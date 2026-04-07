Священник предупредил: в эти дни выпекать паски — плохая идея

Перед Пасхой многие украинцы задаются вопросом, когда нельзя печь паски, чтобы не нарушить традиции и правильно подготовиться к празднику. Хотя строгих церковных запретов немного, существуют устоявшиеся обычаи, которых придерживаются верующие.
Когда печь паски в 2026 году
Самыми благоприятными днями для выпечки считаются:
- Чистый четверг (9 апреля) — главный день для приготовления пасок и покраски яиц
- Великая суббота (11 апреля) — запасной вариант, если не успели раньше
Именно в эти даты лучше всего заниматься приготовлением праздничной выпечки, говорит священник ПЦУ, богослов и религиозный обозреватель Иван Петрущак.
Когда нельзя печь паски
Несмотря на отсутствие строгого церковного запрета, есть дни, когда печь паски не рекомендуется.
Прежде всего, это Страстная пятница (10 апреля) — самый скорбный день перед Пасхой. В это время принято отказаться от любых домашних дел, включая готовку, и посвятить день молитве и тишине.
Также нежелательно заниматься выпечкой в дни, когда человек чувствует усталость, раздражение или плохое настроение. Считается, что паска должна готовиться с добрыми мыслями и спокойствием.
Суеверия и что говорит церковь
Существуют и народные приметы, например, что женщинам нельзя печь паски во время беременности или в определенные дни.
Однако священники подчеркивают, что это лишь суеверия. Церковь не запрещает готовить в такие периоды — главное, чтобы у человека было желание и силы.
Что важно при выпечке пасок
Согласно традициям, важно не только выбрать правильный день, но и подходить к процессу с душой.
Перед началом выпечки многие читают молитву, чаще всего "Отче наш", или просто обращаются к Богу своими словами.
Также не рекомендуется готовить слишком много пасок, чтобы потом не выбрасывать освященную пищу.
