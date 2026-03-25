Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

Россия стремится воспользоваться глобальным дефицитом перехватчиков Patriot.

Россия меняет тактику ударов по Украине

Атака страны-агрессора России на Украину 23-24 марта является значительным и опасным поворотом в тактике нанесения ударов, которая будет угрожать большему количеству районов Украины в течение более длительных периодов времени. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что советник Министерства обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что изменение продолжительности ударов, вероятно, направлено на выявление уязвимостей в украинской ПВО и их преодоление.

В то же время глава Украинского центра по борьбе с дезинформацией лейтенант Андрей Коваленко заявлял, что российские силы долгое время накапливали ресурсы для проведения более длительных ударов, нацеленных на гражданскую инфраструктуру по всей Украине.

По мнению аналитиков, российские войска часто запускают небольшое количество ракет в течение нескольких дней подряд, прежде чем начать ударные серии со значительно большим количеством ракет.

В ISW считают, что это делается с целью накопления ракет между сериями ударов, чтобы затем максимизировать ущерб, запуская несколько ракет вместе с большим количеством беспилотников для подавления украинской ПВО.

"Россия планировала запускать ударные серии из более чем 1000 БпЛА по Украине до осени 2025 года, и серия ударов 23-24 марта — это ближайший к этой цели шаг российских войск", — говорится в отчете.

Аналитики также предупреждают, что Россия стремится воспользоваться глобальным дефицитом перехватчиков Patriot и текущей войной на Ближнем Востоке, чтобы нарастить ударную кампанию против Украины.

Как сообщал Главред, во вторник, 24 марта, Россия осуществила одну из самых масштабных атак по Украине с применением ударных беспилотников. Только днем было зафиксировано более 550 вражеских дронов.

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что еще в 2025 году Россия начала готовиться к сценарию, который предусматривает использование до 800–1000 дронов в сутки. Последняя атака уже была близка к этим показателям.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат говорил, что 24 марта большое количество беспилотников залетело с севера (Черниговская и Сумская области), они фактически двигались колоннами. География удара в дневное время была шире, чем ночью.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

