Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 2 мая нельзя занимать деньги другим людям: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
1 мая 2026, 09:44
По народным верованиям 2 мая не рекомендуют занимать деньги другим. Считается, что вместе с ссудой можно "отдать" собственную удачу.
Какой церковный праздник 2 мая
Какой церковный праздник 2 мая / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

В субботу, 2 мая, в православной традиции чтят память святого Афанасия Великого - архиепископа Александрийского, одного из самых влиятельных богословов раннего христианства. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Он родился приблизительно в 295 году в Александрии (Египет) в христианской семье. С юных лет Афанасий получил глубокое образование: изучал Священное Писание, философию и отличался острым умом. Его способности быстро заметили, и вскоре он стал учеником и помощником архиепископа Александра Александрийского. Именно в этот период сформировались его взгляды и духовное призвание.

Главным делом жизни Афанасия стала борьба с арианством - учением, отрицавшим равенство Сына Божьего с Богом Отцом. После Никейского собора 325 года, на котором это учение было осуждено, он стал одним из самых последовательных защитников православного вероучения.

Твердость убеждений принесла ему не только уважение, но и серьёзные испытания. Афанасий пережил пять изгнаний из Александрии: его преследовали как политические противники, так и сторонники арианства. Однако каждый раз он возвращался, опираясь на поддержку верующих и духовенства. Его стойкость стала символом непоколебимой веры.

Святой оставил после себя богатое богословское наследие, которое оказало огромное влияние на развитие христианской мысли.

  • Когда облака быстро двигаются по небу, в ближайшие дни осадков не будет.
  • Дикие утки гнездятся поближе к воде, это считали знаком засушливого лета.
  • 2 мая день выдался дождливым и пасмурным, то июнь обещает быть сухим и солнечным.

По народным верованиям в этот день не рекомендуют занимать деньги другим. Считается, что вместе с ссудой можно "отдать" собственную удачу и финансовое благополучие, словно оттолкнув от себя везение.

Святителя Афанасия чествуют как Лубенского чудотворца, духовного целителя и покровителя Харькова. К нему обращаются с молитвами о выздоровлении от недугов, а также о защите города и всей Слобожанщины от бед, опасностей и различных испытаний.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять