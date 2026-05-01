Почему 2 мая нельзя занимать деньги другим людям: какой церковный праздник

https://glavred.info/holidays/pochemu-2-maya-nelzya-zanimat-dengi-drugim-lyudyam-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10761074.html Ссылка скопирована

Какой церковный праздник 2 мая

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 2 мая

Что можно и нельзя делать 2 мая

Приметы 2 мая

В субботу, 2 мая, в православной традиции чтят память святого Афанасия Великого - архиепископа Александрийского, одного из самых влиятельных богословов раннего христианства. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Он родился приблизительно в 295 году в Александрии (Египет) в христианской семье. С юных лет Афанасий получил глубокое образование: изучал Священное Писание, философию и отличался острым умом. Его способности быстро заметили, и вскоре он стал учеником и помощником архиепископа Александра Александрийского. Именно в этот период сформировались его взгляды и духовное призвание.

видео дня

Главным делом жизни Афанасия стала борьба с арианством - учением, отрицавшим равенство Сына Божьего с Богом Отцом. После Никейского собора 325 года, на котором это учение было осуждено, он стал одним из самых последовательных защитников православного вероучения.

Твердость убеждений принесла ему не только уважение, но и серьёзные испытания. Афанасий пережил пять изгнаний из Александрии: его преследовали как политические противники, так и сторонники арианства. Однако каждый раз он возвращался, опираясь на поддержку верующих и духовенства. Его стойкость стала символом непоколебимой веры.

Святой оставил после себя богатое богословское наследие, которое оказало огромное влияние на развитие христианской мысли.

Когда облака быстро двигаются по небу, в ближайшие дни осадков не будет.

Дикие утки гнездятся поближе к воде, это считали знаком засушливого лета.

2 мая день выдался дождливым и пасмурным, то июнь обещает быть сухим и солнечным.

Что нельзя делать 2 мая

По народным верованиям в этот день не рекомендуют занимать деньги другим. Считается, что вместе с ссудой можно "отдать" собственную удачу и финансовое благополучие, словно оттолкнув от себя везение.

Что можно делать 2 мая

Святителя Афанасия чествуют как Лубенского чудотворца, духовного целителя и покровителя Харькова. К нему обращаются с молитвами о выздоровлении от недугов, а также о защите города и всей Слобожанщины от бед, опасностей и различных испытаний.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред