В Украине создадут новый рубеж ПВО — какие области Украины он будет защищать

Юрий Берендий
25 марта 2026, 21:02
Россия провела одну из самых масштабных атак дронами, использовав почти весь свой арсенал и изменив тактику нанесения ударов, сообщил военный.
В Украине создадут новый рубеж ПВО — где он будет / Коллаж: Главред, фото: US Army, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • В Украине развернут новый рубеж ПВО
  • Он будет защищать западные области Украины
  • Во время последней атаки удалось сбить все дроны, летевшие на Киев

После последнего массированного удара 23-24 марта, когда страна-агрессор Россия нанесла удар по территории Украины с применением 999 ударных БПЛА, в ПВО заявили о подготовке нового рубежа противовоздушной обороны. Его планируют развернуть на западе Украины. Об этом заявил командующий беспилотными системами противовоздушной обороны Юрий Черевашенко в комментарии 24 Каналу.

Черевашенко отметил, что во время атаки враг использовал практически весь доступный арсенал, и, к сожалению, части дронов удалось прорваться в западные регионы.

Он подчеркнул, что атака 24 марта стала фактически крупнейшей дневной атакой за все время полномасштабной войны: только в Киевской области было зафиксировано около 250 беспилотников.

По его словам, сейчас активно развивается многоуровневая система ПВО, в которую привлекают дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, тактическую авиацию, вертолеты и другие средства. Фактически речь идет о масштабных воздушных операциях, аналогов которым в мире нет.

Он также отметил, что из-за сложностей с прорывом противовоздушной обороны в крупных городах российские силы изменили тактику и стали чаще атаковать гражданскую инфраструктуру на западе Украины, где уже ведется работа над усилением системы ПВО.

"Уже работаем над созданием нового рубежа воздушной защиты, задача которого — сделать невозможными атаки на мирные города на западе Украины. Враг это понимает, поэтому вчера было запущено все, что было на складах. Мы слышим общество. Нам нужно немного времени, чтобы построить эффективную систему", — сказал он.

Также, по словам военного, во время российской атаки ни одна воздушная цель не достигла Киева. То, что еще год назад приходилось сбивать в разных регионах страны, сейчас уничтожают уже в пределах Киевской области.

"Единственная "цель", которую в итоге зафиксировали Воздушные силы в пределах Киева – стая птиц. При этом нужно понимать, что россияне используют различные средства на разной высоте и скорости", – резюмировал он.

инфографика шахед, шахед, шахеды
"Шахед" / Инфографика: Главред
Удар по Украине 24 марта — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, с вечера 23 марта до 18:00 24 марта Россия нанесла массированный удар ударными БПЛА по территории Украины. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В то же время, по оценкам аналитиков, Силы обороны Украины существенно улучшили свои возможности в сфере разведки и оперативного наведения, что позволяет эффективнее выявлять и поражать передвигающиеся приоритетные цели, в частности тактические ракетные комплексы противника.

Эксперты также считают, что атака 23–24 марта свидетельствует об изменении российской тактики, которая может представлять большую угрозу для большего числа регионов Украины и длиться дольше по времени.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

война в Украине новости Украины ракетный удар атака дронов
Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

Последние новости

21:30

Угроза "красного" уровня: РФ готовит комбинированную атаку в ближайшее время

21:26

США поставили Украине ультиматум по Донбассу — что предлагают взамен

21:17

Зачем синицы собирают окурки: неожиданное объяснение ученых шокирует

21:02

В Украине создадут новый рубеж ПВО — какие области Украины он будет защищать

20:53

Россия готовит операцию против систем водоснабжения в Украине - Зеленский

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
20:52

Синий цвет против белокрылки: как избавиться от вредителя без химикатов

20:22

Потепление врывается во Львовскую область: когда ожидать +18 градусов

20:21

"Искандеров" станет меньше: ВСУ обрели новые возможности для нанесения ударов

20:09

Почему чекисты носили кожаные куртки: от вшей до символа власти

Реклама
19:57

Зачем хозяйки отрезают уголок губки для посуды: об этом трюке знают единицы

19:40

Направили в психбольницу: в РФ скончался 49-летний звезда сериалов

19:35

Самое ценное сокровище: что хранили женщины в сундуках, принадлежавших только имВидео

19:28

Новая тактика воздушного террора: почему РФ нанесла удар днём и сколько дронов готовит

19:11

Келлог нашел неожиданное сходство между Зеленским и Трампом - что он сказал

19:02

Бывший Лорак показался с красивой блондинкой и засветил нежности в постели

18:51

Как легко очистить батареи и повысить эффективность отопления: простой трюк

18:37

Мобилизация в городах будет по-новому - какие изменения готовятся и кого коснутся

18:20

"Стыдно признаться": Алина Гросу разоткровенничалась о беременности

18:19

В Днепре готовятся к повышению тарифов на проезд: когда и насколько поднимут цену

18:10

Вместо трассы — древний город: неожиданная находка археологов

Реклама
18:04

Мирные переговоры были содержательными, но прогресса нет: в МИД назвали причину

17:25

Рада "заблокирована": депутаты устроили демарш и выдвинули условия — чем это грозит

17:10

Сад в марте: 4 крайне важных дела, которые нужно успеть сделать до конца месяца

17:07

Почему Пасха не у православных и католиков совпадает: все решает один нюанс

17:03

Как сказать по-украински "препятствовать": многие говорят неправильно

16:56

Гривня внезапно укрепилась, доллар и евро обвалились: курс валют на 26 марта

16:32

Будет почти +20 градусов: на Тернопольщине ожидается настоящее потепление

16:29

"Контингент не тот": Киркоров отказался петь для оккупантов

16:09

Почему водительские права в СССР не действовали в других городах - объяснение удивит

15:43

Украинцы скупают килограммами: цены на один продукт обвалились до минимума

15:43

"Прощай, друг": скончался известный украинский актер

15:25

Кого ждет самый важный месяц 2026 года: гороскоп на апрельВидео

15:20

Пасхальные яйца с вау‑эффектом: как сделать яркие крашенки за копейки

14:58

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

14:37

Владельцев разрушенного жилья освободили от оплаты коммуналки: принят закон

14:25

Лунный календарь стрижек на апрель 2026: что делать с волосами до Пасхи

14:22

Прилетел с территории РФ: дрон ударил по электростанции в Эстонии, что известно

14:20

Что на самом деле означают скрещенные руки: не всегда это признак недоверия

14:01

Силы обороны поразили российский боевой ледокол на Балтике

13:38

Как разморозить мясо за считанные минуты: блогерша поразила лайфхаком

Реклама
13:37

Как проверить штрафы за парковку онлайн: в Украине запущен новый сервисВидео

13:00

Котенка отвергли за "некрасивую" внешность, но потом именно его выбрали и полюбили

12:52

Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

12:46

Садоводы жалеют об этом: названы цветы, которые лучше не сажать в садуВидео

12:39

Венгрия прекращает поставки газа в Украину: Орбан выдвинул новый ультиматум

12:08

"Бабушкины" вещи снова в моде: названы тренды интерьера 2026Видео

11:43

"Суммы огромные": LELÉKA раскрыла масштабы расходов на "Евровидение"

11:41

Буданов: Украина впервые разрабатывает стратегию расширения отношений и присутствия в Африке

11:41

Температура понизится: известно, когда Украину накроют дожди и похолодание

11:39

"Ждем на буровую": дочь-качок путинистки Шукшиной ошарашила новым видео

