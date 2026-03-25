"Могла быть первой попыткой": эксперт раскрыл стратегию ударов РФ и что ждать

Руслан Иваненко
25 марта 2026, 01:56
Эксперт объяснил, почему атаки дронов могут стать постоянной угрозой для украинской обороны.
Враг наращивает производство "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmua, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами
  • Масштаб удара приблизился к 800–1000 БПЛА за сутки
  • Усилилась угроза истощения украинской ПВО

24 марта 2026 года российские войска совершили массированную атаку на территорию Украины, применив как ракеты, так и ударные беспилотники. Такая интенсивность обстрелов свидетельствует о потенциальном усилении угрозы в ближайшей перспективе.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, еще в 2025 году Россия начала готовиться к сценарию, который предусматривает использование до 800–1000 дронов в сутки. Эта атака, по оценкам эксперта, уже была близка к этим показателям.

Цель атак

Криволап подчеркнул, что сейчас Россия делает акцент на ударах по Украине именно "Шахедами" с целью истощить нашу противовоздушную оборону. По его словам, противник будет стремиться наносить максимальный ущерб, применяя недорогие средства поражения.

Он также обратил внимание, что Россия активно расширяет линейку беспилотников — от простых дронов, действующих по заданным координатам, до более технологичных решений.

"Для этого у противника уже есть различные виды дронов — от самых простых "Шахедов", которые летают от координаты к координате, до "Шахедов", которые, я думаю, очень скоро будут оснащены искусственным интеллектом".

Возможная причина усиления атак

Эксперт предполагает, что увеличение интенсивности атак может быть связано с недавним ударом Украины по авиастроительному заводу "Авиастар" в Ульяновской области, где производили самолеты Ил-76. Такая атака могла существенно повлиять на военные возможности РФ.

Шахед / Инфографика: Главред

Криволап считает, что Россия и в дальнейшем будет наращивать производство ударных дронов, поэтому Украина должна готовиться к новым вызовам.

"Надо понимать, что 800 "Шахедов" в сутки могут стать реальностью. Сегодня эта атака могла быть первой попыткой россиян".

В то же время он подчеркнул, что Украина имеет возможности для ответа на такие угрозы, в частности благодаря активному развитию собственных беспилотных технологий.

Удары по Украине — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска изменили тактику ударов по Украине и пытаются перейти на круглосуточные удары "Шахедами". Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Кроме того, по словам представителя командования Воздушных сил Юрия Игната, с 9:00 до 15:00 в воздушное пространство Украины вошло более 400 дронов, которые заходили с юга, севера и через линию фронта.

Напомним, что 24 марта Россия нанесла массированный удар по Украине с применением дронов. Детали атаки обнародовали Воздушные силы ВСУ, отметив, что это была одна из самых масштабных атак с использованием ударных беспилотников — только в течение дня зафиксировано более 550 вражеских БПЛА.

О личности: Константин Криволап

Константин Криволап — украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и интернет-ресурсах авиационную тематику.

