Чистый четверг 2026 уже скоро: главные запреты, о которых молчат

Это время для очищения, подготовки к Пасхе и внутреннего обновления.

Когда Чистый четверг 2026

С приближением Пасхи многие украинцы интересуются, когда Чистый четверг 2026 и какие традиции связаны с этим днем. Это один из самых важных дней Страстной недели, который символизирует очищение — как духовное, так и физическое.

Когда Чистый четверг в 2026 году

В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому Чистый четверг 2026 выпадает на 9 апреля 2026 года.

Этот день отмечается за три дня до Пасхи и входит в Страстную неделю.

Что нужно делать в Чистый четверг

Согласно традициям, в этот день важно:

навести порядок в доме

искупаться или принять душ рано утром

посетить церковь

подготовиться к Пасхе

Считается, что уборка в этот день помогает "очистить" дом от всего плохого.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Есть и определенные запреты:

нельзя ссориться и ругаться

не рекомендуется лениться и откладывать дела

запрещено проводить день в негативных эмоциях

Также важно соблюдать пост, так как продолжается Страстная неделя.

Народные приметы

С Чистым четвергом связано много примет. Например, считается, что вода в этот день обладает особой силой, а порядок в доме принесет благополучие на весь год.

