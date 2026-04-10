Возможен массированный обстрел Украины — майор ВСУ назвал дату

Путин объявил о перемирии с 16:00 11 апреля до 23:59 12 апреля.

https://glavred.info/war/vozmozhen-massirovannyy-obstrel-ukrainy-mayor-vsu-nazval-datu-10755668.html Ссылка скопирована

Когда начнется массированный обстрел

Российские оккупанты могут осуществить массированный обстрел украинских городов. Это может произойти уже в ближайшее время. Об этом заявил майор ВСУ Андрей Ткачук в эфире Radio NV.

Несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин согласился на предложение Украины о пасхальном перемирии, РФ может нанести удары до его начала.

Учитывая, что перемирие запланировано на период с 16:00 11 апреля до 23:59 12 апреля, обстрел может произойти в ночь с 10 на 11 апреля.

видео дня

"Я бы не исключал того, что россияне, учитывая их поведение, подлость и цинизм, могут провести обстрел гражданских украинских городов с пятницы на субботу. Я бы не исключал таких вещей, потому что это россияне. Верить им — обманывать себя", — подчеркнул Ткачук.

Майор ВСУ также напомнил, что в прошлом году россияне систематически нарушали перемирие:

около 100 штурмовых действий на линии боевого столкновения;

около 2000 обстрелов украинских позиций: почти 1000 обстрелов из тяжелого вооружения; почти 1000 обстрелов с помощью FPV-дронов.



"Мы понимаем, что это не очень походило на перемирие. На некоторых позициях было затишье, но абсолютно не то, что означает перемирие. Мы можем понимать и рассчитывать на то, что (в период перемирия — ред.) не будет обстрелов дальнобойными дронами гражданских городов, в частности дронами типа "Шахед", — говорит Ткачук.

Он также добавил, что именно Украина инициировала перемирие. При этом переговорную позицию удалось усилить за счет ударов по объектам российской нефтеперерабатывающей отрасли.

"Есть потенциал, но я не верю в то, что россияне пойдут на более основательные форматы перемирия, и не верю, что до конца они будут соблюдать то перемирие, которое объявил Путин", — добавил майор.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред