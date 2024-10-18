"Мне нравится, как оно горит": как сейчас выглядит и чем занимается полтавский поджигатель

Полтавский поджигатель, прославившийся своей легендарной фразой после поджогов, рассказал, чем сейчас занимается и почему тогда решился на такой поступок.

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Стало известно, как сейчас выглядит и чем занимается полтавский поджигатель/ скрин

Фраза "Мне нравиться, как оно горит, как люди суетятся, пожарные приезжают..." стала широко известной, а человек, который является ее автором, уже много лет продолжает быть человеком-мемом. После того, как видео с комментарием полтавского поджигателя разлетелось по интернету, эта фраза стала едва ли не легендарной и ее многие помнят до сих пор.

Украинский юрист и блогер Елена Гаджук в своей программе на YouTube "20 вопросов к..." взяла интервью у полтавского поджигателя Виталия Чепурко через 14 лет после совершения им известных поджогов в Полтаве и расспросила об истинных причинах такого поступка, а также о том, как живет и чем занимается мужчина сейчас.

Виталий Чепурко стал известным как "полтавский поджигатель" после того, как в 2010 году он совершил ряд поджогов в областном центре. Мужчина поджигал входные двери в домах и убегал, после чего сам вызывал пожарных. О части своих поджогов он даже предупреждал, звоня перед этим спасателям.

После того, как мужчину задержали и спросили у него, зачем он совершал все эти поджоги, он ответил, что ему нравилось, как горит огонь, все суетятся и приезжают пожарные автомобили.

"Ну, мне нравится, как оно горит, как люди суетятся, пожарные приезжают. Ну, люди в шоке, глаза аж вылезают у них. Ну, а мне это по приколу: смотреть, как они бегают, суетятся, спрашивают руками потушить, а оно же еще сильнее горит. А я стою внизу и смеюсь", - сказал он в комментарии, видео с которым мгновенно разлетелось в интернете.

Кто такой "полтавский поджигатель" "Полтавским поджигателем" называют жителя Полтавы Виталия Чепурко, который после совершения поджогов в городе в 2010 году прославился фразой из его комментария: "Мне нравится, как оно горит…". После этого произнесенная мужчиной фраза превратилась в мем. В 2010 году мужчина был задержан после того, как он поджигал входную дверь и убегал. Как позже рассказали в УМВД Украины, за одну ночь он поджег восемь дверей. После задержания у него спросили, зачем он это делает, и мужчина сказал ставшие известными слова. "Ну, мне нравится, как оно горит, как люди суетятся, пожарки приезжают. Ну, люди в шоке, глаза аж вылезают в них. Ну, а мне это по приколу: смотреть, как они бегают, суетятся, пытаются руками потушить, а оно еще сильнее горит. А я стою внизу и смеюсь", – отметил он. У мужчины уже было несколько сроков в тюрьме за кражи, а после поджогов его в 2011 году осудили на 5 лет и 6 месяцев.

Как происходили поджоги

Блогер Елена Гаджук встретилась с полтавским поджигателем и расспросила его о мотивах его поступков и как он живет сегодня, через 14 лет после тех известных событий. Мужчина рассказал, что тогда совершил поджоги, в частности, под влиянием определенных веществ.

"Я уколол себе три куба и что-то у меня здесь включилось, и пошел поджигать. Первый поджог я совершил на Зыгина. Но так как они подумали, что это шутка, они (пожарные - ред.) первый раз приехали вообще без воды", - рассказал Чепурко.

На вопрос блогера, зачем он самостоятельно позвонил пожарным, мужчина ответил, что не хотел, чтобы кто-то пострадал. А цель поджогов была в том, чтобы попасть за такие действия в тюрьму на холодные месяцы и не находиться в это время на улице.

"Цель - что приедет пожарка, погасит все, и я думал, что таким способом меня на второй день закроют... А потом вызывал, поджигал ковры и звонил: "Алло, ты готова?" - "К чему?" - "Как к чему - к новому поджогу" - "А где будешь поджигать?". А я говорю: "Тебе сейчас позвонят". И так за ночь я сделал восемь поджогов. И так, как они рассказывают, что на утро уже был пойман поджигатель - то это все ложь. Я пришел сам в киевское РУВД. Хотя ночью меня искали 20 экипажей полиции, и меня не нашли", - рассказал мужчина.

Как живет и чем занимается сейчас полтавский поджигатель

Виталию Чепурко сейчас 47 лет. Он отмечает, что после обретения известности его жизнь изменилась в хорошую сторону.

"По крайней мере я сейчас не думаю вообще о местах лишения свободы, я хожу свободно. И даже если полиция ко мне подходит, то они не спрашивают документы, а просят сфотографироваться", - рассказал Чепурко.

Он отмечает, что его и сейчас узнают на улице и просят сделать совместное фото.

Сейчас Виталий Чепурко развивает свои соцсети, где рассказывает, в частности, о жизни в учреждениях исполнения наказаний. Его аудитория постоянно расширяется. Мужчина рассказал, как он решил начать вести свой блог.

"Мне объяснили, что в таком смысле ты больше не сядешь. Ты будешь рассказывать... И чем больше тебя будут смотреть, тем больше это будет приносить денег. И тебе не надо будет закрываться", - отметил мужчина.

Сейчас мужчине приносит доход, в частности, реклама.

"Бывает, заказывают рекламу. Вот я недавно ездил в Киев, десять тысяч за рекламу заработал. Сказал там 5 строчек. Рекламировал магазин. Также зарабатываю на поздравлениях людей", - рассказал Чепурко.

Смотрите видео интервью с Виталием Чепурко:

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