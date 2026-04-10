Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожар

Дарья Пшеничник
10 апреля 2026, 16:39
Нефтепродуктопровод Волгоград — Тихорецк является одним из ключевых маршрутов транспортировки дизельного топлива на юг РФ.

Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожар
Пожар на НПС в Волгоградской области / фото: "Крымский ветер"/Telegram, Exilenova+/Telegram

  • Дроны поразили нефтеперекачивающую станцию в Волгоградской области
  • Поврежден ключевой дизельный маршрут РФ

Атака дронов на Волгоградскую область в ночь на 10 апреля вызвала масштабный пожар на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Тингута" — одном из ключевых узлов транспортировки дизельного топлива на юг РФ.

По данным мониторингового канала"Крымский ветер", спутниковые снимки зафиксировали пожар, который был виден на расстоянии до 25 км. Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил удар и сообщил о возгорании резервуара с нефтепродуктами в Светлоярском районе.

Telegram-канал Exilenova+ сообщил о нехарактерных термальных аномалиях на пораженном объекте:

В то же время Минобороны РФ заявило, что в течение ночи ПВО якобы перехватила 151 дрон, из которых 57 — над Волгоградской областью.

Также в сети распространяются видео, на которых виден густой черный дым, поднимающийся над НПС "Тингута":

Чем важен пораженный объект

Станция "Тингута" — стратегический объект. Она обеспечивает перекачку дизельного топлива по магистральному продуктопроводу Волгоград — Тихорецк, который используется для поставок топлива на юг России и дальнейшего экспорта.

  • Площадь объекта — 32 га
  • Резервуарный парк — 4 основные емкости
  • Общий объем хранения — 80 тыс. куб. м дизельного топлива

Поражение такого узла может повлиять на логистику поставок топлива в регионе и на экспортные маршруты РФ.

Что может быть дальше

Пожар на объекте такого масштаба обычно требует длительного тушения и восстановления инфраструктуры. Если подтвердится повреждение резервуаров или трубопровода, это может временно снизить пропускную способность маршрута.

Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожар
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары Украины по России — новости по теме

Ранее Главред писал, что Украина продолжит наносить удары по РФ даже несмотря на то, что партнеры просили не разрушать российские нефтяные терминалы. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что такие призывы от партнеров звучали на протяжении всей войны.

Напомним, в ночь на 2 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфе (столица Башкортостана).

До этого 28 марта неизвестные беспилотники нанесли массированный удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в городе Ярославль. На территории предприятия вспыхнули масштабные пожары.

Вас может заинтересовать:

Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6-го ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит новое масштабное наступление: когда ситуация может резко обостриться

РФ готовит новое масштабное наступление: когда ситуация может резко обостриться

17:58Фронт
Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожар

Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожар

16:39Война
Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

16:31Экономика
Популярное

Ещё
Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

Гороскоп на завтра, 11 апреля: Ракам - волнение, Тельцам - облегчение

Гороскоп на завтра, 11 апреля: Ракам - волнение, Тельцам - облегчение

Последние новости

17:58

РФ готовит новое масштабное наступление: когда ситуация может резко обостриться

17:29

Погода на Житомирщине готовит неприятный сюрприз на Пасхальные выходные: чего ожидать

17:28

Девушка бросила парня и сбежала с их "джекпотом", но был ньюанс

17:01

На Ровенщине ожидается непогода: чем удивит погода на Пасху и когда придет тепло

16:47

"Я не вижу этих денег": Наталка Денисенко удивила признанием о расходах

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
16:45

В трейлер "Дьявол носит Прада 2" попала случайная фанатка — забавный киноляпВидео

16:39

Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожарВидео

16:35

Один секретный раствор без химии превращает унитаз в сияющий — как в отелеВидео

16:31

Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

16:19

Что-то "вылезло из стены" в подвале старого дома и напугало женщину

16:17

Ковер станет как новый за 10 минут: эффективный лайфхак без выбивания и пылесоса

16:11

Буданов заявил о скором окончании войны: в Кремле ему ответили

16:03

Снижение температуры и снег: погода в Тернополе на Пасху удивит

15:52

Холода будут отступать: когда в Украину придет потепление

15:47

Пропагандистка Симоньян совершила попытку суицида: "Вытащила из окна"

15:41

Реально ли вторжение из Приднестровья и "буферная зона" в Винницкой области: что известно

15:32

YouTybe начал крутить "бесконечную" рекламу: как этого избежать

15:17

Цена достигает 1000 долларов: в Украине растёт самый дорогой гриб ЕвропыВидео

15:12

Вышел трейлер боевика "Мятеж" с Джейсоном СтейтемомВидео

15:08

Лорак заступилась за украинский паспорт и нарвалась на жесткий хейтВидео

14:54

В 35 лет от страшного заболевания умер звезда саги "Игра Престолов"

14:52

Путин придумает новый "блицкриг": Зеленский насторожил сценарием по Донбассу

14:41

"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

14:27

Гороскоп Таро на завтра 11 апреля: Овнам - начало нового, Львам - риск

14:05

Заморозки и дожди: какая погода будет в Харькове на выходных

14:02

"Ком в горле": звезду Ворониных жестко унизили в России

13:45

Неожиданный скачок цен в Украине: один продукт уже дорожает на глазах

13:32

Умоляет не трогать после смерти: больной раком король Чарльз обратился к Уильяму

13:28

Рискуете навлечь на себя беду: чего нельзя делать в Страстную пятницуВидео

13:14

"Публичная личность": Тополя рассказала о виновном в сливе ее интимного видеоВидео

13:02

Помидоры будут крупными и сочными: секрет подкормки, который спасет урожайВидео

12:53

Украинцев будут готовить к нацсопротивлению независимо от пола: подписан закон

12:52

Телеведущий Остапчук с женой покидает Украину

12:51

Возможен массированный обстрел Украины — майор ВСУ назвал дату

12:50

На Оболони объединились, чтобы поддержать раненых защитников новости компании

12:23

Новые правила для украинцев в Польше: что нужно сделать, чтобы не потерять статус

12:16

ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Коломойского о гражданстве: окончательная точка ещё не поставлена

12:13

"Больничный" для кота: три дня отдыха по необычной причине

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 11 апреля: Обезьянам - расставание, Свиньям - лидерство

12:00

США просчитались: Александр Хара — о последствиях "перемирия" на Ближнем Востоке

11:53

Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

11:52

Снег, туман и -2 градуса: какая погода будет в Украине на Пасху

11:31

Цены стремительно растут: стоимость бензина и дизеля 10 апреля

11:13

Оружие из звезды: археологи раскрыли тайну древней цивилизацииВидео

11:00

Какие люди рождаются под знаком власти и силы: пять самых влиятельных дат

10:59

Великая суббота 11 апреля: что строго запрещено делать в этот день

10:56

Переговоры в тупике: поможет ли перемирие на Пасху - NYT

10:54

Выехала с мужем и показалась с животиком: известная актриса сообщила о пополненииВидео

10:18

Будет новый обмен пленными — Буданов назвал дату

10:11

Что задумал Путин и к чему готовиться украинцам до осени: Зеленский сделал громкие заявления

