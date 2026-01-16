"Машины начали влетать друг в друга": сын Кадырова попал в ДТП - СМИ

Адам Кадыров якобы находится в тяжелом состоянии, его реанимируют и готовят к транспортировке в Москву.

Сын Кадырова попал в ДТ

Чеченские оппозиционные паблики пишут, что младший сын Рамзана Кадырова попал в серьезное ДТП.

По информации оппозиционного чеченского канала Niyso, в ДТП в Грозном попал кортеж, в котором находился 18-летний Адам Кадыров.

Якобы кортеж передвигался на большой скорости и "машины начали влетать друг в друга".

Источники сообщают, что грозный якобы перекрыт, новая больница закрыта. По информации Niyso, Адам Кадыров якобы находится в тяжелом состоянии, его реанимируют и готовят к транспортировке в Москву. В ДТП есть и другие пострадавшие.

"Кортеж, как обычно, передвигался на большой скорости, машина за машиной, когда внезапно встретил помеху. В результате, машины начала влетать друг в друга, поэтому нас поступает информация, что пострадавших немало, но именно из-за Адама такой переполох", - говрится в собщении.

Стоит отметить, что официальной информации о гибели сына Кадырова, пока нет.

Источники Кавказ.Реалии также сообщают, что сын главы Чечни Адам Кадыров доставлен в больницу в Грозном после ДТП, он находится в тяжелом состоянии.

"Дороги к больнице закрыты, т.к. туда доставили Адама, он в реанимации без сознания находится, как говорят. Что с сыном Кадырова мы не знаем доподлинно", – говорится в сообщении.

Что ждет Чечню, если с Кадыровым что-то случится - мнение эксперта

Смерть Кадырова не будет фактором, который окажет решающее влияние на общую ситуацию в России, заявила в интервью Главреду секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

"Все-таки Чечня далеко от центра. Я не думаю, что Кремль согласится на вариант с передачей власти по наследству, его сыну Адаму Кадырову. На это, скорее всего, не пойдут", - уверена Курносова.

Напомним, ранее сын главы Чечни 18-летний Адам Кадыров пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому похищением и принудительной доставкой в Грозный.

Он заявил, что готов задержать Зеленского по аналогии с тем, как американские службы действовали в отношении лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Также сообщалось что прокремлевский глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии, что заставляет Кремль прилагать все усилия для обеспечения беспрепятственного захвата власти в нестабильной российской республике.

Отмечается, что Кадыров, называющий себя "рядовым солдатом" президента Путина, предположительно страдает от острого панкреатического некроза и проблем с почками, и его появления на публике становятся все реже. В последний раз его видели более недели назад, когда он выглядел истощенным и ходил с тростью.

О персоне: Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным телохранителем своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральных властей и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позднее участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

