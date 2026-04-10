Реально ли вторжение из Приднестровья и 'буферная зона' в Винницкой области: что известно

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время основные скопления российских войск находятся на юге и в районе Покровска.

Возможно ли вторжение России с нового направления

О чем идет речь в материале:

Есть ли у Приднестровья силы для реального наступления на Винницкую область

Способна ли РФ создать "буферную зону" на этом направлении

Как оценивает угрозу президент Зеленский

Фиксирует ли ГПСУ признаки подготовки врага к наступательным действиям

Россия вновь вернулась к риторике о "буферных зонах". В частности, после успешной Курской операции Украины российская пропаганда начала активно продвигать тезис о необходимости создания "защитных полос" вдоль границ.

В то же время в последние дни в информационном пространстве появились заявления о возможной попытке РФ сформировать такую зону со стороны Приднестровья на территории Винницкой области. Это вызвало волну тревоги в обществе, хотя официальные структуры Украины оценивают угрозу как низкую.

Главред собрал главное, что стоит знать о заявлениях украинских чиновников, оценке рисков и реальных возможностях России и Приднестровья.

Приднестровский фактор: что там на самом деле

Как отметил в колонке для Oboz.ua военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, потенциал так называемой "ПМР" остается практически неизменным с 2022 года — он деградирует, но все еще может создавать ситуативные риски.

"На сегодняшний день численность российского контингента в "ПМР" составляет около 1 700 человек… Незаконные вооруженные формирования Приднестровья насчитывают около 7,5–8 тысяч человек", — говорится в материале.

Коваленко отмечает, что техника — преимущественно устаревшая, часть небоеспособна. Танков — около 11 в рабочем состоянии, артиллерии — примерно 60 единиц, РСЗО — до 20.

В материале также отмечается, что даже в случае попытки наступления такая группировка продержалась бы "не дольше недели", а скорее — была бы уничтожена.

"Самоубийственная миссия провалится быстрее, чем оккупанты смогут себе представить", — резюмирует военный эксперт.

О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Возможна ли "буферная зона" в Винницкой области

Заместитель главы ОП Павел Палиса в интервью "РБК-Украина" ранее заявил, что Россия рассматривает создание буферной зоны именно на этом направлении. Но речь идет не о масштабном наступлении, а о гибридной операции, которая имела бы вид локального мероприятия на несколько километров.

Однако география и логистика играют против Приднестровья:

граница с Винницкой областью — всего чуть более 30 км;

любое перемещение техники по трассе М-4 будет заметным;

территория "ПМР" — узкая полоса, которую можно прострелить даже из минометов;

в случае вторжения украинские войска могут мгновенно перерезать логистику и изолировать группировку.

Комментарий Зеленского относительно угрозы со стороны Приднестровья

Президент Украины в комментарии СМИ четко обозначил ситуацию, комментируя заявления о возможной буферной зоне:

"Русские" хотят иметь буферную зону вдоль всей границы – и не только своей, но и Беларуси. А это также и Черниговская, и Сумская области. Здесь ничего нового нет. Что касается Приднестровья: честно говоря, на сегодняшний день не вижу там угрозы".

Он подчеркнул, что реальные скопления российских войск сейчас находятся на юге и в районе Покровска, который РФ пытается захватить уже длительное время.

"Главная их цель неизменна – Покровское направление. Для них это важный город, они давно пытались его захватить. И для нас он важен, потому что там наша линия обороны и наши рубежи", – отметил Зеленский.

Что говорят в ГПСУ

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире " rel="nofollow" target="_blank">"Ранок.LIVE" подтвердил, что направление Приднестровья остается потенциально опасным, но реальных признаков подготовки к наступлению нет. Он отметил, что угроза с этого направления существует еще с 2022 года, когда фиксировались попытки дестабилизации. Однако сейчас, по его словам, "у врага нет там сил, чтобы он смог что-то создать".

Демченко также подчеркнул, что ударов с воздуха недостаточно для формирования буферной зоны, а Винницкая область активно укрепляется.

Он добавил, что непосредственно сейчас каких-либо перемещений техники или личного состава, или наращивания группировки не наблюдается.

"На данный момент у врага нет там сил, чтобы он смог что-то создать", — подчеркнул Демченко.

Стоит ли ожидать наступления из Приднестровья

Все три источника сходятся в том, что реальной угрозы наступления со стороны Приднестровья пока нет. Зеленский прямо заявил, что не видит опасности. ГПСУ подтверждает отсутствие каких-либо движений техники или личного состава.

В материале Oboz.ua также отмечается, что даже в случае попытки вторжения группировка "ПМР" будет быстро уничтожена, а Украина получит возможность полностью ликвидировать этот очаг угрозы.

Вывод

Приднестровье, как и Беларусь, остается потенциально опасным направлением, которое Россия может использовать для провокаций. Однако все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что создать буферную зону в Винницкой области РФ сейчас не способна. Любые действия со стороны "ПМР" будут не буферной зоной, а прямым вторжением, которое Украина имеет все возможности быстро нейтрализовать.

Вас может заинтересовать:

Приднестровская Молдавская Республика Приднестровская Молдавская Республика — самопровозглашенное государство в Восточной Европе на территории Приднестровья, которое международное сообщество признает частью Молдовы. Так называемая "независимость" никому не признанной Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и российскими военными с одной стороны и молдавскими войсками с другой начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов при участии российской армии.

