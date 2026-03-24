Летели сотни дронов: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

Алексей Тесля
24 марта 2026, 18:29
После утреннего отчета Воздушных сил о результатах ночной комбинированной атаки, РФ продолжила воздушный террор.
Юрий Игнат рассказал о массированной атаке РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Главное из заявлений Игната:

  • РФ нанесла один из самых массированных ударов по Украине
  • Большое количество беспилотников залетали с севера

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат прокомментировал массированные удары российских дронов-камикадзе по Украине.

Во вторник, 24 марта, страна-агрессор РФ нанесла один из самых массированных ударов по Украине – днем залетело еще более 400 ударных дронов, отметил он в комментарии "Украинской правде".

При этом он уточнил, что после утреннего отчета Воздушных сил о результатах ночной комбинированной атаки, РФ продолжила воздушный террор.

Он отметил, что с 9 утра и до 15 часов на территорию Украины залетело более 400 ударных беспилотников: с юга, севера и через линию боевого соприкосновения (с 18 часов 23 марта было зафиксировано 392 вражеских дрона).

"Большое количество беспилотников залетали с севера (Черниговская и Сумская область), они фактически двигались колоннами. География удара в течение дневного времени была шире, чем ночью: Полтавщина, Киевщина, Винниччина и западные регионы от Хмельницкого до Львова. Можно сказать, это одна из крупнейших атак в течение суток (с 18 часов понедельника - ред.)", - сообщил Игнат.

Представитель ВСУ добавил, что позднее Воздушные силы обнародуют более подробный отчет о результатах работы ПВО. Для отражения нынешней атаки врага задействованы все имеющиеся средства от авиации до малой ПВО и мобильных огневых групп.

Ранее сообщалось о том, что в ряде городов Украины раздаются мощные взрывы, есть прилеты. Россия массированно атакует украинские города дронами-камикадзе; в Тернополе, Виннице и Ивано-Франковске раздались взрывы.

Как писал Главред, Россия ударила дронами по центру Львова. Российские войска совершили нападение на Львов, в результате чего были зафиксированы попадания в центре города и повреждения жилых домов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что повреждения зафиксированы в 11 областях. В Запорожье и Полтаве пострадали многоэтажки, вспыхнули пожары. Около 40 дронов атаковали Шостку (Сумская область). В Харьковской области дрон попал в электропоезд.

О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

