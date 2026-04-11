Массированный удар: поражена нефтебаза, НПС, склады с БК и личный состав РФ

Главное:
- Нанесен удар по нефтебазе "Гвардейская"
- Поражена нефтеперекачивающая станция "Крымская"
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о поражении нефтебазы "Гвардейская" на временно оккупированной территории Крыма, а также нефтеперекачивающей станции "Крымская" (г. Крымск, Краснодарский край, РФ).
Кроме того, поражены склады оккупантов, пункты управления беспилотниками и сосредоточения живой силы противника на ВОТ Украины, говорится в сообщении Генштаба.
"В ночь на 11 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду логистических и других важных объектов противника... Поражены объекты нефтяной инфраструктуры, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии: нефтеперекачивающая станция "Крымская" (г. Крымск, Краснодарский край, рф), а также нефтебаза "Гвардейская" на ВОТ АР Крым", – отмечает Генштаб.
По информации военных, также зафиксировано поражение складов боеприпасов противника в районах населенных пунктов Македоновка и Донецк Донецкой области, а также Осипенко Запорожской области.
Кроме того, украинские воины нанесли огневое поражение по пунктам управления БПЛА в районах Коновалова Запорожской области и Голая Пристань в Херсонской области. Также поражено сосредоточение живой силы противника вблизи населенных пунктов Степное Днепропетровской области, а также Степногорское, Приазовское и Рыбное в Запорожье.
Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Удары по авиации РФ: сведения от украинской разведки
На одном из военных аэродромов в Липецкой области произошёл пожар, уничтоживший два истребителя — Су-30 и Су-27, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По имеющейся информации, к инциденту могут быть причастны участники подпольного сопротивления на территории России. Операция, как утверждается, готовилась около двух недель: за это время они проникли на объект, обошли охрану и повредили самолёты прямо в ангарах.
Удары по целям РФ - важные новости
Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб
Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
