РФ атаковала дронами железную дорогу: во время эвакуации погибла проводница

Руслана Заклинская
22 марта 2026, 08:35
Укрзализныця сообщила о гибели сотрудницы во время ночной атаки БПЛА.
В Одесской области во время эвакуации погибла проводница / Коллаж: Главред, фото: t.me/UkrzalInfo, ua.depositphotos.com

Главное:

  • На Одесской железной дороге во время эвакуации погибла проводница
  • Один пассажир получил травмы средней тяжести
  • На Приднепровской железной дороге поврежден локомотив

В ночь на 22 марта враг совершил атаку дронами по железной дороге. На Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров погибла проводница, еще один пассажир получил травмы средней тяжести. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Этой ночью оккупанты атаковали локомотив пригородного поезда на Приднепровской железной дороге. Благодаря своевременной реакции железнодорожников и эвакуации ни пассажиры, ни локомотивная бригада не пострадали.

Однако на Одесской железной дороге во время аналогичной эвакуации произошел смертельный случай.

"При остановке поезда и эвакуации пассажиров была смертельно сбита проводница встречным поездом, который также направлялся к своей эвакуационной остановке. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте трагедии работают специалисты, ведется тщательное расследование. В Укрзализныце подчеркнули, что следят за состоянием раненого пассажира и окажут поддержку семье погибшей коллеги.

инфографика шахед, шахед, шахеды
БПЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Как нужно действовать во время эвакуации

В Укрзализныце подчеркнули, что эвакуация при угрозе со стороны дронов спасает жизни, но в то же время может нести и серьезную опасность при малейшей неосторожности. Железнодорожники призывают строго соблюдать правила безопасности во время эвакуации:

  • не создавайте давки и паники;
  • обязательно убедитесь в безопасности пути при высадке / посадке в вагон: прежде всего — в отсутствии встречных поездов;
  • при эвакуации все габаритные вещи оставляйте на местах;
  • помогите пассажирам, нуждающимся в помощи;
  • следите за детьми и поддерживайте их спокойным уверенным тоном;
  • в случае объявленной эвакуации быстро отойдите на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.

В условиях постоянных атак железнодорожники совместно с Силами обороны усилили мониторинг угроз. Эвакуация объявляется только в случае непосредственной близости вражеских БПЛА или других средств поражения.

Удары РФ по поездам - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 14 марта Россия осуществила массированную атаку дронами и ракетами по Киеву и ряду областей Украины, есть погибшие и раненые. В Харьковской области дрон попал в пригородный поезд.

Также российские войска утром 8 марта атаковали беспилотником поезд Киев-Сумы, в котором находились около 200 пассажиров. По данным властей, пострадавших нет.

Кроме того, утром 4 марта российские войска нанесли удар дронами по вагону пассажирского поезда в Николаеве. В результате атаки произошел пожар, ранения получил один железнодорожник.

Об источнике: Укрзализныця

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) — национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" — акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

