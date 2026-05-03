Почему 4 мая нельзя заниматься уборкой: какой церковный праздник

В понедельник, 4 мая, по новому церковному календарю православные верующие почитают святых женщин-мироносиц, а также мученицу Пелагию. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Женщины-мироносицы - это те, кто первыми пришли ко гробу Иисуса Христа с миром, чтобы помазать Его тело, и именно они первыми узнали о Воскресении. В христианской традиции они стали символом преданности, мужества и искренней веры. Именно поэтому этот день часто называют своеобразным "православным женским праздником".

Также 4 мая вспоминают мученицу Пелагию, которая стала примером духовной силы и преданности Христу даже перед лицом страданий.

Что нельзя делать 4 мая

Поскольку это второе воскресенье после Пасхи, день стоит провести спокойно и сосредоточенно на духовном.

В этот день не рекомендуется:

заниматься уборкой или тяжелым физическим трудом;

ссориться с близкими или выяснять отношения;

завидовать, сплетничать или допускать злые мысли.

Считается, что любой негатив в этот день может надолго повлиять на эмоциональное состояние и отношения с людьми.

Что можно делать 4 мая

Этот день стоит посвятить молитве, добрым мыслям и поддержке близких. Верующим советуют посетить храм или помолиться дома, поблагодарить за жизнь и попросить мира и гармонии.

Доброй традицией является помощь родным и тем, кто в этом нуждается, даже небольшой поступок может иметь большое значение.

Также этот день считается благоприятным для внутреннего переосмысления, восстановления душевного равновесия и укрепления веры.

Народные традиции и приметы

В народном славянском календаре на 4 мая есть несколько примет:

если утром много росы, то день будет ясным и солнечным;

если же росы нет, то следует ожидать дождя;

цвет черемухи в этот день предвещает холодный май и дождливое лето;

увидеть стаю воробьев в небе – к сильному ветру.

