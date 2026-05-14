Почему кошки могут ненавидеть человеческий голос: нюанс, о котором почти не говорят

Юрий Берендий
14 мая 2026, 18:35
Специалисты объясняют, что слух кошек делает привычные для человека звуки источником стресса, поэтому поведение животного в ответ на шум - важный сигнал.
Почему кошки могут ненавидеть человеческий голос — как слышит кошка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему кот прячется от громких звуков
  • Как уменьшить стресс кота от шума
  • Почему кошки боятся громких звуков

Многие владельцы кошек замечали, что их питомцы пугаются пылесоса, убегают от громкой музыки или прячутся во время шумных разговоров. И дело здесь не в "капризном характере" животного, а в особенностях его организма. Об этом рассказала в видео на YouTube сертифицированный специалист по дрессировке и поведению кошек организации "Wild at Heart" Шанни.

Главред выяснил, почему кот боится пылесоса.

Как работает кошачий слух

По ее словам, прежде чем говорить о реакции на звуки, стоит разобраться в анатомии. Кошачий слух — это не просто "хороший". Это принципиально иной уровень восприятия.

"Слух вашей кошки в четыре раза острее нашего. Так что представьте, как для них звучит то чихание, тот кашель или тот громкий разговор", — объясняет Шанни.

За этим стоит конкретное строение: в кошачьих ушах более 30 мышц, которые позволяют точно определять направление звука. Каждое ухо движется независимо, улавливая волны с разных сторон. Наружное ухо непропорционально велико по отношению к голове — и именно поэтому эффективно направляет звук вглубь. Кошки способны слышать звуки с расстояния до 20 метров.

Как кот реагирует на шум

Острый слух — эволюционное преимущество хищника. Но в домашних условиях он превращается в источник постоянного стресса.

"Из-за этого острого слуха кошки очень легко пугаются громких звуков. Поскольку их слух очень чувствителен, громкие или высокие звуки, такие как пылесосы, сирены или даже музыка, могут быть неприятными, а то и болезненными", — рассказывает Шанни.

То, что для человека является фоновым шумом (телевизор, громкий разговор, детский смех), для кота может быть настоящей акустической нагрузкой. И он не может это выключить.

Как кот просит тишины

"Представьте себе жизнь в мире, где вы не можете уменьшить громкость. Именно так чувствует себя ваша кошка. Ваша кошка делает все возможное, чтобы жить в очень чувствительном и очень диком теле в мире, созданном людьми. И этот мир может быть запутанным, страшным или просто угнетающим. Поэтому ваша кошка, вероятно, не ненавидит вас. Она просто хочет, чтобы вы немного уменьшили громкость", — говорит она.

Когда кошка уходит из комнаты или прячется — это не обида и не холодность. Это попытка найти место, где акустическая нагрузка меньше.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Что может сделать хозяин

Шанни дает две конкретные рекомендации. Первая — обеспечить коту укрытия подальше от основных источников шума в доме. Отдельная тихая комната, укромный уголок под кроватью или полка в спальне — места, где животное может восстановиться от акустической перегрузки.

"Нам, как опекунам кошек, просто следует быть более внимательными к интонации и громкости своего голоса и других телесных звуков", — подчеркивает Шанни.

Об источнике: Wild at Heart Cats

Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде.

Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем.

Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

кошка кошки домашние питомцы домашние животные коты
