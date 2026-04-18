Силы обороны поразили сразу четыре важных объекта РФ: детали мощной операции

Мария Николишин
18 апреля 2026, 14:20обновлено 18 апреля, 15:11
Силы обороны пытаются подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов.
Силы обороны атаковали объекты РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU

Главное:

  • Украинские военные поразили четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ
  • Они были задействованы в обеспечении вооруженных сил противника
  • Масштабы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются

В ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора России. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что операция была проведена в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора.

"Бушуют пожары на нефтеперерабатывающих заводах "Новокуйбышевский" и "Сизранский" в Самарской области РФ, нефтеналивном терминале РПК-Высоцк "Лукойл-2" в Ленинградской области и нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.

Известно, что все объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов. Масштабы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются.

Кроме того, в Генштабе добавили, что поражен ряд мест хранения горюче-смазочных материалов врага на временно оккупированных территориях Украины, в частности в районе Мариуполя.

Также ВСУ наносили удары по расположениям ремонтных подразделений врага в районах населенных пунктов Мангуш (ВОТ Донецкой обл.), Токмак (ВОТ Запорожской обл.) и Графское (ВОТ Донецкой обл.).

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — подытожили в Генштабе.

НПЗ / Инфографика: Главред

Операции Сил обороны — что известно

Как сообщал Главред, 16 апреля Силы обороны Украины уничтожили российские эшелоны с топливом под Луганском. Атака осуществлена сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с коллегами из 1-го отдельного центра беспилотных систем ВСУ.

Силы обороны Украины 13 апреля и в ночь на 14 апреля нанесли удары по ряду объектов РФ. В результате атак были поражены места хранения БПЛА и склады боеприпасов.

В ночь на 11 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневой удар по ряду логистических и других важных объектов противника. В частности, известно о поражении нефтебазы "Гвардейская" на временно оккупированной территории Крыма.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Лавров сделал громкое заявление по возобновлению переговоров с Украиной - детали

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23.

