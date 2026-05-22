Ушел в СОЧ и угрожал поджогом: ВСП задержала "Полтавского палия"

Военнослужащий самовольно покинул часть и угрожал другим бойцам.

Обстоятельства совершения Чепурко правонарушений устанавливаются / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/UA.Military.Police

Что сообщили в ВСП:

Правоохранители задержали "Полтавского поджигателя" за угрозы совершить теракт

Чепурко перед активностью в соцсетях ушел в СОЧ

Следственные действия в отношении "Полтавского поджигателя" продолжаются

Военнослужащего из Полтавы Виталия Чепурка, известного как "Полтавский палий", задержали военные правоохранители Полтавского зонального отдела ВСП совместно с сотрудниками Национальной полиции.

Это произошло во время проведения розыскных мероприятий. Правоохранители установили местонахождение и задержали мужчину, который накануне самовольно покинул воинскую часть, а также через социальные сети осуществлял публичные призывы и угрозы о совершении террористического акта и применении насилия в отношении военнослужащих.

В Сети пишут, что речь идет о поджоге одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Мужчину доставили в подразделение ВСП для выяснения причин и обстоятельств совершения правонарушений, а также подготовки материалов для передачи в органы досудебного расследования с целью правовой оценки его действий и принятия соответствующего решения в соответствии с требованиями законодательства Украины", — говорится в сообщении.

В ВСП также отметили, что военнослужащему разъяснили его права, объяснили, какая ответственность в Украине за совершение СОЧ в условиях военного положения и как вернуться на службу и восстановить свой правовой статус.

"В настоящее время представителями ГБР проводится изучение всех собранных материалов. Продолжаются следственные действия", - добавили в службе.

Кто такой "Полтавский палий"

Виталий Чепурко стал известен как "Полтавский палий" после того, как в 2010 году он совершил ряд поджогов в областном центре. Мужчина поджигал входные двери в домах и убегал, после чего сам вызывал пожарных.

О части своих поджогов он даже предупреждал, звоня перед этим спасателям. После того, как мужчину задержали и спросили у него, зачем он совершал все эти поджоги, он ответил, что ему нравилось, как горит огонь, все суетятся и приезжают пожарные машины.

"Ну, мне нравится, как это горит, как люди суетятся, пожарные приезжают. Ну, люди в шоке, глаза у них аж вылезают. Ну, а мне это в шутку: смотрю, как они бегают, суетятся, пытаются руками потушить, а оно еще сильнее горит. А я стою внизу и смеюсь", – сказал он в комментарии, видео с которым мгновенно разлетелось по интернету.

Какие новые ограничения готовят в Украине для СОЧ

Главред писал, что, по словам народного депутата, члена комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Вадима Ивченко, в Верховной Раде рассматривают возможность введения ряда ограничений для военнослужащих, находящихся в статусе самовольного оставления части.

В разработанных законопроектах предлагается применить к самовольно покинувшим часть военнослужащим механизмы, аналогичные тем, которые действуют в отношении должников по уплате алиментов. Речь идет о возможной блокировке банковских операций, ограничении доступа к административным услугам, запрете на получение кредитов и ограничении права управления транспортными средствами.

Об источнике: Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины (ВСП) — специальное правоохранительное формирование в составе Вооруженных Сил Украины. Днем рождения ВСП считается 19 апреля 2002 года, когда был издан первый приказ по ВСП о начале формирования ее структурных подразделений. Стратегическим оборонным бюллетенем Украины 2016 года предусмотрено преобразование Военной службы правопорядка в ВСУ в Военную полицию, пишет Википедия.

