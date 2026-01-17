'Подарок' Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать 'Ахмату'

Основной интерес чеченских формирований сосредоточен на промышленном потенциале города.

РФ хочет передать "Ахмату" Мариуполь / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

РФ хочет передать Мариуполь под контроль чеченской группировки "Ахмат"

Это якобы должно сохранить лояльность главы Чечни Рамзана Кадырова

Город рассматривается исключительно как ресурсная база

Кремль планирует передать временно оккупированный Мариуполь и прилегающий регион под полный контроль чеченских группировок "Ахмат" в обмен на сохранение лояльности главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

Отмечается, что в Мариуполь уже завозят дополнительные подразделения "Ахмата". Их ключевой задачей является окончательная монополизация контроля над местными ресурсами и усиление влияния Грозного на оккупированной территории.

По словам партизан, основной интерес чеченских формирований сосредоточен на промышленном потенциале разрушенного города.

"С разрешения Кремля город фактически отдается на разграбление в обмен на лояльность, при этом интересы местных жителей или рядовых российских коллаборационистов не принимаются во внимание", - говорится в сообщении.

В Атеш добавляют, что город рассматривается исключительно как ресурсная база.

Кроме того, жители Мариуполя все чаще замечают на улицах большое количество военных кавказской внешности с шевронами "Ахмата". Они передвигаются на дорогих внедорожниках без номерных знаков или с поддельными номерами.

"Такое демонстративное поведение свидетельствует об ощущении полной безнаказанности и статуса новых "хозяев" региона. Мы внимательно следим за местами дислокации этих "бизнесменов" в форме и фиксируем пути перемещения их элитного автотранспорта", - подытожили партизаны.

Что известно о партизанском движении Атеш / Инфографика: Главред

Возможность смены власти в Чечне

Секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова сказала, что если с Кадыровым что-то случится, то Кремль не согласится на вариант с передачей власти по наследству его сыну Адаму Кадырову.

"При смене главы Чечни ситуация на Кавказе может начать "подгорать" — это, безусловно, так. Но сама по себе эта смена, на мой взгляд, не приведет к катастрофическим последствиям", — подчеркнула она.

Кадыров — последние новости

Как сообщал Главред, 16 января чеченские оппозиционные паблики писали, что младший сын Рамзана Кадырова попал в серьезное ДТП. СМИ писали, что сын главы Чечни Адам Кадыров доставлен в больницу в Грозном после ДТП, он якобы находится в тяжелом состоянии.

11 января источники в ГУР заявляли, что у правителя Чечни Рамзана Кадырова отказали почки. Он лежит в своей больнице в Чечне, а к нему приехали родственники из семейного клана, даже из других стран.

Издание The Times писало, что прокремлевский глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии, что заставляет Кремль прилагать все усилия для обеспечения беспрепятственного захвата власти в нестабильной российской республике.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

