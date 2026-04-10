Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожар

Нефтепродуктопровод Волгоград — Тихорецк является одним из ключевых маршрутов транспортировки дизельного топлива на юг РФ.

Пожар на НПС в Волгоградской области

Дроны поразили нефтеперекачивающую станцию в Волгоградской области

Поврежден ключевой дизельный маршрут РФ

Атака дронов на Волгоградскую область в ночь на 10 апреля вызвала масштабный пожар на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Тингута" — одном из ключевых узлов транспортировки дизельного топлива на юг РФ.

По данным мониторингового канала"Крымский ветер", спутниковые снимки зафиксировали пожар, который был виден на расстоянии до 25 км. Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил удар и сообщил о возгорании резервуара с нефтепродуктами в Светлоярском районе.

Telegram-канал Exilenova+ сообщил о нехарактерных термальных аномалиях на пораженном объекте:

В то же время Минобороны РФ заявило, что в течение ночи ПВО якобы перехватила 151 дрон, из которых 57 — над Волгоградской областью.

Также в сети распространяются видео, на которых виден густой черный дым, поднимающийся над НПС "Тингута".

Чем важен пораженный объект

Станция "Тингута" — стратегический объект. Она обеспечивает перекачку дизельного топлива по магистральному продуктопроводу Волгоград — Тихорецк, который используется для поставок топлива на юг России и дальнейшего экспорта.

Площадь объекта — 32 га

Резервуарный парк — 4 основные емкости

Общий объем хранения — 80 тыс. куб. м дизельного топлива

Поражение такого узла может повлиять на логистику поставок топлива в регионе и на экспортные маршруты РФ.

Что может быть дальше

Пожар на объекте такого масштаба обычно требует длительного тушения и восстановления инфраструктуры. Если подтвердится повреждение резервуаров или трубопровода, это может временно снизить пропускную способность маршрута.

Ранее Главред писал, что Украина продолжит наносить удары по РФ даже несмотря на то, что партнеры просили не разрушать российские нефтяные терминалы. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что такие призывы от партнеров звучали на протяжении всей войны.

Напомним, в ночь на 2 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфе (столица Башкортостана).

До этого 28 марта неизвестные беспилотники нанесли массированный удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в городе Ярославль. На территории предприятия вспыхнули масштабные пожары.

О личности: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6-го ранга.

