Будет ли перемирие на Пасху: в Кремле ответили на официальное предложение Украины

Украина официально обратилась к России при посредничестве США по поводу организации пасхального перемирия.

В Кремле ответили, будет ли перемирие на Пасху

Украина предложила России объявить пасхальное перемирие

В Кремле ответили на официальное предложение Украины

Песков заявил, что на данный момент Путин не принимал никаких решений относительно пасхального перемирия

В Кремле заявили, что на данный момент диктатор Владимир Путин не принимал решений относительно пасхального перемирия с Украиной.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишут пропагандистские российские СМИ.

"На сегодняшний день никаких решений о пасхальном прекращении огня Путин не принимал", — заявил представитель Кремля.

Заявление Зеленского о перемирии на Пасху

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина официально обратилась к России при посредничестве США по поводу организации пасхального перемирия. Об этом он заявил во время вечернего видеообращения 6 апреля

Президент добавил, что Украина готова к перемирию на Пасху и неоднократно предлагала это России, однако для россиян "нет ничего святого".

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов поддержать различные форматы прекращения огня.

По его словам, Украина остается открытой для таких инициатив при условии, что они не нарушают ее суверенитет, в частности речь идет о возможности прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и введения пасхального перемирия.

В то же время Россия фактически отвергла это предложение: украинская сторона расценивает ее ответ как отрицательный. В частности, 1 апреля российские войска осуществили массированные атаки дронами по большинству регионов Украины.

О личности: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

