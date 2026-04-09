Когда идти на кладбище и нужно ли оставлять паски и крашенки - ответ протоиерея

Вы узнаете:
- Правильно ли посещать кладбище именно в день Пасхи
- Когда следует ходить на кладбище
- Нужно ли оставлять паски и крашенки на могилах
Многие украинцы по привычке идут на кладбище именно в день Воскресения Христова, устраивая там обеды. Однако у церкви другое видение этой традиции. Об этом рассказал ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в интервью Главреду.
По словам священника, пасхальные посещения кладбищ, которые в разных регионах называют Проводи, Гробки или Радуница, не происходят в сам день Пасхи. Они приходятся на конец первой недели после праздника.
"Кто-то идет на кладбище в субботу или воскресенье, кто-то в понедельник, кто-то в другие дни — это зависит от региона, нет постоянной даты. То есть есть пасхальная поминальная неделя", - отметил отец Георгий.
Смысл посещения могил в эти дни — принести весть о Воскресении тем, кто уже ушел в вечность. Однако протоиерей предостерегает от превращения поминовения в "языческую тризну".
"Одно дело – когда на кладбище съели по яйцу и спели пасхальную молитву, а другое – когда мы накрываем огромный стол прямо на могилах, а потом уже не помним, зачем собрались. А потом с кладбища приходится собирать не только остатки еды, но и тех, кто остался там лежать после "застолья", - подчеркнул он.
Можно ли оставлять паски и крашенки на могилах
Вопрос еды на кладбище — это преимущественно местная традиция. Церковь не дает строгого запрета, но призывает включать критическое мышление и искать смысл в своих действиях.
Отец Георгий напомнил слова христианских богословов: "Традиция, которая не соответствует истине, является лишь старым суеверием". Если цель поминовения теряется, традиция вырождается в странные и нелогичные ритуалы.
"Важно, чтобы мы избавлялись от суеверий, понимали смысл традиции, а не делали что-то, потому что "так принято"... Традициям стоит следовать, но всегда задаваться вопросом, что это значит и зачем это, почему бабушка и другие люди делали так на протяжении веков. Только так мы не утратим смысл праздников. Если мы будем помнить о Воскресении и вечности, наши традиции будут адекватными", - добавил протоиерей.
Смотрите видео о том, нужно ли оставлять куличи, яйца и конфеты на могилах умерших:
Пасха 2026 - материалы по теме
Ранее Главред рассказывал, что пасхальная корзина имеет символическое значение, а красное вино, в частности кагор, символизирует тело и кровь Христа. Священник ПЦУ Георгий Коваленко объяснил, что вино можно освящать и приносить в храм для богослужений, но его следует употреблять умеренно.
Накануне Пасхи многие украинцы интересуются, когда не стоит печь паски, чтобы не нарушить традиции и правильно подготовиться к празднику. Несмотря на отсутствие строгих церковных запретов, в народе сохранились устоявшиеся обычаи, которых придерживаются верующие.
Традиционный кулич не содержал сахарной пудры или красителей — его украшали узорами из теста, каждый из которых имел символическое значение. Перед выпечкой его смазывали яйцом, чтобы он был румяным и блестящим.
Читайте также:
О личности: Георгий Коваленко
Георгий (по паспорту Юрий) Иванович Коваленко (род. 1 апреля 1968, Конотоп) — украинский православный священнослужитель, блогер, общественный деятель, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, основатель и главный редактор интернет-портала "Православие в Украине", бывший глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП, бывший пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана), бывший основатель и главный редактор официальных сайтов УПЦ МП. С 7 января 2019 года — священник ПЦУ, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред