными коридорами ЕС", - отметил министр.
Он добавил, что два месяца назад открыли первую в современной истории Украины евроколею между Чопом и Ужгородом. Сейчас 9,5 тысяч пассажиров уже воспользовались этими маршрутами.
"Укрзализныця" - последние новости по теме
Как писал Главред, в Украине подорожают железнодорожные билеты. Укрзализныця планирует повысить цену на билеты 1 класса "Интерсити" и вагонов СВ. С помощью полученных средств планируется увеличить доход перевозчика. Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.
Напомним, Владимир Зеленский анонсировал запуск комплексной программы "зимней поддержки" для населения. В частности запустят специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, в рамках которой каждый украинец сможет бесплатно проехать по железной дороге до 3000 километров внутри страны.
Кроме того, "Укрзализныця " актуализировала правила перевозки животных в поездах. Изменения коснулись поездок украинцев с домашними любимцами во всех типах вагонов.
