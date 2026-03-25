В Украине создадут новый рубеж ПВО — какие области Украины он будет защищать

Россия провела одну из самых масштабных атак дронами, использовав почти весь свой арсенал и изменив тактику нанесения ударов, сообщил военный.

В Украине создадут новый рубеж ПВО

После последнего массированного удара 23-24 марта, когда страна-агрессор Россия нанесла удар по территории Украины с применением 999 ударных БПЛА, в ПВО заявили о подготовке нового рубежа противовоздушной обороны. Его планируют развернуть на западе Украины. Об этом заявил командующий беспилотными системами противовоздушной обороны Юрий Черевашенко в комментарии 24 Каналу.

Черевашенко отметил, что во время атаки враг использовал практически весь доступный арсенал, и, к сожалению, части дронов удалось прорваться в западные регионы.

Он подчеркнул, что атака 24 марта стала фактически крупнейшей дневной атакой за все время полномасштабной войны: только в Киевской области было зафиксировано около 250 беспилотников.

По его словам, сейчас активно развивается многоуровневая система ПВО, в которую привлекают дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, тактическую авиацию, вертолеты и другие средства. Фактически речь идет о масштабных воздушных операциях, аналогов которым в мире нет.

Он также отметил, что из-за сложностей с прорывом противовоздушной обороны в крупных городах российские силы изменили тактику и стали чаще атаковать гражданскую инфраструктуру на западе Украины, где уже ведется работа над усилением системы ПВО.

"Уже работаем над созданием нового рубежа воздушной защиты, задача которого — сделать невозможными атаки на мирные города на западе Украины. Враг это понимает, поэтому вчера было запущено все, что было на складах. Мы слышим общество. Нам нужно немного времени, чтобы построить эффективную систему", — сказал он.

Также, по словам военного, во время российской атаки ни одна воздушная цель не достигла Киева. То, что еще год назад приходилось сбивать в разных регионах страны, сейчас уничтожают уже в пределах Киевской области.

"Единственная "цель", которую в итоге зафиксировали Воздушные силы в пределах Киева – стая птиц. При этом нужно понимать, что россияне используют различные средства на разной высоте и скорости", – резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, с вечера 23 марта до 18:00 24 марта Россия нанесла массированный удар ударными БПЛА по территории Украины. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В то же время, по оценкам аналитиков, Силы обороны Украины существенно улучшили свои возможности в сфере разведки и оперативного наведения, что позволяет эффективнее выявлять и поражать передвигающиеся приоритетные цели, в частности тактические ракетные комплексы противника.

Эксперты также считают, что атака 23–24 марта свидетельствует об изменении российской тактики, которая может представлять большую угрозу для большего числа регионов Украины и длиться дольше по времени.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

