ВСУ изменили тактику ударов и создают для РФ серьезные проблемы на всех уровнях — ISW

Кампания ближнего боя против российского тактического тыла всё больше ослабляет как наступательные, так и оборонительные возможности РФ.

ВСУ изменили цели ударов и создают для России всё более серьёзные проблемы

Главное из новости:

Украина наносит удары по российскому тактическому тылу с помощью дронов

ВСУ усиливают удары по ПВО РФ

Новые тактики срывают планы России

Украинские Силы обороны в начале 2026 года перешли к новой тактике ударов, которая существенно затрудняет действия российской армии на всех уровнях — от тактического до стратегического. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

"Украинские подразделения беспилотников все чаще отдают приоритет и успешно наносят удары по российской артиллерии, операторам беспилотников и логистическим целям в ближнем тылу для достижения тактических результатов", — отмечают аналитики.

Кампания ближнего боя: удары по артиллерии и связи

По данным ISW, украинские операторы дронов на Лиманском направлении переориентировали свои удары на российскую артиллерию, операторов БПЛА, наземные линии связи и полевые плацдармы. Это позволяет снизить интенсивность российских атак и создает условия для локальных успехов ВСУ.

Особенно эффективными оказались удары по российским коммуникационным антеннам — они не только разрушают систему управления, но и деморализуют личный состав РФ, который теряет связь на передовой.

ISW подчеркивает, что такая тактика постепенно "размывает" российский тактический тыл, затрудняя подготовку РФ к ожидаемому весенне-летнему наступлению 2026 года.

Средние и дальние удары: давление на российскую ПВО

Параллельно украинские силы проводят систематические операции на средних и больших дистанциях. По данным OSINT-аналитиков, количество ударов на расстоянии 50–250 км от линии фронта выросло в четыре раза с ноября 2025 года.

Эти удары направлены на:

радиолокационные станции РФ;

пусковые установки;

элементы российской системы ПВО.

Украина активно применяет собственные дроны средней дальности с радиусом действия до 250 км, частично компенсируя ограниченные возможности HIMARS, а также увеличивает использование дальнобойных БПЛА.

ISW отмечает, что уничтожение российских радаров и систем ПВО открывает путь для дальнейших ударов по глубоким тыловым объектам РФ, расширяя возможности украинской кампании.

Стратегический эффект

Аналитики заключают, что новая тактика ВСУ создает для России многоуровневые проблемы — от потери артиллерийского преимущества до снижения эффективности ПВО. Это заставляет российское командование перераспределять ресурсы и затрудняет подготовку к наступательным действиям.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

