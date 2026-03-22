"Это сознательный удар по тем, кто спасает": в ГСЧС рассказали об атаке в Сумах

Руслана Заклинская
22 марта 2026, 11:00
Воздушные силы сообщили, что россияне запустили по Украине 139 беспилотников.
'Это сознательный удар по тем, кто спасает': в ГСЧС рассказали об атаке в Сумах
Россияне напали на спасателей в Сумах

Главное:

  • В Сумах российские войска атаковали спасателей ГСЧС
  • Повторный удар возле пожарной цистерны повредил пожарный автомобиль
  • ПВО Украины сбила 127 из 139 дронов, запущенных Россией ночью

В ночь на 22 марта в Сумах российские войска атаковали спасателей. Удар произошел, когда сотрудники ГСЧС проводили обследование территории после вражеского попадания. Об этом сообщили в ГСЧС.

"В момент, когда спасатели уже были готовы возвращаться в подразделение, враг нанес повторный удар рядом с пожарной цистерной", - говорится в сообщении.

видео дня

В результате атаки поврежден пожарный автомобиль, личный состав успел вовремя среагировать и отойти в безопасное место. Спасатели отмечают, что это был сознательный удар по тем, кто помогает гражданским.

"Это очередной сознательный удар по тем, кто спасает и помогает. Это очередное преступление врага еще раз показывает — они воюют с теми, кто спасает людей", - отметили спасатели.

Сколько целей сбила ПВО

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что ночью враг выпустил 139 ударных БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и других дронов с направлений Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск в РФ и Гвардейское в ТОТ АР Крым. Примерно 80 из них — дроны типа Shahed.

'Это сознательный удар по тем, кто спасает': в ГСЧС рассказали об атаке в Сумах
Фото: Воздушные силы Украины

Украинская противовоздушная оборона обезвредила 127 из 139 российских БПЛА. Несмотря на эффективное противодействие, 8 ударных БПЛА нанесли удар по 7 локациям. Также зафиксировано падение обломков сбитых дронов в 7 локациях.

Командование Воздушных сил предупредило, что атака продолжается и в украинском воздушном пространстве все еще находятся несколько вражеских беспилотников.

Как сообщал Главред, в ночь на 22 марта Киевская область подверглась атаке российских ударных беспилотников. Попадания пришлись на гражданские объекты и жилую застройку, основные разрушения зафиксированы в Броварской общине.

Также ночью российские дроны атаковали железную дорогу. На Приднепровской железной дороге пострадавших нет благодаря эвакуации, а на Одесской железной дороге во время эвакуации погибла проводница.

Кроме того, оккупанты нанесли удар ударными беспилотниками по Запорожью. В результате атаки разрушен частный дом, погибли мужчина и женщина.

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

война в Украине ГСЧС Сумы Сумская область новости Украины
Реклама

