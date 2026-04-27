'Ничего живого скоро не будет': военный предупредил о новой угрозе на фронте

Кратко:
- Зона боевых действий на фронте значительно расширилась
- Передвижение затруднено из-за мин и большого количества дронов со всех сторон
- Военные вынуждены преодолевать большие расстояния пешком под угрозой обстрелов
Фронт постоянно меняется под влиянием современных методов ведения войны. Массовое применение мин, ударных дронов и роботизированных комплексов привело к значительному расширению так называемой "килзоны".
"Килзона" на фронте уже достигает 10-20 км и продолжает расширяться. Об этом в эфире программы"День.Live" заявил заместитель бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.
"Килзона будет увеличиваться, там ничего живого уже скоро не будет вообще", — сказал он.
По словам военного, сейчас "килзона" на линии фронта достигает примерно 10-20 километров. Передвижение на этой территории фактически невозможно из-за плотного минирования и большого количества дронов.
Маляревич отметил, что из-за приближения передовой на десятки километров бойцы вынуждены преодолевать значительные расстояния пешком, находясь под постоянной угрозой вражеских обстрелов. Военный добавил, что процесс расширения "килзоны" происходит в обе стороны.
По его словам, "килзона" будет только увеличиваться, а от населенных пунктов, оказавшихся в ее пределах, может фактически ничего не остаться. Потенциально "килзона" может расшириться до 40 километров от линии фронта в украинский тыл.
Ситуация на фронте — последние новости
Как писал ранее Главред, аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупанты продвинулись в Харьковской и Донецкой областях.
Напомним, Силы обороны Украины смогли остановить наиболее активную фазу наступательных действий российских войск. Сейчас они работают над усилением оборонных возможностей и созданием условий для возможного перехода в контрнаступление.
Ранее сообщалось, что ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия практически по всей линии боевого столкновения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Об источнике: 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес"
429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" (429 ОП БпС) — подразделение Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Костяк подразделения — добровольцы, присоединившиеся к Территориальной обороне Киева в первый день полномасштабного вторжения в Днепровском районе столицы. Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр формировалась на базе 128 батальона 112 отдельной бригады ТрО ВСУ и в дальнейшем была расширена до батальона и до полка, пишет Википедия.
