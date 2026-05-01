ВСУ оттеснили оккупантов на двух ключевых направлениях: в ISW раскрыли детали

Инна Ковенько
1 мая 2026, 09:22
Украинские войска смогли продвинуться на Славянском направлении и в тактическом районе Константиновка-Дружковка.
Украинские войска продвинулись в районе Славянска и Константиновки
Украинские войска продвинулись в районе Славянска и Константиновки

Главное:

  • Аналитики ISW зафиксировали новые продвижения украинских войск
  • Защитникам удалось оттеснить россиян на Славянском направлении
  • Кроме того, ВСУ продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка

Украинские защитники оттеснили оккупационную армию РФ в Донецкой области, в частности, вблизи Славянска и в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

В то же время российские войска не прекращают попыток наступать, усиливая удары и меняя тактику. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Славянское направление

"Украинские войска недавно продвинулись в Славянском направлении, поскольку российские войска продолжали наступательные операции в этом районе", — сообщают аналитики ISW.

Геолокационные карты от 30 апреля подтверждают продвижение украинских сил к югу от Колодязов, что к северо-востоку от Лимана. В то же время один из российских милблогеров заявил о якобы захвате села Закитное.

Пресс-секретарь 11-го армейского корпуса Украины, подполковник Дмитрий Запорожец, сообщил, что войска РФ, наступающие со стороны Сиверска, несут значительные потери из-за сложного низменного рельефа. Он подчеркнул, что тактика врага носит волнообразный характер, ведь после серии атак наступает пауза, а затем штурмы возобновляются. Кроме того, оккупанты начали активнее использовать тепловые и маскировочные пончо для ночных передвижений, хотя ранее в основном атаковали днем.

Славянское направление
Славянское направление

Константиновское направление

"Украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка, поскольку российские войска проводили миссии по инфильтрации в этом районе", — сообщили аналитики.

Видео от 30 апреля подтверждает продвижение украинских сил в восточной части Константиновки. Записи от 29 апреля зафиксировали удары украинских войск по российским подразделениям после вероятной попытки проникновения. Аналитики также отметили, что украинские силы удерживают позиции к северо-востоку от Степановки, где ранее российские источники заявляли о контроле оккупантов.

Константиновское направление
Константиновское направление

Российские войска активизировали наземные штурмы на Константиновском направлении. По словам сержанта украинской бригады, противник изменил тактику: вместо небольших групп теперь в бой отправляются отдельные военнослужащие с интервалами. Часто они ориентируются на местности с помощью бумажных указаний или телефонов с GPS-навигацией.

Украинский
Украинский "пояс крепостей"

Как долго продлится наступление РФ — мнение генерала

Командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко высказал мнение, что российская армия еще способна поддерживать наступательные действия в течение одного-двух лет, однако не имеет ресурсов для масштабного прорыва, в частности в направлении Киева.

По его оценке, российские войска и в дальнейшем пытаются продвигаться на отдельных участках фронта и стремятся захватить как можно больше украинских территорий, однако их продвижение остается медленным и сопровождается значительными потерями.

"Они движутся очень медленно и с колоссальными потерями. Тысяча человек в день — это для них минимальный уровень потерь", — отметил Пивненко.

В то же время, по словам генерала, несмотря на такие потери, российская армия еще может поддерживать нынешнюю интенсивность наступательных действий как минимум в течение года-двух.

Главред ранее писал, что войска РФ с началом потепления заметно активизировали боевые действия на различных участках фронта. По словам соучредителя проекта DeepState Романа Погорилого, наиболее интенсивные штурмы продолжаются в районе Покровска — Мирнограда. Также напряженной остается ситуация на Гуляйпольском направлении, где противник атакует, накапливает силы и подтягивает дополнительные подразделения.

Напомним, российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области и добиваются частичных успехов вблизи отдельных населенных пунктов.

Кроме того, Россия стягивает силы для наступления на Покровском направлении. Туда враг перетягивает оккупантов с других направлений. Об этом заявил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

Константиновка Инфографика
Константиновка Инфографика

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Константиновка Славянск Институт изучения войны Фронт
ВСУ оттеснили оккупантов на двух ключевых направлениях: в ISW раскрыли детали

ВСУ оттеснили оккупантов на двух ключевых направлениях: в ISW раскрыли детали

09:22
Сотни дронов уже в воздухе, РФ готовит опасный сценарий удара: что известно

Сотни дронов уже в воздухе, РФ готовит опасный сценарий удара: что известно

09:08Украина
Смертельная авария на Львовщине: поезд сошел с рельсов, есть погибший - детали

Смертельная авария на Львовщине: поезд сошел с рельсов, есть погибший - детали

07:42Украина
"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

Китайский гороскоп на сегодня, 1 мая: Лошадям - слезы, Драконам - ограничения

Китайский гороскоп на сегодня, 1 мая: Лошадям - слезы, Драконам - ограничения

Когда сажать картошку в мае 2026: точные даты

Когда сажать картошку в мае 2026: точные даты

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожая

Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожая

