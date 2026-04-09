"Не знала, чем буду заниматься": звезда сериала "Уэнсдей" хотела уйти из профессии

Виталий Кирсанов
9 апреля 2026, 20:38
23-летняя Дженна Ортега призналась, что задумывалась сделать паузу в карьере.
Дженна Ортега хотела завершить актерскую карьеру
Дженна Ортега хотела завершить актерскую карьеру / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jennaortega

Кратко:

  • Актриса Дженна Ортега серьезно думала о завершении карьеры
  • В итоге Ортега решила не делать паузу и продолжить сниматься

Американская актриса Дженна Ортега впервые рассказала, что хотела уйти из актерства.

Звезда сериала "Уэнсдей" в новом подкасте Big Bro отметила, что серьезно думала о завершении карьеры.

"Я не знала, чем еще буду заниматься. Я никогда на самом деле не думала о чем-то другом, тем более в последнее время, просто из любопытства и желания получить еще один жизненный опыт. Но когда я была подростком, я перестала сниматься в детском шоу и не знала, чем буду заниматься. Мне пришлось доказывать свою способность работать и встречаться со всеми этими новыми кастинг-директорами, которые не знали, кто я", – подчеркнула актриса.

23-летняя Дженна Ортега призналась, что задумывалась сделать паузу в карьере и на время отказаться от съемок. Однако именно участие в сериале "Ты" изменило её решение.

"Мы говорили о том, что я чувствую, что стоит все бросить на несколько месяцев, с моей командой. А потом я пошла на съемочную площадку сериала, и мне это очень понравилось, и я прекрасно провела время. Я подумала: "Нет, я никак не могу это отпустить", – подчеркнула Дженна.

По её словам, этот опыт напомнил ей, насколько она любит свою профессию. В итоге Ортега решила не делать паузу и продолжить сниматься.

Напомним, актриса исполнила роль Элли Алвес в сериале "Ты". Несмотря на сомнения, именно этот проект помог ей сохранить мотивацию.

Последние новости кино

Ранее Главред сообщал, что свой 72-й день рождения отметил легендарный Джеки Чан — человек-эпоха, объединивший в себе таланты актера, каскадера, режиссера и мастера боевых искусств. Узнайте топ самых знаковых фильмов актера, которые стоит пересмотреть.

Также мини-сериал "Динозавры", исполнительным продюсером которого выступил Стивен Спилберг, стремительно покоряет зрителей платформы Netflix. Успех научно-популярного шоу стал неожиданным конкурентом для привычных хитов в жанре триллера и фантастики.

О персоне: Дженна Ортега

Дженна Ортега - американская актриса. Начала карьеру ещё будучи ребенком. В 2022 году сыграла роль Уэнздей Аддамс в комедийном сериале-ужастике Netflix "Уэнздей", принесшем актрисе номинации на "Золотой глобус", "Эмми" и премию Гильдии киноактеров США. Актриса фигурировала в таких списках, как Power 100 от The Hollywood Reporter в 2023 году и Forbes 30 Under 30 от Forbes в 2024 году, сообщает Википедия.

    Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

    "Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

    Россия готовит новую ловушку: что на самом деле стоит за ультиматумами Кремля

    Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

    Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

    Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

    "Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

    Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицах

    "Не знала, чем буду заниматься": звезда сериала "Уэнсдей" хотела уйти из профессии

