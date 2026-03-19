Враг изменил тактику: эксперт назвал два направления, на которых РФ концентрирует силы

Кратко:
- Весеннее наступление россиян провалилось, враг не продвинулся
- Россияне концентрируют силы на Славянско-Краматорском и Запорожско-Гуляйпольском направлениях
- Потери врага растут из-за дронов и артиллерии ВСУ
Первые волны анонсированного весеннего наступления российских войск не дали результата – по всей ширине фронта около 100 км враг не смог продвинуться и занять новые позиции. Об этом в эфире Radio NV сообщил Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.
"Но однозначно активизация боевых действий будет, возможны точечные продвижения врага, потому что он сохраняет свой потенциал. Но весенне-летнее наступление россиян сейчас затухает. И это положительная тенденция для нас, особенно на фоне того, что наша армия на сегодняшний день имеет определенные резервы", – подчеркнул он.видео дня
Концентрация сил на ключевых направлениях
По словам эксперта, теперь россияне не могут вести наступление по всей линии фронта и сосредотачивают силы на двух ключевых участках – поясе крепостей (речь идет, вероятно, о Славянско-Краматорской агломерации – ред.) и Запорожско-Гуляйпольском участке.
Жмайло добавил, что у украинских защитников раньше было больше разведывательных дронов, но часто не хватало ударных систем для уничтожения врага.
"Сейчас ситуация меняется, и это первые "ласточки" того, что есть шанс остановить пехотное продвижение россиян на земле", – отметил он.
Проблемы российских КАБ и новые методы обороны
Эксперт также обратил внимание на проблемы российских КАБ и применение "Молний" и "Ланцетов". "Однако точность российских КАБ с прошлого года упала примерно наполовину, потому что мы научились дешевыми способами, с помощью зенитных дронов, сбивать их разведывательные дроны, которые наводят КАБы на наши позиции", – пояснил Жмайло.
По его словам, у врага есть количественное преимущество в беспилотниках, но ВСУ превосходят его по качеству. Враг имеет преимущество в дронах на оптоволокне, украинские силы – в дронах-бомбардировщиках. Кроме того, россияне создали копию украинских "Вампиров" и активно тестируют их вдоль линии фронта.
Потери врага и эффективность обороны ВСУ
Жмайло сообщил, что в последнее время оккупанты несут значительные потери. По данным офицеров Генштаба ВСУ, на артиллерию приходится около 40% поражений, 60% – на беспилотные системы и 2% – на минирование. Дроны ВСУ наносят врагу 54% смертельных поражений, остальные – ранения.
"После ранений в российских подразделениях выживает меньше людей по сравнению с Силами обороны – соотношение колеблется от 1 к 2 или 1 к 3, потому что уровень тактической медицины и обеспечения в подразделениях РФ на несколько уровней ниже, чем в украинской армии", – подытожил он.
Ситуация на фронте — последние новости по теме
Как писал Главред, на юге Украины российская армия не снижает темпы боевых действий и продолжает активно наращивать свои ресурсы.
Кроме того, российские войска активизировали наступательные действия на участке Родинское — Гуляйполе, однако за полтора суток понесли значительные потери — более 900 человек. Несмотря на это, по оценкам экспертов, основные усилия враг может сосредоточить на другом направлении.
Напомним, что армия страны-агрессора РФ пытается взять под свой контроль часть населенных пунктов в Сумской области.
О личности: Дмитрий Жмайло
Дмитрий Жмайло — украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, в которых освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.
В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости укрепления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских СМИ, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и дает прогнозы относительно развития событий.
