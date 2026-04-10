Реально ли вторжение из Приднестровья и "буферная зона" в Винницкой области: что известно

Дарья Пшеничник
10 апреля 2026, 15:41
Зеленский подчеркнул, что в настоящее время основные скопления российских войск находятся на юге и в районе Покровска.
Возможно ли вторжение России с нового направления / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, Google Maps

О чем идет речь в материале:

  • Есть ли у Приднестровья силы для реального наступления на Винницкую область
  • Способна ли РФ создать "буферную зону" на этом направлении
  • Как оценивает угрозу президент Зеленский
  • Фиксирует ли ГПСУ признаки подготовки врага к наступательным действиям

Россия вновь вернулась к риторике о "буферных зонах". В частности, после успешной Курской операции Украины российская пропаганда начала активно продвигать тезис о необходимости создания "защитных полос" вдоль границ.

В то же время в последние дни в информационном пространстве появились заявления о возможной попытке РФ сформировать такую зону со стороны Приднестровья на территории Винницкой области. Это вызвало волну тревоги в обществе, хотя официальные структуры Украины оценивают угрозу как низкую.

Главред собрал главное, что стоит знать о заявлениях украинских чиновников, оценке рисков и реальных возможностях России и Приднестровья.

Приднестровский фактор: что там на самом деле

Как отметил в колонке для Oboz.ua военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, потенциал так называемой "ПМР" остается практически неизменным с 2022 года — он деградирует, но все еще может создавать ситуативные риски.

"На сегодняшний день численность российского контингента в "ПМР" составляет около 1 700 человек… Незаконные вооруженные формирования Приднестровья насчитывают около 7,5–8 тысяч человек", — говорится в материале.

Коваленко отмечает, что техника — преимущественно устаревшая, часть небоеспособна. Танков — около 11 в рабочем состоянии, артиллерии — примерно 60 единиц, РСЗО — до 20.

В материале также отмечается, что даже в случае попытки наступления такая группировка продержалась бы "не дольше недели", а скорее — была бы уничтожена.

"Самоубийственная миссия провалится быстрее, чем оккупанты смогут себе представить", — резюмирует военный эксперт.

О личности: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Возможна ли "буферная зона" в Винницкой области

Заместитель главы ОП Павел Палиса в интервью "РБК-Украина" ранее заявил, что Россия рассматривает создание буферной зоны именно на этом направлении. Но речь идет не о масштабном наступлении, а о гибридной операции, которая имела бы вид локального мероприятия на несколько километров.

Однако география и логистика играют против Приднестровья:

  • граница с Винницкой областью — всего чуть более 30 км;
  • любое перемещение техники по трассе М-4 будет заметным;
  • территория "ПМР" — узкая полоса, которую можно прострелить даже из минометов;
  • в случае вторжения украинские войска могут мгновенно перерезать логистику и изолировать группировку.

Комментарий Зеленского относительно угрозы со стороны Приднестровья

Президент Украины в комментарии СМИ четко обозначил ситуацию, комментируя заявления о возможной буферной зоне:

"Русские" хотят иметь буферную зону вдоль всей границы – и не только своей, но и Беларуси. А это также и Черниговская, и Сумская области. Здесь ничего нового нет. Что касается Приднестровья: честно говоря, на сегодняшний день не вижу там угрозы".

Он подчеркнул, что реальные скопления российских войск сейчас находятся на юге и в районе Покровска, который РФ пытается захватить уже длительное время.

"Главная их цель неизменна – Покровское направление. Для них это важный город, они давно пытались его захватить. И для нас он важен, потому что там наша линия обороны и наши рубежи", – отметил Зеленский.

Что говорят в ГПСУ

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире " rel="nofollow" target="_blank">"Ранок.LIVE" подтвердил, что направление Приднестровья остается потенциально опасным, но реальных признаков подготовки к наступлению нет. Он отметил, что угроза с этого направления существует еще с 2022 года, когда фиксировались попытки дестабилизации. Однако сейчас, по его словам, "у врага нет там сил, чтобы он смог что-то создать".

Демченко также подчеркнул, что ударов с воздуха недостаточно для формирования буферной зоны, а Винницкая область активно укрепляется.

Он добавил, что непосредственно сейчас каких-либо перемещений техники или личного состава, или наращивания группировки не наблюдается.

"На данный момент у врага нет там сил, чтобы он смог что-то создать", — подчеркнул Демченко.

Стоит ли ожидать наступления из Приднестровья

Все три источника сходятся в том, что реальной угрозы наступления со стороны Приднестровья пока нет. Зеленский прямо заявил, что не видит опасности. ГПСУ подтверждает отсутствие каких-либо движений техники или личного состава.

В материале Oboz.ua также отмечается, что даже в случае попытки вторжения группировка "ПМР" будет быстро уничтожена, а Украина получит возможность полностью ликвидировать этот очаг угрозы.

Вывод

Приднестровье, как и Беларусь, остается потенциально опасным направлением, которое Россия может использовать для провокаций. Однако все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что создать буферную зону в Винницкой области РФ сейчас не способна. Любые действия со стороны "ПМР" будут не буферной зоной, а прямым вторжением, которое Украина имеет все возможности быстро нейтрализовать.

Вас может заинтересовать:

Приднестровская Молдавская Республика

Приднестровская Молдавская Республика — самопровозглашенное государство в Восточной Европе на территории Приднестровья, которое международное сообщество признает частью Молдовы.

Так называемая "независимость" никому не признанной Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и российскими военными с одной стороны и молдавскими войсками с другой начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов при участии российской армии.

16:39Война
Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

16:31Экономика
Буданов заявил о скором окончании войны: в Кремле ему ответили

Буданов заявил о скором окончании войны: в Кремле ему ответили

16:11Украина
Последние новости

17:01

На Ровенщине ожидается непогода: чем удивит погода на Пасху и когда придет тепло

16:47

"Я не вижу этих денег": Наталка Денисенко удивила признанием о расходах

16:45

В трейлер "Дьявол носит Прада 2" попала случайная фанатка — забавный киноляпВидео

16:39

Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожарВидео

16:35

Один секретный раствор без химии превращает унитаз в сияющий — как в отелеВидео

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
16:31

Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

16:19

Что-то "вылезло из стены" в подвале старого дома и напугало женщину

16:17

Ковер станет как новый за 10 минут: эффективный лайфхак без выбивания и пылесоса

16:11

Буданов заявил о скором окончании войны: в Кремле ему ответили

Реклама
16:03

Снижение температуры и снег: погода в Тернополе на Пасху удивит

15:52

Холода будут отступать: когда в Украину придет потепление

15:47

Пропагандистка Симоньян совершила попытку суицида: "Вытащила из окна"

15:41

Реально ли вторжение из Приднестровья и "буферная зона" в Винницкой области: что известно

15:32

YouTybe начал крутить "бесконечную" рекламу: как этого избежать

15:17

Цена достигает 1000 долларов: в Украине растёт самый дорогой гриб ЕвропыВидео

15:12

Вышел трейлер боевика "Мятеж" с Джейсоном СтейтемомВидео

15:08

Лорак заступилась за украинский паспорт и нарвалась на жесткий хейтВидео

14:54

В 35 лет от страшного заболевания умер звезда саги "Игра Престолов"

14:52

Путин придумает новый "блицкриг": Зеленский насторожил сценарием по Донбассу

14:41

"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

Реклама
14:27

Гороскоп Таро на завтра 11 апреля: Овнам - начало нового, Львам - риск

14:05

Заморозки и дожди: какая погода будет в Харькове на выходных

14:02

"Ком в горле": звезду Ворониных жестко унизили в России

13:45

Неожиданный скачок цен в Украине: один продукт уже дорожает на глазах

13:32

Умоляет не трогать после смерти: больной раком король Чарльз обратился к Уильяму

13:28

Рискуете навлечь на себя беду: чего нельзя делать в Страстную пятницуВидео

13:14

"Публичная личность": Тополя рассказала о виновном в сливе ее интимного видеоВидео

13:02

Помидоры будут крупными и сочными: секрет подкормки, который спасет урожайВидео

12:53

Украинцев будут готовить к нацсопротивлению независимо от пола: подписан закон

12:52

Телеведущий Остапчук с женой покидает Украину

12:51

Возможен массированный обстрел Украины — майор ВСУ назвал дату

12:50

На Оболони объединились, чтобы поддержать раненых защитников новости компании

12:23

Новые правила для украинцев в Польше: что нужно сделать, чтобы не потерять статус

12:16

ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Коломойского о гражданстве: окончательная точка ещё не поставлена

12:13

"Больничный" для кота: три дня отдыха по необычной причине

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 11 апреля: Обезьянам - расставание, Свиньям - лидерство

12:00

США просчитались: Александр Хара — о последствиях "перемирия" на Ближнем Востоке

11:53

Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

11:52

Снег, туман и -2 градуса: какая погода будет в Украине на Пасху

11:31

Цены стремительно растут: стоимость бензина и дизеля 10 апреля

Реклама
11:13

Оружие из звезды: археологи раскрыли тайну древней цивилизацииВидео

11:00

Какие люди рождаются под знаком власти и силы: пять самых влиятельных дат

10:59

Великая суббота 11 апреля: что строго запрещено делать в этот день

10:56

Переговоры в тупике: поможет ли перемирие на Пасху - NYT

10:54

Выехала с мужем и показалась с животиком: известная актриса сообщила о пополненииВидео

10:18

Будет новый обмен пленными — Буданов назвал дату

10:11

Что задумал Путин и к чему готовиться украинцам до осени: Зеленский сделал громкие заявления

10:05

Как не стоит украшать яйца на Пасху: в ПЦУ назвали главные табуВидео

10:02

"Редко отпускают": Мозговая откровенно рассказала о романтике с мужем-военным

09:46

"Мы наблюдаем": Минобороны Британии заявило о срыве тайной операции РФ в океане

