"Ничего живого скоро не будет": военный предупредил о новой угрозе на фронте

Инна Ковенько
27 апреля 2026, 22:52
Мины и большое количество дронов делают эти территории смертельно опасными.
Зона боевых действий значительно расширилась — военный рассказал о новой угрозе / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб

Кратко:

  • Зона боевых действий на фронте значительно расширилась
  • Передвижение затруднено из-за мин и большого количества дронов со всех сторон
  • Военные вынуждены преодолевать большие расстояния пешком под угрозой обстрелов

Фронт постоянно меняется под влиянием современных методов ведения войны. Массовое применение мин, ударных дронов и роботизированных комплексов привело к значительному расширению так называемой "килзоны".

"Килзона" на фронте уже достигает 10-20 км и продолжает расширяться. Об этом в эфире программы"День.Live" заявил заместитель бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.

"Килзона будет увеличиваться, там ничего живого уже скоро не будет вообще", — сказал он.

По словам военного, сейчас "килзона" на линии фронта достигает примерно 10-20 километров. Передвижение на этой территории фактически невозможно из-за плотного минирования и большого количества дронов.

Маляревич отметил, что из-за приближения передовой на десятки километров бойцы вынуждены преодолевать значительные расстояния пешком, находясь под постоянной угрозой вражеских обстрелов. Военный добавил, что процесс расширения "килзоны" происходит в обе стороны.

По его словам, "килзона" будет только увеличиваться, а от населенных пунктов, оказавшихся в ее пределах, может фактически ничего не остаться. Потенциально "килзона" может расшириться до 40 километров от линии фронта в украинский тыл.

Ситуация на фронте — последние новости

Как писал ранее Главред, аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупанты продвинулись в Харьковской и Донецкой областях.

Напомним, Силы обороны Украины смогли остановить наиболее активную фазу наступательных действий российских войск. Сейчас они работают над усилением оборонных возможностей и созданием условий для возможного перехода в контрнаступление.

Ранее сообщалось, что ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия практически по всей линии боевого столкновения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об источнике: 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес"

429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" (429 ОП БпС) — подразделение Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Костяк подразделения — добровольцы, присоединившиеся к Территориальной обороне Киева в первый день полномасштабного вторжения в Днепровском районе столицы. Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр формировалась на базе 128 батальона 112 отдельной бригады ТрО ВСУ и в дальнейшем была расширена до батальона и до полка, пишет Википедия.

22:52Фронт
18:45

Почему 28 апреля нельзя подстригать волосы: какой церковный праздник

18:37

"Железная душа": почему опытные водители никогда не ругают свой автомобиль

18:15

Как правильно по-украински - "строгий" или "суворий": ответ удивит многих

18:14

Силы обороны поразили "жирные" объекты россиян: в Генштабе раскрыли детали ударов

18:12

"Мы этого не ожидали": Витвицкая заговорила о поле ожидаемого первенцаВидео

17:53

Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

17:42

Готовили заказные убийства, теракты и диверсии: раскрыта сеть агентов РФФото

17:33

"Маленький мистер": Гросу заинтриговала выбором имени первенцаВидео

17:15

Поставки ракет для ПВО и крах экономики РФ: Зеленский провел Ставку

17:10

Цветы, которые не боятся жары и цветут даже без полива: ТОП-10 самых выносливых видов

17:10

Мало кто знает: как часто на самом деле нужно стирать полотенца - ответ удивит

16:57

Цена обвалилась на 41%: в Украине резко подешевела популярная ягода

16:24

Россия использует новые реактивные дроны для атак: какую угрозу они составляют

16:19

"Не увидел хитовости": Кондратюк "прошелся" по песне LELEKA для Евровидения

16:18

Вкусные пирожки без замеса теста за 15 минут - простой рецепт

16:18

Украина оказалась в "мешке" арктического холода: как долго продлится похолодание

16:13

Житомирскую область накроют дожди и сильные заморозки: когда ожидать

16:07

Доллар и евро стремительно летят вверх: появился свежий курс валют на 28 апреля

16:03

Появился точный прогноз погоды на май: где будет много дождей и когда придет тепло

15:28

Зрители жестоко избили российского боксера прямо на ринге - видео массовой драки

15:15

Когда можно сеять огурцы в открытый грунт: названы оптимальные погодные условия и даты

14:51

Антициклон с Северного моря несет холод на Львовщину: когда ожидаются заморозки

14:45

Россияне "тонут" в мазуте: как выглядит Туапсе после ударов украинских БПЛА

14:37

С кем Украина будет смотреть Евровидение 2026: у Мирошниченко появилась звездная подмога

14:08

Морковь вырастет крупной и сладкой: каким простым удобрением ее следует подкормить

14:05

Парад к 9 мая в Москве могут отменить: Дикий раскрыл тайну Кремля

14:00

Как персональный рекрутер помогает найти вакансию оператора БПЛА новости компании

13:59

Слово "обалдеть" употребляют ошибочно - как правильно сказать на украинскомВидео

13:51

"Первое свидание в Макдональдсе": что известно о Ники Ломия, чья свадьба взорвала сетьВидео

13:16

Дрон ударил возле Запорожской АЭС, есть погибший — МАГАТЭ

