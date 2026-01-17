'Подарок' Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать 'Ахмату'

Ключевые тезисы:
- РФ хочет передать Мариуполь под контроль чеченской группировки "Ахмат"
- Это якобы должно сохранить лояльность главы Чечни Рамзана Кадырова
- Город рассматривается исключительно как ресурсная база
Кремль планирует передать временно оккупированный Мариуполь и прилегающий регион под полный контроль чеченских группировок "Ахмат" в обмен на сохранение лояльности главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает партизанское движение Атеш.
Отмечается, что в Мариуполь уже завозят дополнительные подразделения "Ахмата". Их ключевой задачей является окончательная монополизация контроля над местными ресурсами и усиление влияния Грозного на оккупированной территории.
По словам партизан, основной интерес чеченских формирований сосредоточен на промышленном потенциале разрушенного города.
"С разрешения Кремля город фактически отдается на разграбление в обмен на лояльность, при этом интересы местных жителей или рядовых российских коллаборационистов не принимаются во внимание", - говорится в сообщении.
В Атеш добавляют, что город рассматривается исключительно как ресурсная база.
Кроме того, жители Мариуполя все чаще замечают на улицах большое количество военных кавказской внешности с шевронами "Ахмата". Они передвигаются на дорогих внедорожниках без номерных знаков или с поддельными номерами.
"Такое демонстративное поведение свидетельствует об ощущении полной безнаказанности и статуса новых "хозяев" региона. Мы внимательно следим за местами дислокации этих "бизнесменов" в форме и фиксируем пути перемещения их элитного автотранспорта", - подытожили партизаны.
Возможность смены власти в Чечне
Секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова сказала, что если с Кадыровым что-то случится, то Кремль не согласится на вариант с передачей власти по наследству его сыну Адаму Кадырову.
"При смене главы Чечни ситуация на Кавказе может начать "подгорать" — это, безусловно, так. Но сама по себе эта смена, на мой взгляд, не приведет к катастрофическим последствиям", — подчеркнула она.
Кадыров — последние новости
Как сообщал Главред, 16 января чеченские оппозиционные паблики писали, что младший сын Рамзана Кадырова попал в серьезное ДТП. СМИ писали, что сын главы Чечни Адам Кадыров доставлен в больницу в Грозном после ДТП, он якобы находится в тяжелом состоянии.
11 января источники в ГУР заявляли, что у правителя Чечни Рамзана Кадырова отказали почки. Он лежит в своей больнице в Чечне, а к нему приехали родственники из семейного клана, даже из других стран.
Издание The Times писало, что прокремлевский глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии, что заставляет Кремль прилагать все усилия для обеспечения беспрепятственного захвата власти в нестабильной российской республике.
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
