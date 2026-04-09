Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

Юрий Берендий
9 апреля 2026, 22:14обновлено 9 апреля, 22:51
В Кремле объявили о "пасхальном перемирии", несмотря на то, что ранее именно Украина выступила с инициативой о прекращении боевых действий на указанный период.
Путин объявил о перемирии в войне против Украины — что известно

О чем идет речь в материале:

  • В Кремле объявили о пасхальном перемирии в войне
  • Оно продлится с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин объявил перемирие в войне против Украины в связи с приближением праздника Пасхи. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Кремль.

"Решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В. В. Путина в связи с приближением православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года", — сообщили российские СМИ.

В Кремле поручили министру обороны России А. Белоусову и начальнику Генштаба, командующему объединенной группировкой войск генералу В. Герасимову на определенный период приостановить боевые действия на всех направлениях. Военным также приказано быть готовыми к реагированию на возможные провокации или другие агрессивные действия со стороны противника.

В то же время в Кремле цинично заявили, что ожидают аналогичных шагов от украинской стороны, хотя именно Украина была инициатором проведения пасхального перемирия.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на перемирие с Россией на период пасхальных праздников, в частности 12 апреля.

6 апреля он сообщил, что Киев при посредничестве США официально обратился к России с предложением организовать пасхальное перемирие.

В то же время 9 апреля в Кремле заявили, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пока не принимал никаких решений по этому вопросу. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

