Силы обороны поразили 'жирные' объекты россиян: в Генштабе раскрыли детали ударов

Кратко:
- Силы обороны нанесли удар по объектам РФ на временно оккупированных территориях
- В частности, под удар попал склад боеприпасов
- Также поражена реактивная система залпового огня "Торнадо-С"
В течение 26 апреля и в ночь на 27 апреля подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду объектов российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Так, на временно оккупированной территории Донецкой области под удар попал склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт противника в районе населенного пункта Селидово.
В то же время в Мелитополе (ВОТ Запорожской области) была поражена реактивная система залпового огня "Торнадо-С". В настоящее время степень повреждений уточняется.
Кроме того, Силам обороны удалось поразить пункты управления БПЛА противника в районах Малиновки Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области. А в районе населенного пункта Николаевка Запорожской области атаковано ремонтное подразделение оккупантов.
"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины продолжат принимать меры по снижению боевого потенциала российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.
Операции Сил обороны - последние новости
Как сообщал Главред, 25 апреля Силы обороны Украины успешно поразили ряд военных объектов на территории РФ и на временно оккупированных территориях. В частности, были поражены склады, пункты управления и живая сила противника.
В ночь на 19 апреля было поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса оккупантов "Атлант Аэро". Оно расположено в Таганроге Ростовской области РФ.
В ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора России. Операция была проведена в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
