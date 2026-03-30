Чистый четверг 2026 уже скоро: главные запреты, о которых молчат

С приближением Пасхи многие украинцы интересуются, когда Чистый четверг 2026 и какие традиции связаны с этим днем. Это один из самых важных дней Страстной недели, который символизирует очищение — как духовное, так и физическое.
Когда Чистый четверг в 2026 году
В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому Чистый четверг 2026 выпадает на 9 апреля 2026 года.
Этот день отмечается за три дня до Пасхи и входит в Страстную неделю.
Что нужно делать в Чистый четверг
Согласно традициям, в этот день важно:
- навести порядок в доме
- искупаться или принять душ рано утром
- посетить церковь
- подготовиться к Пасхе
Считается, что уборка в этот день помогает "очистить" дом от всего плохого.
Что нельзя делать в Чистый четверг
Есть и определенные запреты:
- нельзя ссориться и ругаться
- не рекомендуется лениться и откладывать дела
- запрещено проводить день в негативных эмоциях
Также важно соблюдать пост, так как продолжается Страстная неделя.
Народные приметы
С Чистым четвергом связано много примет. Например, считается, что вода в этот день обладает особой силой, а порядок в доме принесет благополучие на весь год.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
