Чистый четверг 2026 уже скоро: главные запреты, о которых молчат

Сергей Кущ
30 марта 2026, 16:31
Это время для очищения, подготовки к Пасхе и внутреннего обновления.
Когда Чистый четверг 2026
Когда Чистый четверг 2026

  • Что означает Чистый четверг
  • Что можно и нельзя делать в этот день

С приближением Пасхи многие украинцы интересуются, когда Чистый четверг 2026 и какие традиции связаны с этим днем. Это один из самых важных дней Страстной недели, который символизирует очищение — как духовное, так и физическое.

Когда Чистый четверг в 2026 году

В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому Чистый четверг 2026 выпадает на 9 апреля 2026 года.

Этот день отмечается за три дня до Пасхи и входит в Страстную неделю.

Что нужно делать в Чистый четверг

Согласно традициям, в этот день важно:

  • навести порядок в доме
  • искупаться или принять душ рано утром
  • посетить церковь
  • подготовиться к Пасхе

Считается, что уборка в этот день помогает "очистить" дом от всего плохого.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Есть и определенные запреты:

  • нельзя ссориться и ругаться
  • не рекомендуется лениться и откладывать дела
  • запрещено проводить день в негативных эмоциях

Также важно соблюдать пост, так как продолжается Страстная неделя.

Народные приметы

С Чистым четвергом связано много примет. Например, считается, что вода в этот день обладает особой силой, а порядок в доме принесет благополучие на весь год.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

