Россия готовит новый формат атак по Украине - в чём опасность и какая особенность

Россия пытается увеличить интенсивность запусков дронов-камикадзе и накапливает ресурсы для более масштабных атак, отметил Коваленко.

Россия готовит новый формат атак на Украину — Коваленко

РФ стремится интенсифицировать удары по Украине и перейти на круглосуточный режим

Враг стремится продолжать войну

Российские оккупационные войска изменили тактику ударов по Украине и пытаются перейти на круглосуточные удары "Шахедами". Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

"Россияне сейчас пытаются выйти на интенсивный режим запусков шахидов в течение суток, на который они хотели выйти еще в 2025 году. Но для того, чтобы осуществлять эти запуски сейчас, в течение длительного времени, они осуществляли определенное накопление ресурсов. Соответственно, до сих пор не могут стабильно это делать", — указал он. видео дня

Коваленко отметил, что подобные действия России свидетельствуют о намерении и в дальнейшем вести войну против тыловых регионов Украины, а также о стремлении развить свой военно-промышленный комплекс до уровня, который позволит перегружать системы ПВО Европы в случае воздушных атак по объектам в странах НАТО.

Он подчеркнул, что уничтожение российских производственных мощностей, логистических цепочек и технологических возможностей должно стать приоритетом не только для Украины. При этом он отметил, что по состоянию на 2026 год не все демократические страны в полной мере осознают эту необходимость.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 марта Россия нанесла массированный удар по Украине с применением дронов. Детали атаки обнародовали Воздушные силы ВСУ, отметив, что это была одна из самых масштабных атак с использованием ударных беспилотников — только в течение дня зафиксировано более 550 вражеских БПЛА.

По словам представителя командования Воздушных сил Юрия Игната, с 9:00 до 15:00 в воздушное пространство Украины вошло более 400 дронов, которые заходили с юга, севера и через линию фронта.

С ночи российские войска непрерывно атакуют украинские города, применяя дроны, баллистические и крылатые ракеты. Мощные взрывы зафиксировали в Виннице, Львове, Ивано-Франковске и Тернополе, сообщают местные военные администрации.

О личности: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПС", — подчеркнул Андрей Коваленко.

