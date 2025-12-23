Королевский салат на новогодний стол - идеальное сочетание всех ингредиентов

Предлагаем вам рецепт салата с курицей и гранатом, который создаст новогоднее настроение своим ярким видом и покорит гостей вкусом. Этот салат отлично разнообразит ваше праздничное меню.
Кстати, вместо куриного филе можете использовать мясо куриных бедр, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.
Новогодний салат с курицей и гранатом - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт.;
- Шампиньоны маринованные – 150 г;
- Лук – 2 шт.;
- Сыр твердый – 100 г;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Яйцо отварное – 2 шт.;
- Орехи (по желанию) – 30 г;
- Майонез - 300 г
- Гранат для декора
Отварите куриное филе до готовности в подсоленной воде.
Лук очистите, нарежьте соломкой, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
Мелко нарежьте грибы, сыр и яйца натрите на мелкой терке.
К сыру и яйцам добавьте майонез, измельченный чеснок и орехи, перемешайте.
На тарелку отправьте нарезанное кубиками куриное филе, полейте майонезом.
Сверху посыпьте его грибами, смажьте майонезом, теперь сформируйте слой из лука.
Смажьте все смесью сыра и яиц. Посыпьте салат зернами граната и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить новогодний салат:
О персоне: valya__saenko
valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.
