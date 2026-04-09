Когда идти на кладбище и нужно ли оставлять паски и крашенки - ответ протоиерея

Многие украинцы по давней традиции посещают кладбища именно в день Пасхи, однако церковь настаивает на ином порядке почитания усопших.

Нужно ли оставлять паски, яйца и конфеты на могилах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/kovalenkogeorge

Многие украинцы по привычке идут на кладбище именно в день Воскресения Христова, устраивая там обеды. Однако у церкви другое видение этой традиции. Об этом рассказал ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в интервью Главреду.

По словам священника, пасхальные посещения кладбищ, которые в разных регионах называют Проводи, Гробки или Радуница, не происходят в сам день Пасхи. Они приходятся на конец первой недели после праздника.

"Кто-то идет на кладбище в субботу или воскресенье, кто-то в понедельник, кто-то в другие дни — это зависит от региона, нет постоянной даты. То есть есть пасхальная поминальная неделя", - отметил отец Георгий.

Смысл посещения могил в эти дни — принести весть о Воскресении тем, кто уже ушел в вечность. Однако протоиерей предостерегает от превращения поминовения в "языческую тризну".

"Одно дело – когда на кладбище съели по яйцу и спели пасхальную молитву, а другое – когда мы накрываем огромный стол прямо на могилах, а потом уже не помним, зачем собрались. А потом с кладбища приходится собирать не только остатки еды, но и тех, кто остался там лежать после "застолья", - подчеркнул он.

Можно ли оставлять паски и крашенки на могилах

Вопрос еды на кладбище — это преимущественно местная традиция. Церковь не дает строгого запрета, но призывает включать критическое мышление и искать смысл в своих действиях.

Отец Георгий напомнил слова христианских богословов: "Традиция, которая не соответствует истине, является лишь старым суеверием". Если цель поминовения теряется, традиция вырождается в странные и нелогичные ритуалы.

"Важно, чтобы мы избавлялись от суеверий, понимали смысл традиции, а не делали что-то, потому что "так принято"... Традициям стоит следовать, но всегда задаваться вопросом, что это значит и зачем это, почему бабушка и другие люди делали так на протяжении веков. Только так мы не утратим смысл праздников. Если мы будем помнить о Воскресении и вечности, наши традиции будут адекватными", - добавил протоиерей.

О личности: Георгий Коваленко Георгий (по паспорту Юрий) Иванович Коваленко (род. 1 апреля 1968, Конотоп) — украинский православный священнослужитель, блогер, общественный деятель, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, основатель и главный редактор интернет-портала "Православие в Украине", бывший глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП, бывший пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана), бывший основатель и главный редактор официальных сайтов УПЦ МП. С 7 января 2019 года — священник ПЦУ, пишет Википедия.

