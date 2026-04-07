Священник предупредил: в эти дни выпекать паски — плохая идея

Главное - подходить к выпечке с хорошим настроением и чистыми мыслями.

https://glavred.info/holidays/svyashchennik-predupredil-v-eti-dni-vypekat-paski-plohaya-ideya-10754876.html Ссылка скопирована

Когда печь паски в 2026 году

Вы узнаете:

Когда печь паски в 2026 году

Перед Пасхой многие украинцы задаются вопросом, когда нельзя печь паски, чтобы не нарушить традиции и правильно подготовиться к празднику. Хотя строгих церковных запретов немного, существуют устоявшиеся обычаи, которых придерживаются верующие.

Самыми благоприятными днями для выпечки считаются:

видео дня

Чистый четверг (9 апреля) — главный день для приготовления пасок и покраски яиц

Великая суббота (11 апреля) — запасной вариант, если не успели раньше

Именно в эти даты лучше всего заниматься приготовлением праздничной выпечки, говорит священник ПЦУ, богослов и религиозный обозреватель Иван Петрущак.

Когда нельзя печь паски

Несмотря на отсутствие строгого церковного запрета, есть дни, когда печь паски не рекомендуется.

Прежде всего, это Страстная пятница (10 апреля) — самый скорбный день перед Пасхой. В это время принято отказаться от любых домашних дел, включая готовку, и посвятить день молитве и тишине.

Также нежелательно заниматься выпечкой в дни, когда человек чувствует усталость, раздражение или плохое настроение. Считается, что паска должна готовиться с добрыми мыслями и спокойствием.

Пасхальный стол / инфографика: Главред

Суеверия и что говорит церковь

Существуют и народные приметы, например, что женщинам нельзя печь паски во время беременности или в определенные дни.

Однако священники подчеркивают, что это лишь суеверия. Церковь не запрещает готовить в такие периоды — главное, чтобы у человека было желание и силы.

Что важно при выпечке пасок

Согласно традициям, важно не только выбрать правильный день, но и подходить к процессу с душой.

Перед началом выпечки многие читают молитву, чаще всего "Отче наш", или просто обращаются к Богу своими словами.

Также не рекомендуется готовить слишком много пасок, чтобы потом не выбрасывать освященную пищу.

Смотрите видео о том, когда печь паски:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред