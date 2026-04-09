"Не знала, чем буду заниматься": звезда сериала "Уэнсдей" хотела уйти из профессии

23-летняя Дженна Ортега призналась, что задумывалась сделать паузу в карьере.

Американская актриса Дженна Ортега впервые рассказала, что хотела уйти из актерства.

Звезда сериала "Уэнсдей" в новом подкасте Big Bro отметила, что серьезно думала о завершении карьеры.

"Я не знала, чем еще буду заниматься. Я никогда на самом деле не думала о чем-то другом, тем более в последнее время, просто из любопытства и желания получить еще один жизненный опыт. Но когда я была подростком, я перестала сниматься в детском шоу и не знала, чем буду заниматься. Мне пришлось доказывать свою способность работать и встречаться со всеми этими новыми кастинг-директорами, которые не знали, кто я", – подчеркнула актриса.

23-летняя Дженна Ортега призналась, что задумывалась сделать паузу в карьере и на время отказаться от съемок. Однако именно участие в сериале "Ты" изменило её решение.

"Мы говорили о том, что я чувствую, что стоит все бросить на несколько месяцев, с моей командой. А потом я пошла на съемочную площадку сериала, и мне это очень понравилось, и я прекрасно провела время. Я подумала: "Нет, я никак не могу это отпустить", – подчеркнула Дженна.

По её словам, этот опыт напомнил ей, насколько она любит свою профессию. В итоге Ортега решила не делать паузу и продолжить сниматься.

Напомним, актриса исполнила роль Элли Алвес в сериале "Ты". Несмотря на сомнения, именно этот проект помог ей сохранить мотивацию.

О персоне: Дженна Ортега Дженна Ортега - американская актриса. Начала карьеру ещё будучи ребенком. В 2022 году сыграла роль Уэнздей Аддамс в комедийном сериале-ужастике Netflix "Уэнздей", принесшем актрисе номинации на "Золотой глобус", "Эмми" и премию Гильдии киноактеров США. Актриса фигурировала в таких списках, как Power 100 от The Hollywood Reporter в 2023 году и Forbes 30 Under 30 от Forbes в 2024 году, сообщает Википедия.

