Королевский салат на новогодний стол - идеальное сочетание всех ингредиентов

Рецепт оригинального салата на новогодний стол.

Новогодний салат - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт салата с курицей и гранатом, который создаст новогоднее настроение своим ярким видом и покорит гостей вкусом. Этот салат отлично разнообразит ваше праздничное меню.

Кстати, вместо куриного филе можете использовать мясо куриных бедр, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.

Новогодний салат с курицей и гранатом - рецепт

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.;

Шампиньоны маринованные – 150 г;

Лук – 2 шт.;

Сыр твердый – 100 г;

Чеснок – 2 зубчика;

Яйцо отварное – 2 шт.;

Орехи (по желанию) – 30 г;

Майонез - 300 г

Гранат для декора

Отварите куриное филе до готовности в подсоленной воде.

Лук очистите, нарежьте соломкой, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Мелко нарежьте грибы, сыр и яйца натрите на мелкой терке.

К сыру и яйцам добавьте майонез, измельченный чеснок и орехи, перемешайте.

На тарелку отправьте нарезанное кубиками куриное филе, полейте майонезом.

Сверху посыпьте его грибами, смажьте майонезом, теперь сформируйте слой из лука.

Смажьте все смесью сыра и яиц. Посыпьте салат зернами граната и готово.

Приятного аппетита!

О персоне: valya__saenko valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

