Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

Мария Николишин
25 марта 2026, 10:56
Россия стремится воспользоваться глобальным дефицитом перехватчиков Patriot.
Россия меняет тактику ударов по Украине / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Произошел опасный поворот в российской тактике нанесения ударов по Украине
  • Вероятно, она направлена на выявление уязвимостей в украинской ПВО
  • Россия пытается максимизировать ущерб, запуская несколько ракет вместе с БпЛА

Атака страны-агрессора России на Украину 23-24 марта является значительным и опасным поворотом в тактике нанесения ударов, которая будет угрожать большему количеству районов Украины в течение более длительных периодов времени. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что советник Министерства обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что изменение продолжительности ударов, вероятно, направлено на выявление уязвимостей в украинской ПВО и их преодоление.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о самых важных новостях. Также приглашаем на наш Telegram-канал.

В то же время глава Украинского центра по борьбе с дезинформацией лейтенант Андрей Коваленко заявлял, что российские силы долгое время накапливали ресурсы для проведения более длительных ударов, нацеленных на гражданскую инфраструктуру по всей Украине.

По мнению аналитиков, российские войска часто запускают небольшое количество ракет в течение нескольких дней подряд, прежде чем начать ударные серии со значительно большим количеством ракет.

В ISW считают, что это делается с целью накопления ракет между сериями ударов, чтобы затем максимизировать ущерб, запуская несколько ракет вместе с большим количеством беспилотников для подавления украинской ПВО.

"Россия планировала запускать ударные серии из более чем 1000 БпЛА по Украине до осени 2025 года, и серия ударов 23-24 марта — это ближайший к этой цели шаг российских войск", — говорится в отчете.

Аналитики также предупреждают, что Россия стремится воспользоваться глобальным дефицитом перехватчиков Patriot и текущей войной на Ближнем Востоке, чтобы нарастить ударную кампанию против Украины.

Удары РФ — последние новости Украины

Как сообщал Главред, во вторник, 24 марта, Россия осуществила одну из самых масштабных атак по Украине с применением ударных беспилотников. Только днем было зафиксировано более 550 вражеских дронов.

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что еще в 2025 году Россия начала готовиться к сценарию, который предусматривает использование до 800–1000 дронов в сутки. Последняя атака уже была близка к этим показателям.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат говорил, что 24 марта большое количество беспилотников залетело с севера (Черниговская и Сумская области), они фактически двигались колоннами. География удара в дневное время была шире, чем ночью.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины Институт изучения войны атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура понизится: известно, когда Украину накроют дожди и похолодание

Температура понизится: известно, когда Украину накроют дожди и похолодание

11:41Синоптик
Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

10:56Украина
Лишь снова стал отцом: российская атака унесла жизни военного и его дочери

Лишь снова стал отцом: российская атака унесла жизни военного и его дочери

10:06Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять