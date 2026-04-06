Удача будет с вами весь год: что нужно сделать в Чистый четверг

Что нужно сделать в Чистый четверг

Вы узнаете:

Что нужно сделать в Чистый четверг

Что нельзя делать в Чистый четверг

Чистый четверг 2026 — один из самых важных дней Страстной недели перед Пасхой. В этот день верующие уделяют внимание очищению не только дома, но и души.

Когда Чистый четверг в 2026 году

В 2026 году Чистый четверг приходится на 9 апреля — за три дня до Пасхи. Этот день связан с воспоминанием Тайной вечери и духовного очищения.

С давних времен существует несколько важных традиций, которых придерживаются верующие.

Прежде всего, принято начинать день с умывания. Считается, что вода в этот день обладает особой силой и помогает очиститься от всего плохого.

Также в Чистый четверг традиционно наводят порядок в доме. Люди убирают, стирают, моют окна — считается, что вместе с грязью уходит негатив и проблемы.

Еще одна важная традиция — подготовка к Пасхе. В этот день часто начинают печь паски и красить яйца, чтобы к празднику все было готово.

Не менее важно уделить внимание духовной стороне. Верующие посещают церковь, молятся и стараются очистить свои мысли от обид и злости.

Пасхальный стол / инфографика: Главред

Что нельзя делать в Чистый четверг

Считается, что в этот день нельзя ссориться, злиться и ругаться.

Также не рекомендуется лениться и откладывать дела, ведь Чистый четверг символизирует очищение и порядок.

Важно помнить, что любые негативные эмоции в этот день могут повлиять на весь год.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

