Разведка узнала планы РФ о новом наступлении: полковник назвал направление атаки

Противник сейчас усиливает отдельные подразделения, доукомплектовывая их личным составом.

Раскрыты детали боевых действий на юге

На юге Украины российская армия не снижает темпы боевых действий и продолжает активно наращивать свои ресурсы.

Об этом изданию Лига сообщил представитель Сил обороны юга полковник Владислав Волошин.

По данным разведки, противник сейчас усиливает отдельные подразделения, доукомплектовывая их личным составом. В частности, речь идет о 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, которую планируют переподчинить 5-й армии. Для восстановления одного из полков уже направили около 150 военнослужащих из резервов.

В районе Степногорска в Запорожской области фиксируется увеличение сил для поддержки наступательных действий. Артиллерийские подразделения получили дополнительные боеприпасы, а дроновые части — сотни ударных беспилотников типа "Молния-2".

Также ожидается переброска свыше 250 единиц техники с баз Восточного военного округа РФ на оккупированные территории Донецкой области.

По словам Волошина, такие шаги свидетельствуют о том, что российская сторона намерена и дальше сохранять высокую интенсивность боевых действий, усиливая штурмовые подразделения техникой, боеприпасами и беспилотными системами.

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

