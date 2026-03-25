Новая тактика воздушного террора: почему РФ нанесла удар днём и сколько дронов готовит

Россия планирует расширить управление беспилотниками с территории Беларуси и увеличить дальность ударов по Украине.

Россия планирует расширить управление беспилотниками с территории Беларуси

Кратко:

Россия нанесла массированный удар дронами по Украине

За день использовано более 550 ударных БПЛА

Атаки охватили север, центр и запад страны

Днем 24 марта Россия нанесла массированный удар беспилотниками по территории Украины. В разных регионах растет число погибших и раненых. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По их данным, только в светлое время суток враг применил более 550 ударных дронов. Всего в течение условных суток — с 18:00 23 марта до 18:00 24 марта — Россия использовала почти тысячу БПЛА типов Shahed, "Гербера" и других.

В частности, в период с 09:00 до 18:00 24 марта было зафиксировано 556 ударных беспилотников. Значительная их часть заходила с севера — через Черниговскую и Сумскую области.

В то же время география атак днем была шире, чем ночью: под ударами оказались Полтавская, Киевская, Николаевская, Винницкая области, а также западные регионы — от Хмельницкого до Львова.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что после ночной комбинированной атаки Россия не прекратила воздушный террор.

"Большое количество беспилотников залетело с севера (Черниговская и Сумская области), они фактически двигались колоннами. География удара в дневное время была шире, чем ночью: Полтавщина, Киевщина, Винницкая область и западные регионы от Хмельницкого до Львова. Можно сказать, это одна из крупнейших атак за сутки (с 18 часов понедельника – ред.)", – сообщил Игнат.

Он добавил, что для отражения атаки были задействованы все имеющиеся средства — от авиации до мобильных огневых групп, а подробные результаты работы ПВО обнародуют позже.

РФ пытается перейти к круглосуточным атакам дронами

Россия меняет тактику и стремится наносить непрерывные удары беспилотниками в течение суток. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Россияне сейчас пытаются выйти на интенсивный режим запусков шахидов в течение суток, на который они хотели выйти еще в 2025 году. Но для того, чтобы осуществлять эти запуски сейчас, в течение длительного времени, они осуществляли определенное накопление ресурсов. Соответственно, до сих пор не могут стабильно это делать", – отметил он.

По его словам, такие действия свидетельствуют о намерении РФ и в дальнейшем атаковать тыловые регионы Украины и наращивать возможности своего ВПК.

Россия может выйти на 800–1000 дронов в сутки

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала заявил, что нынешняя атака может быть подготовкой к еще более масштабным ударам.

"Для этого у противника уже есть различные виды дронов — от самых простых "Шахедов", которые летают от координаты к координате, до "Шахедов", которые, я думаю, очень скоро будут оснащены искусственным интеллектом".

"Надо понимать, что 800 "Шахедов" в сутки может стать реальностью. Сегодня эта атака могла быть первой попыткой россиян".

По его словам, Россия делает ставку на дешевые средства поражения, чтобы истощить украинскую ПВО.

Кремль тестирует новую тактику изнурения ПВО

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают атаку 23–24 марта опасным этапом изменения тактики РФ.

В отчете отмечается, что российские войска могут чередовать периоды накопления ракет с массированными ударами, сочетая их с большим количеством беспилотников для перегрузки ПВО.

"Россия планировала запускать ударные серии из более чем 1000 БПЛА по Украине до осени 2025 года, и серия ударов 23–24 марта — это ближайший к этой цели шаг российских войск".

РФ может расширить возможности управления дронами с территории Беларуси

Россия планирует создать инфраструктуру для управления беспилотниками в Беларуси. Об этом сообщил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире "Киев 24".

По его словам, речь идет об установке антенн высотой до 100 метров, что позволит увеличить дальность управления дронами.

"Как пояснил эксперт, сигнал управления беспилотником распространяется только в пределах прямой видимости. Это означает, что без спутниковой связи оператор не может эффективно управлять дроном на больших расстояниях, поскольку радиоволны не "огибают" препятствия и горизонт".

Ожидается, что Россия может развернуть как минимум четыре таких станции, что потенциально усилит угрозу для северных регионов Украины.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

