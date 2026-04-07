10 самых крутых фильмов с легендарным Джеки Чаном

Ловкость и сумасшедшее обаяние в одном флаконе - как Джеки Чан покорил весь мир.

7 апреля 72 года исполнилось Джеки Чану - китайскому актеру, каскадеру, режиссеру, певцу и мастеру боевых искусств. Артист влюбил в свой талант весь земной шар, виртуозно объединяя комедии с драками, от которых захватывает дух даже у повидавших виды поклонников боевиков.

Чтобы уважить именинника, Главред собрал лучшие фильмы с Джеки Чаном (по версии Rotten Tomatoes).

Полицейская история 3: Суперполицейский (1992)

Гонконгский полицейский ввязывается в опасную операцию под прикрытием: ему предстоит внедриться в банду наркоторговцев. В деле замешана и его бывшая коллега, а ставки растут с каждой минутой - чем же разрешится напряженное противостояние?

Пьяный мастер 2 (1994)

У Вон Фэйхуна сложные отношения с отцом - тот требует от сына дисциплины и строгого следования традициям боевых искусств. Но когда из страны начинают вывозить ценные артефакты, герою приходится забыть о разногласиях и встать на защиту наследия.

Разборка в Бронксе (1995)

Кеунг приезжает в Нью-Йорк на свадьбу к дяде и оказывается в не самом благополучном районе Бронкса. Местные банды делят территорию, а герой невольно становится тем, кто сможет навести порядок - с помощью кулаков, смекалки и неудержимого оптимизма.

Шанхайский полдень (2000)

Императорский гвардеец из Китая отправляется на Дикий Запад, чтобы отыскать похищенную принцессу. Его неожиданным напарником становится ловкий и болтливый американский жулик - вместе они перебираются через прерии, попадают в переделки и постепенно учатся понимать друг друга.

Полицейская история (1985)

Инспектор Чан Ка-кёй берется за громкое дело: ему нужно обеспечить безопасность ключевой свидетельницы в деле против крупного наркобарона. За девушкой начинается настоящая охота, и полицейскому приходится действовать на опережение, бросаясь в череду головокружительных погонь и драк, чтобы защитить ее.

Криминальная история (1993)

Опытный детектив берется за расследование серии дерзких похищений. По мере того как он распутывает клубок улик, становится ясно: за преступлениями стоит не просто банда, а кто-то, кто хорошо знает методы полиции и играет с законом по собственным правилам.

Полицейская история 2 (1988)

После успеха первой операции инспектор Чан снова оказывается в эпицентре криминальной бури: на город обрушивается серия взрывов, организованных мстительной бандой. Чтобы остановить преступников, герою придется полагаться на только на боевые навыки, но и искать союзников там, где меньше всего ожидал.

Проект А (1983)

В Гонконге начала ХХ века пиратство процветает, и власти решают дать отпор морским разбойникам. Молодой сержант Ма Юлун внедряется в ряды береговой охраны, чтобы изнутри разобраться в схеме преступлений, но быстро понимает: среди своих тоже есть предатели.

Большой солдат (2010)

Древний Китай, эпоха войн. Старый солдат захватывает в плен молодого вражеского генерала и решает доставить его своему правителю за награду. Долгий путь через враждебные земли превращается в череду испытаний, где двум противникам приходится то спорить, то помогать друг другу, чтобы выжить.

Кто я? (1998)

Агент спецслужбы теряет память после неудачной операции и приходит в себя в африканской глуши. Без имени и прошлого он отправляется в долгий путь домой, пытаясь собрать фрагменты своей личности по кусочкам, и попутно выяснить, почему за ним охотятся крайне опасные личности.

О персоне: Джеки Чан Джеки Чан - гонконгский актер, каскадер, кинорежиссер, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств. Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Кавалер ордена Британской империи, главный режиссер Чанчуньской киностудии — старейшей киностудии в КНР. Лауреат почетной премии Оскар за вклад в киноискусство, пишет Википедия. Наиболее известные фильмы: "Пьяный мастер", "Закусочная на колесах", "Доспехи Бога" (серия фильмов), "Кто я?", "Час пик", "Шанхайский полдень", "Вокруг света за 80 дней" и др.

