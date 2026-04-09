Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

О чем идет речь в материале:
- В Кремле объявили о пасхальном перемирии в войне
- Оно продлится с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля
Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин объявил перемирие в войне против Украины в связи с приближением праздника Пасхи. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Кремль.
"Решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В. В. Путина в связи с приближением православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года", — сообщили российские СМИ.видео дня
В Кремле поручили министру обороны России А. Белоусову и начальнику Генштаба, командующему объединенной группировкой войск генералу В. Герасимову на определенный период приостановить боевые действия на всех направлениях. Военным также приказано быть готовыми к реагированию на возможные провокации или другие агрессивные действия со стороны противника.
В то же время в Кремле цинично заявили, что ожидают аналогичных шагов от украинской стороны, хотя именно Украина была инициатором проведения пасхального перемирия.
Пасхальное перемирие – последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на перемирие с Россией на период пасхальных праздников, в частности 12 апреля.
6 апреля он сообщил, что Киев при посредничестве США официально обратился к России с предложением организовать пасхальное перемирие.
В то же время 9 апреля в Кремле заявили, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пока не принимал никаких решений по этому вопросу. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Другие новости:
О личности: Павел Нарожный
Павел Нарожный — украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", которая помогает Силам обороны Украины.
Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, интернет-ресурсах и телевидении.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред